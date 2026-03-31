https://ukraina.ru/20260331/s-miru-po-kostochke--ukraine-slava---zachem-natsiki-khotyat-vernut-prakh-bandery-domoy--1077371056.html

С миру по косточке – Украине слава! Зачем нацики хотят вернуть прах Бандеры домой

Упыри и вурдалаки приходят гораздо чаще, чем хотелось бы. Причем политические более шустрые, чем обычные. Особенно если их приглашают в нашу жизнь так называемые сильные мира сего. Например, Кирилл Буданов* на Украине.

2026-03-31T15:57

мнения

весь скачко

нквд

степан бандера

владимир зеленский

оун-упа

оун

россия

москва

украина

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077371826_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_a6783b375b66a0bf1d6bf64f3a8ca9cb.jpg

Эта политическая особь по кличке "Мамин пирожок" – палач-террорист с задатками маньяка, погромщика и садиста и в погонах генерал-лейтенанта. Но в последнее время он даже ходит в костюме с галстуком и представляет Украину на международных переговорах о мире, потому что просроченный недофюрер украинского неонацистского рейха Владимир Зеленский пригласил его на пост главы своего Офиса (ОПУ).А сегодня "Мамин пирожок" что-то озаботился историей и вознамерился вернуть домой и перезахоронить на территории Украины одного из идеологов Организации украинских националистов** (ОУН) Степана Бандеру по кличке Попель, что в переводе с немецкого означает "сопля".Почему с немецкого? Да потому что Бандера этот верой и правдой, за проплату малую, лизал сапоги фюреру немецкого народа Адольфу Гитлеру, в годы Второй мировой войны служил ему во всех его начинаниях и очень кроваво и по-звериному прославился в уничтожении русских, евреев и поляков, которых относил к триаде "антиукраинских сил – москалей, жидов и ляхов".Когда Гитлер проиграл, попил цианида и для пущей верности был добит выстрелом в башку своим адъютантом, Бандера все равно подтянулся в Германию, в Мюнхен, там устроился прислуживать уже англосаксонским спецслужбам и был убит агентом НКВД из бывших патриотов-предателей Богданом Сташинским в октябре 1959 года. И там же, в столице Баварии зарыт на местном кладбище под увесистым крестом.А сейчас вот о нем вспомнили, и очень интересная компания собирается в "нэньке" и с очень интересной целью: живой маньяк возвращает маньяка усопшего, чтобы превращать в маньяков уже подрастающее поколение новых украинских патриотов.На совещании в ОПУ под руководством Буданова* было принято решение создать Пантеон выдающихся украинцев. Как некое "пространство национальной памяти", где могут быть перезахоронены видные украинцы, могилы которых находятся сейчас за границей. По данным МИД Украины, дипломатические представители уже идентифицировали для этих целей 98 могил украинцев в 21 стране, среди которых есть деятели УНР и ЗУНР (буржуазные республики на территории Украины в начале ХХ века), ОУН-УПА** и другие.Но конкретно нацелились на лидеров ОУН**. Кроме Бандеры, прикопанного в Мюнхене, это его лютый побратим-соперник, лидер второй ОУН** Андрей Мельник, захороненный в кантоне Клерво в Люксембурге, и основатель ОУН** – Евгений Коновалец, которого зарыли в Роттердаме, где его успешно и продуктивно подкормил конфетами с взрывчаткой тоже агент НКВД, знаменитый Павел Судоплатов.Ну что тут можно сказать? Идеологи и те, кто хотел, чтобы его считали таковым, с самого обретения независимости Украины озаботились созданием ее тоже независимой истории и максимальным углублением ее корней в истории всеобщей.Так появились городские сумасшедшие, подвизающиеся на исторической ниве в ранге кандидатов, докторов и даже академиков, но без присмотра санитаров, которые и определили, что "хомо украинус" – это соль планеты, ее суть и ее первоначало. Причем существо это – родом из Галичины, трех западных областей Украины, где щедро произрастают смереки, на которых украинусы и зародились 40 тысяч лет назад. Потом они слезли наземь, стали древними украми, породили Иисуса Христа, Будду и Магомета, придумали колесо и выкопали Черное море, чтобы мотаться в Грецию, где уже в древности было все, что нужно украинцам.Конечно, это удлинило вглубь историю Украины так, что когда там победила очередная "нацыональна рыволюцийя", то во главе Минздрава "нэньки" пришлось ставить патронажную сестру из США без диплома врача, но по кличке "Доктор Смерть". Она-то и уничтожила психиатрию и закрыла все дурдомы в Украине, распустив их пациентов, чтобы никто ни о чем не догадался и не ставил под сомнение выводы историков-патриотов и историков-удлинителейОднако идея "национального пантеона", где были собраны те, кто когда-либо и чем-либо прославлял Украину или хотя бы происходил из этой территории и не был при этом коммунистом или русским, витала в стране всегда. Еще при первом президента Украины Леониде Кравчуке говорили о прославлении украинцев-борцов. Но этот бывший коммунистический функционер высокого полета, в детстве, как оказалось, носивший хавчик боевикам ОУН-УПА** в их лесные схроны (землянки без туалетов и вентиляции, что всегда создавало обитателям соответствующую ароматическую атмосферу), хотел сдуру толкнуть Украину за 10 млрд долл и до создания пантеона не дошел – его самого отправили на свалку истории.Второй президент Леонид Кума по кличке "Леха-стакан" был инженером-ракетчиком и "красным директором", в тонкостях идеологии и истории не шарил совсем и озаботился созданием руководящего олигархата. И в этом немало преуспел, набив карманы и себе, и олигархам.Но Кучма на посту прошляпил возрастание националистических тенденций и перерождение национальной идеи в неонацизм и тоже был отправлен на историческую помойку без особого почтения.Пришедший на его место Виктор Ющенко больше озаботился увековечиванием памяти людей, погибших от голода в 1932-1933 годах в СССР, названного "голодомором" и даже создал посвященный этому центральный мемориал на склонах Днепра. Но до пантеона тоже не добрался, хотя идея его не сходила с уст тех, кто хотел поживиться на его строительстве по ющенковскому принципу "ци рукы ничого нэ кралы" (эти руки ничего не крали), благодаря которому все, что выделялось на гуманитарные цели (как, впрочем, и на любые другие), разворовывалось в промышленном масштабе.Потом президентом был Виктор Янукович, который, похоже, как и Ющенко, правил не приходя в сознание и только набивая собственные карманы. И его "младомиллиардерам" во главе со старшим сыном президента Александром по кличке "Саша-стоматолог" было не до таких мелочей, как национальная память. Они воровали до беспамятства и прошляпили госпереворот 2014 года.И вот уже при пятом президенте Петре Порошенко* в 2016 году впервые решили создать "национальный пантеон" явочным путем – перезахоронить в Киеве прах поэта-националиста Александра Олеся (Кандыбы) и его жены. Они были захоронены на Ольшанском кладбище в Праге, где за землепользование и содержание могилы в порядке платил гражданин Чехии украинского происхождения.Но когда этот человек умер, то в конце 2016 года прах эксгумировали и передали Украине. В результате поэта вместе с женой перезахоронили на Лукьяновском кладбище в Киеве. Точнее, на участке между новым и старым кладбищами, которые с пафосом и помпой нарекли "пантеоном". Под открытым небом, разумеется.Потом помпа закончилась, пафос улетучился, а всё, что выделили на пантеон и благоустройство могил, как водится разворовали. И всё пришло в такой упадок, что и вспоминать об этом стыдно. По-человечески стыдно.В конце 2020 года уже при нынешнем политическом недомерке Зеленском тогдашний министр культуры Александр Ткаченко по кличке "Сяся" (шепелявый потому что) из русскоязычных журналистов-оборотней презентовал Геоинформационную систему "Виртуальный некрополь украинской эмиграции" (вот этот сайт ). Там собраны данные о 11 071 выходце из Украина на 435 кладбищах мира.Я проанализировал это творение. И чтобы понять характер этой работы "Сяси", нужно сказать, что есть там и Некрополь у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.Там, как известно, похоронено более 400 человек. И кроме лидера большевиков и создателя СССР Владимира Ленина в Мавзолее, там есть 12 персональных могил высокопоставленных руководителей Союза, 115 захоронений известных людей, собственно, в кремлевской стене, и все остальные, погибшие в боях за Советскую власть в Москве в 1917 году, первые герои советской России и Советского Союза – в братских могилах напротив стены и сразу за персональными могилами-памятниками. Среди этих людей 50 человек – иностранцы, деятели мирового коммунистического и рабочего движения. Остальные – представители более 20 национальностей. И украинцев и выходцев из Украины среди них– практически каждый четвертый-пятый.Например, среди 12 персональных могил трое – выходцы из Украины: Андрей Жданов, Климент Ворошилов и (бинго!) лидер СССР Леонид Брежнев.Но, по данным "Сяси" и его "некрополя", у Кремля в Москве захоронен только один украинец: "Королев, Сергей Павлович, украинский ученый в отрасли ракетостроения и космонавтики, конструктор, 12.01.1907 – 14.01.1966".Всё! И это ложь и подтасовка. Хотя бы потому, что Сергей Королев – этот действительно не имеющий равных гений человечества, которым гордится весь мир. Но он НИКОГДА НЕ БЫЛ украинцем в том чисто этническом плане, который превозносят сегодня как признак принадлежности к древней "укрской нации". Он — только выходец из Житомира, города, который сейчас находится на Украине, и типичная самая распространенная на Украине полукровка, если желаете, метис, у которого родня по отцу — русские, из купцов, а по матери – действительно украинские казаки бывшего Нежинского полка.Королев, как известно, ничего не имел против Украины. Наоборот – он любил и уважал родину своих предков. Как всякий нормальный, не упоротый человек. Но единственный раз он печатно назвал себя "украинцем" в анкете 10 августа 1924 года при поступлении в Киевский политех (КПИ). Потому что в это время большевики-коммунисты проводили политику коренизации народов в новых образованных по национальному признаку республиках и, соответственно, создавали украинцев на Украине. Нужно тогда было так писать, чтобы врожденное "москальство" не помешало в вуз поступить.И я точно знаю: "Сяся" не мог этого не знать. Значит, врал и врет его творение сознательно. Им не украинцы важны, им важна идея, оправдывающая вранье.И нет никакого сомнения, что и творение Буданова* будет таким же – лживым и тенденциозным, ничего общего с историей не имеющим, ибо настоящая история не терпит пустот. Равно как и память человеческая не должна иметь лакун и пропусков, потому что всё потом аукнется в будущем.И понятно желание любой страны вернуть домой своих славных сыновей. Дома им земля – пухом, а на чужбине заканчивается срок лежания в неродной земле, нужны люди и деньги, чтобы ухаживать за могилами, кругом забытье и забвение. Кроме того, например, могилу Бандеры в Мюнхене периодически оскверняют: обливают краской и экскрементами, справляют на нее нужду, ломают и т. д. Желание избежать всего этого, увы, естественно и понятно.Так и у Буданова*: вполне вероятно, что он тоже помнит о естественных причинах, по которым славных выходцев из Украины можно и нужно было бы и вернуть домой, если им нет места на чужбине.Но, как уже было сказано в начале статьи, не о них печется Буданов*! Он хочет вернуть националистов и нацистов! В самих разговорах о "национальном пантеоне" ему нужны:– банальная агитация и пропаганда идей, господствующих в сегодняшнем украинском мейнстриме;– отвлечение внимания общественности от того состояния, в котором оказалась сегодня Украина, потерявшая все признаки суверенитета и потому рискующая прекратить свое существование на карте мира;– возгонка патриотизма особого свойства – русофобского, что особенно нужно во время войны с Россией по заказу Запада;– мобилизация вокруг идеи патриотизма хотя бы определенной части украинского общества (на самом деле рассчитывают на всех), которому задурили голову агитацией и пропагандой идей, на которые якобы посягает Россия;– банальное желание поживиться, если будут выделены деньги на пантеон;– тщеславное стремление прослыть не только убийцей, который стреляет в головы согражданам-предателям и "ворогам нацийи" (врагам нации), но и дурит им головы хитрыми фейками, историческими симулякрами и духовными фальсификатами.Ну, такой вот этот Буданов* "Мамин пирожок", думает, что самый хитрый…А чтобы понять подлинное отношение Зеленского и его неонацистской клики к памяти даже о Бандере, достаточно вспомнить, что на съемки полнометражного игрового фильма под названием "Почему я убил Бандеру" было запланировано из госбюджета выделить и потратить 23,902 млн грн. Посвящен он упомянутому Сташинскому, который прикончил "Степу-соплю" по заданию НКВД.Но неонацисты оставили гуманитарные проекты без бюджетных денег еще в 2025 году, оставив 1,5 млрд только на пропагандистский телемарафон, и потому никакой информации о съемках нет. И непонятно, куда делись деньги, если они все-таки были выделены. Хотя, впрочем, а что здесь непонятного? Буданов переправляет на пантеон, там они и будут украдены…P.S. А Бандеру они выбрали не зря. Его внук, тоже Степан, как известно, недавно опять вернулся из Канады на Украину и предложил всем, кто не верит в Украину и не хочет говорить по-украински, устраивать Бучу. То есть убивать без суда и следствия. Внучок заслужил, чтобы лежать рядом с дедом, заслужил…Еще о памяти об украинцах в России читайте в статье Владимира Скачко "Украинский след у Кремлевской стены. Гражданская война за память продолжается"*признан в России террористом и экстремистом**объявлена в России террористической организацией

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

