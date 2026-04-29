Лживые герои. Как укро-неонацисты врут, что "побеждали всех поработителей"

В это время в 1945 году "фюрер третьего рейха" Адольф Гитлер еще только готовился к тому, чтобы уже на следующий день испробовать смертельного цианида и словить пулю адъютанта своей трясущейся башкой, а в некоторых штабах уже готовились пользоваться его наследием.

2026-04-29T18:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

И использовать оставшихся в живых соратников, ставших наследниками, для борьбы с "мировым коммунизмом". То есть с Россией, которую тогда мощно представлял в мире СССР, чьи войска штурмовали Берлин.Наследников вербовали из числа недобитых немецких нацистов и предателей других народов и коллаборационистов всех мастей, которым нужно было придумать новую легенду, чтобы отбелить их от соучастия в ужасах заканчивающейся войны. Среди этих сил были и коллаборационисты из Организации украинских националистов* и их боевого крыла – Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА)*. Они были нужны для продолжения войны с СССР на его территории под видом борьбы за "национальное освобождение украинского народа" и, ясное дело, "независимость Украины".Это было идеологической крышей и для сотрудничества украинских нацистов с гитлеровцами. Но уже в ходе Второй мировой войны многие коллаборационисты меняли хозяев и переходили под управление и содержание западных спецслужб, и теперь этой "крыше" нужны были новое издание и новая трактовка, объясняющая эту смену объекта.Уже в сентябре 1947 года в статье в бельгийской ежедневной газете на нидерландском языке "Gazet Van Antwerpen" появилась статья, в которой впервые была заявлена новая пропагандистская триада борьбы украинских нацистов – Лутце-Ватутин-Сверчевский и обосновывающее ее кредо – "Мы убивали всех поработителей".А потом в декабре в святочном приказе командующего УПА* Романа Шухевича появилось и разъяснение: укро-нацики-де воевали не против кого-то, а за независимость Украины, независимо от того, кто ее в это время порабощал. То есть к традиционной триаде врагов ОУН* – "москали, жиды и ляхи" (русские-евреи-поляки) – добавились и немцы. ОУН-УПА* якобы боролась и с ними. За Украину, разумеется.Со временем это трансформировалось в утверждение о борьбе против "двух тоталитаризмов – гитлеровского и сталинского", которые якобы всячески, но одинаково гнобили Украину. А также одинаково ответственны за Вторую мировую войну и должны отвечать тем, что современная Россия, продолжающая быть "тюрьмой народов", должна распасться на куски и освободить эти народы.После распада в 1991 году СССР настал черед России. И идея ее развала стала господствующей в умах политиков коллективного Запада и сейчас доводит до непроизвольной диареи и кровавых мальчиков в глазах у многих из них.Во всяком случае на Украине, обретшей независимость в 1991 году, а потом начавшей ее терять после двух госпереворотов в 2004 и 2014 годах, эта идея стала господствующей и направляющей, вдохновляющей и оправдывающей отказ от общего "совкового" (то есть советского в составе СССР) прошлого ради непонятного будущего уже как бы "в семье европейских народов". Евроатлантическая интеграция стала маяком, путеводной звездой и ориентиром в развитии Украины.Европейские структуры разного уровня и компетенции (от Совета Европы и Европарламента) действительно приняли всевозможные документы, в которых бесстыдно уровняли режимы Гитлера в Германии и Сталина в СССР. А постпереворотный премьер-министр Украины Арсений Яценюк за проплату малую заявил, что его страна в борьбе за независимость противостояла Москве вместе с прогрессивным Берлином. А помощь России народам Крыма и Донбасса (ДНР и ЛНР) напоминает "вторжение СССР в Украину и Германию".Впервые Яценюк сказал это 7 января 2015 года в интервью ARD: "Российская военная агрессия против Украины – это посягательство на мировой порядок, и это посягательство на европейскую безопасность. Мы все хорошо с вами помним советскую invasion (вторжение. – Авт.) как в Украину, так и в том числе – в Германию. Этого нужно избежать. И никому не позволено переписывать результаты Второй мировой войны, что пытается сделать президент России, господин Путин".Слово invasion действительно переводится разнообразно, но в одном направлении – "вторжение, нашествие, нападение, агрессия, оккупация, завоевание, захват, интервенция, вмешательство", и в России его перевели именно как вторжение.Но его использование Яценюком тогда удивило не только Россию. Но даже Германию. МИД России потребовал от немецкого визави озвучить официальную позицию Германии по поводу этой трактовки истории. МИД Германии отмолчался, но постебалась юмористически онлайн-версия газеты Spiegel: "И в самом деле, с 1942 года советские войска неустанно продвигались на Запад и не боялись преследовать армию демократически избранного рейхсканцлера А. Гитлера даже по украинским территориям. Наконец, Советы нарушили восточную границу Германии и вторглись на ее территорию, как мы все хорошо помним вместе с господином Яценюком".Яценюк тогда еще мощно труханул, начал юлить и утверждать, что он имел в виду "оккупацию СССР стран Восточной Европы" – освобождение стран бывшего соцлагеря. На том, к сожалению, и замотали тему, оставив без последствий……Однако почему именно в 1947 году избрали триаду Лутце-Ватутин-Сверчевский? И почему легенда об "украинской борьбе против трех агрессоров" начала кочевать по страницам мемуаров ветеранов ОУН-УПА* в работы пробандеровских как эмигрантских, так и излишне доверчивых западных историков, а теперь без малейшего критического анализа влилась в украинский исторический дискурс и сегодня стала как бы частью героических "национально-вызвольных змагань" (национально-освободительной борьбы)?Все очень просто: во-первых, в марте 1947 года действительно членами УПА под командованием некоего Степана "Хрена" Стебельского был убит 50-летний генерал-полковник Красной армии и генерал брони Войска Польского Кароль Сверчевский. Он стал последним из триады, и можно было врать напропалую: картинка, как говорится, вырисовывалась.Сверчевский командовал 2-й армия Войска Польского и в составе 1-го Украинского фронта освобождал Польшу, участвовал в Берлинской операции и Пражской операциях.На банкете в честь Парада Победы Сталин, как известно, поднял в честь Сверчевского тост: "За лучшего русского генерала в польской армии!..". А потом Сверчевский, став замминистра национальной обороны Польши, искоренял банды УПА на территории своей страны. Но попал в засаду бандеровцев и был убит.Кароль СверчевскийПеред этим, как известно, бандеровцами из ОУН-УПА* тоже из засады был смертельно ранен и умер в апреле 1944 года 42-летний генерал армии, Герой Советского Союза Николай Ватутин. Он командовал как раз 1-м Украинским фронтом, который освобождал Украину и Киев.Ватутин – выдающийся советский военачальник заслуги которого признавали все – от Сталина до гитлеровцев. Немцы его называли "Шахматист" и "Гроссмейстер" за высокий уровень стратегического мышления и способность предугадывать замыслы врага и эффективно противодействовать им.А советские коллеги – еще однокурсники по пехотному училищу, потом подчиненные и генералы – называли его "Психолог" и "Генерал от наступления". За умение разбираться в людях и выстраивать взаимодействие, а также за наступательный стиль командования, противостоять которому вермахт не смог.Николай ВатутинА чтобы картина была полной, бандеровцы и их кураторы придумали еще одну смерть, точнее еще одно национально-освободительное убийство – некоего Виктора Лутце (по-другому – Лютце) как бы из противоположного лагеря.В гитлеровскую элиту 52-летний Лутце, руководитель войск СА, вошел, как верный гитлеровский лизоблюд и предатель своего прежнего шефа Эрнста Рема 30 июня 1934 года после так называемой "Ночи длинных ножей".Тогда опьяненный собственным всесилием верный соратник и как бы один из "создателей" Гитлера капитан Рем требовал от своего выдвиженца продолжения национал-социалистической революции и грозился выйти из-под контроля. Как пишут историки, летом 1934-го Гитлер пытался урезонить Рема, но тот на банкете в штаб-квартире СА, куда Гитлер не пришел, заявил: "То, что сказал этот смешной ефрейтор, нас совершенно не касается! Если мы не сработаемся с Гитлером, то прекрасно обойдемся и без него. …Мы доведем наше дело до конца, с Гитлером или без него".Лутце донес об этом Гитлеру и судьба Рема была решена – его пристрелили, как собаку. А предатель занял его место. Генерал он был еще тот. Очевидец тех событий, крупный промышленник Франц Тиссен сказал о Лутце: "…Он потрясающий глупец, который, безусловно, не мог "руководить" этими бандами, над которыми не имел никакой власти".Роль СА действительно снизилась до уровня военных клубов, членам которых было запрещено ношение оружия, а их руководитель спивался так, что даже его друг Йозеф Геббельс к началу войны в 1941 году просил Гитлера помочь отвадить Лутце от стакана.Не помогло. Во время частной поездки 1 мая 1943 года недалеко от Потсдама Лутце вместе со всей семьей попал в аварию. Его старшая дочь погибла на месте, а младшая получила тяжелое ранение, а сам Лутце умер во время операции в госпитале на следующий день. 7 мая 1943 года в рейхсканцелярии в присутствии Гитлера состоялась государственная церемония прощания. Посмертно Лутце наградили высшей наградой рейха Германским орденом, а высших руководителей рейха обязали соблюдать скоростной режим на дорогах – не больше 80 км.4 мая 1943 года в газете Нью-Йорк Таймс сообщили о гибели Лутце, но бандеровские эмигрантские историки выдвинули другую версию: Лутце-де убили бойцы ОУН-УПА* на шоссе Ковель-Брест или по пути Ковель—Ровно во время инспекции своих сотрудников в Рейхскомиссариате Украина.Виктор Лу(ю)тце (в центре)Вот такие вот ребята – всех мочили и на всех фронтах за Украину воевали.Во-вторых, эта ложь легко расходилась, потому что после войны очень быстро были уничтожены все, кому приписывали победы над "угнетателями Украины". В боях очень быстро истребили убийц Ватутина, имена которых даже неизвестны. Так же погибли якобы убийцы Лутце: организатор засады на него командир Вовчак, он же Олекса Шум – убит 20 марта 1944 года в перестрелке с немцами, а его помощник куренной Кубик, он же Тихон Зинчук по кличке Ромб, пропал без вести в начале 1945 года в бою с советскими войсками.Единственным источником, называющим эти имена, является книга некого Миколы Гордиенко "З волинських і поліських рейдів", изданная в Торонто в 1959 году, но написанная, по его словам, "по свежей памяти" в 1947-м. Но повествование ведется от лица какого-то бойца "Крылатого", правдоподобность полета фантазий которого сомнительна.После убийстве Сверчевского в Польше была проведена большая войсковая операция "Висла", в ходе которой были уничтожены 1837 членов УПА* и арестованы еще 2444. В 1949 году был повешен в Польше убийца Сверчевского Степан Стебельский по кличке "Хрен".Редкостный был, садист, удивил даже Войтеха Туку, главу МИД Первой Словацкой Республики, которая служила Гитлеру. Тука писал о Стебельском: "Особенно запомнился мне один из самых отъявленных громил по кличке "Хрин", по имени Степан Стебельский. Родился возле Самбора... При нападении люди его группировки появлялись в польской или советской униформе. Этот вандал хвастался тем, что раненных добивал как собак, полумертвым вспарывал животы и вешал их внутренности на ветках деревьев, отрывал им половые органы, заживо вырезал сердца и сжигал их".Туку этого, кстати, по приговору Братиславского народного суда в 1946 году тоже повесили. За коллаборационизм. Так что ему можно верить...А сегодня ни над ушедшим в небытие Яценюком, ни над сказками про "борьбу против всех" уже никто не смеется. Но заметна разница. Памятники Ватутину и Сверчевскому в Украине и по Польше снесены, а память о них осквернена. А вот о Лутце в Германии начинают вспоминать, как о демократе и спасителе от "красной чумы". А Россию открыто провозглашают не только "союзницей Гитлера", но и "инициатором Второй мировой".Зачем? А чтобы оправдать свою помощь воюющей с нею Украины, а потом, возможно, и коллективную агрессию против России. Она даже официально как бы намечена на 2029-й или 2030 год.И пока в нынешней неонацистской Украине ее историю и жизнь строят на лжи, она остается тараном в этой войне, ее плацдармом и полигоном, ситуация для украинцев не изменится – они могут сгореть в этой войне без следа…С миру по косточке – Украине слава! Зачем нацики хотят вернуть прах Бандеры домой*Внесены в РФ в список экстремистов и террористов, деятельность этих организаций запрещена на территории РФ

Владимир Скачко

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

