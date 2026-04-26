Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260426/my--deti-obluchennye-1078318939.html
"Мы – дети облученные…"
…Я бы никогда ничего не писал к 40-летию страшной аварии на Чернобыльской АЭС, если бы накануне не попал на Новодевичье кладбище и не дошел до могилы академика Валерия Легасова.
2026-04-26T16:40
2026-04-26T16:41
киев
украина
чернобыль
иосиф сталин
михаил ульянов
александр масляков
кгб
мнения
владимир скачко
весь скачко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1a/1078319274_0:35:660:406_1920x0_80_0_0_5d8cc56319dded0933bbcb7f4cf371da.jpg
киев
украина
чернобыль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1a/1078319274_37:0:624:440_1920x0_80_0_0_2ebdf339c7caa1485e4550c575f49a49.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
16:40 26.04.2026 (обновлено: 16:41 26.04.2026)
 
© ФотоМогила академика Легасова
Могила академика Легасова - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
…Я бы никогда ничего не писал к 40-летию страшной аварии на Чернобыльской АЭС, если бы накануне не попал на Новодевичье кладбище и не дошел до могилы академика Валерия Легасова.
Она была неухожена и выглядела забытой, несмотря на то, что находится на одном из самых посещаемых участков кладбища. Все туда ломятся, чтобы увидеть памятники знаменитостей – Михаила Ульянова, Вячеслава Тихонова, Людмилы Гурченко, а теперь вот и Александра Маслякова и прочих звезд – космонавтов, писателей, актеров, журналистов, ученых. Работники кладбища могли бы и бесплатно убрать, смести мусор и помыть кладбищенский камень с фигурой скорбящей там, где похоронен человек, который первый сказал правду об в аварии на ЧАЭС и за это поплатился жизнью – сам покончил жизнь самоубийством уже 27 апреля 1988 года.
То есть через два, когда вокруг умирали люди, "чернобыльцы", побывавшие на ликвидации аварии, а об этом даже говорить нельзя было – медикам еще долго, вплоть до развала СССР с его таинственным жлобством вокруг действий властей, запрещали связывать причины летальных исходов чисто внешне вроде бы здоровых людей с их работой на ликвидации последствий аварии на станции. Людей разных профессий.
Но я живу до сих. Я – киевлянин, которому в момент аварии были всего 26 лет. И для меня Чернобыль – это однозначно все трагедии и весь героизм людей, которые спасали жителей планеты от страшной катастрофы. И спасли.
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Для меня память о них связана фактически с почитанием и преклонением перед их мужеством и отдачей аж до самопожертвования и самоотречения перед лицом опасности. Но еще и брезгливость к тому процессу возни и вошкания, развернувшихся в Украине и сразу после аварии, и – что самое омерзительное – в первые годы после нее. По принципу: чем дальше по времени от аварии, тем больше ее "ликвидаторов". Как с ленинским бревном на субботнике в Кремле: через десятилетия выяснилось, что Владимир Ильич на своих плечах перенес на мусорник полтайги – так много оказалось людей, с которыми он нес на плечах ту дровеняку…
Так и здесь: "чернобыльцам" полагались какие-то льготы, и в них записывались, получая заветные удостоверения, все, кто хоть каким-то боком был причастен. Даже журналисты, которые освещали процесс. Не оператор Владимир Шевченко, который оставил миру бесценные свидетельства аварии и всего, что там творилось, и умер уже в марте 1987 года, потому что чрезмерно нахватался лучевой заразы, а все, кто ездил в "зону" (так до сих пор называется территория вокруг ЧАЭС) описывать ее ужасы…
Так вот, я ухал на учебу в Москву в 1988-м и вернулся в Киев через год и в украинских газетах и разных обществах "чернобыльцев" застал это непотребство. Съездившие в "зону" журналисты, медики или даже люди технических специальностей буквально друг другу в глотки вцеплялись, когда кто-то заветные корочки получал, а кто-то нет. "Обиженные" писали статьи и кляузы, выходили на пикеты, позорили друг друга на митингах и собраниях – благо дело Украина тогда втягивалась в борьбу с "коммунистически тоталитаризмом", против бесчинств "партхозноменклатуры" (помните еще этих славных и почти безропотно-безответных козлов отпущения, виновных во всем и в покорности своей профукавших страну?) и за якобы за независимость республики. Тьфу!
Для меня "мой Чернобыль" начался аккурат 26 апреля 1986-го с первыми слухами о том, что ЧАЭС взорвалась и с чтобы спастись от облучения надо пить… йод. Как оказалось, тогда над столицей Украины и вокруг нее носились переполненные излишним йодом облака, и люди сработали по принципу "слышал звон, но не понял, где он".
И, наверное, йод можно было размешивать в разумных слабых дозах для питья. Но ко мне явился мой дружочек, на полном серьезе друживший с алкоголем, и предложил "подлечиться". И при этом он страшно хрипел и сипел – йодом cджег всё в глотке. И сколько таких "хрипунов" забродило по Киеву!
Мы смеялись над ними, а в это время в киевские магазины начали завозить буквально ящиками красное вино. Оно, как тогда говорили, "выводит радиацию". И для меня память об аварии – огромные завалы ящиков со страшно пыльными бутылками во всех гастрономах, до этих дней блиставших абстинентной чистотой. Тогда же все согласно причуде "минерального секретаря" Михаила Горбачева боролись с алкоголизмом и изымали алкоголь из продажи. Вот он на складах и запылился, а теперь его "вернули народу".
Ох как прозорливо пел лет за десять до этого Владимир Высоцкий:
Пей отраву, хоть залейся!
Благо, денег не берут.
Сколь веревочка ни вейся,
Все равно совьешься в кнут!
Тогда и эту песню знатоки и любители вспоминали. И бухали по-черному!
А в это время на самой станции шла страшная борьбы с последствиями аварии не на жизнь, а на смерть. Но людей вне станции готовили к первомайской демонстрации и к 39-й велогонке Мира, которая стартовать должна была с территории СССР.
И они состоялись. И демонстрация 1 мая, и велогонка Мира 6 мая, через 10 дней после аварии!
Я тогда работал преподавателем и комсоргом (были такие штатные организаторы молодежного энтузиазма на зарплате и под принуждением) в ПТУ и обязан был своими учениками обеспечить массовку колонн при прохождении демонстрации и потом "приветствующих киевлян" на обочинах улиц.
Все приводили своих учеников и подчиненных на Крещатик, и я водил. Видел тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого, который приветствовал первомайцев с внуками. Под открытым небом...
Радиационный фон тогда в Киеве, как рассказали позже, в 500 раз превышал норму. А погода стояла весенняя: прохладная, но солнечная, и все люди и предметы – деревья, кусты, дома, авто – казались необычайно четкими, утонченно выписанными, как бы слегка покачивающимися в солнечных лучах. Говорили мне потом, что это для съемок очень хорошо, но я до сих пор к такой погоде отношусь с подозрениям…
А потом меня назначили "комиссаром поезда", который вывозил детей из зараженных регионов подальше от Киева. Мне довелось трижды возить в Харьков, где детей сортировали по лагерям отдыха, курортам и санаториям. Эти эвакуационные поезда – обычные пассажирские составы с плацкартными вагонами, куда набивали детей под завязку целыми классами. От первоклашек до страшеклассников.
Следить за ними должны были их преподаватели, а уже я поставлен был обеспечивать как бы общее руководство – порядок и безопасность, "комиссар" как-никак.
Вы можете представить эшелон, набитый детьми, которые воспринимают все это в зависимости от возраста – и по-детски, с шалостями, и уже по-взрослому, когда можно оторваться от надзора взрослых? Я до сих пор это представляю и помню. Мне тогда очень повезло. У меня только один малыш сорвался с верхней полки и сломал руку. Его высадили, а остальных я отдал по спискам в Харькове. Вместе с учителями.
Но до сих пор у меня в ушах нет-нет да и звенит песенка, которую тогда уже придумали и под гитару исполняли старшеклассники: "Мы – дети облученные, мы – дети обреченные…".
…Эти эвакуационные поезда круто изменили мою жизнь – я перестал быть невыездным, в разряд которых попал за студенческие шалости и вольности после допроса в КГБ прямо в стенах университета. Угроза стране из меня, как оказалось, была нулевая, но мне нельзя было ездить по студенческим обменам за границу, ошиваться в приграничных районах и даже в стройотряд тогда запретили выехать на Сахалин, потому что это было близко к Японии. Так и сказали, мотивируя отказ.
А тут наградили двухнедельной поездкой в Венгрию в так называемом "поезде дружбы", набитом активистами-комсомольцами со всего Союза. Радиация если и попала в меня, то за эти 14 дней была вымыта напрочь. Там, в Венгрии, я и понял окончательно, почему меня не пускали за рубеж – чтобы если и увидел другую жизнь, то о ней не рассказывал. При мне в Будапеште в магазине франко-итальянской моды одна девушка из Ярославля тронулась умом: она никогда такого буйства товаров, которые можно было запросто купить, не видела, посчитала свои жалкие деньги, поняла, что не сможет затариться навсегда и… поехала назад, домой в санитарном вагоне в призме с чистым кислородом. Так, говорят, лечат слегка съехавшую крышу…
Вот так вот: реально кому война и авария, а кому мать родна и психиатры почти даром…
Но и тогда, и потом, когда как журналист ездил в "зону", разбирался с проблемами "чернобыльцев", с брошенными Припятью с Чернобылем, с самоселами и жертвами аварии, Бог миловал меня и сохранил совесть: я не получил никакого удостоверения "чернобыльца". И не хотел, хотя мне все говорили о низком IQ и убеждали, что надо брать, раз дают и заслужил.
Я же без всякого пафоса считал и считаю, что "чернобыльцы" – это те, кто спас планету, и сплю спокойно. И, может быть, потому более-менее спокойно перенес онкологию. Свою онкологию жителя Киева, до сих пор который знает, что шутка про "настоящего киевлянина – импотента с Киевским тортом" – это жестокая неправда. Но не обидная – торт-то вкусный…
Для меня Чернобыль – это горе красивой женщины-журналистки, с которой мы как-то поехали на автобусе в Польшу. Я влюбился в нее, а она – в нашего водителя, красавца-мужика исполинского роста, который был немногословен, но убедителен и притягателен так, что даже я успокоился.
А потом через пару месяцев после поездки я встретил эту девушку и увидел ее слезы: она не стала счастливой, потому что ее избранник умер. Он, оказывается, боролся с последствиями аварии на ЧАЭС, видимо, хватанул там свое, и сердце не выдержало. Тихо, во сне. А врачи долго не хотели связывать его смерть с аварией – у них строго не хотели аварией портить какую-то статистику…
…А еще Чернобыль для меня – это мумифицированная собака, которая осталась в зоне и издохла в хозяйском доме без людей и засохла. Там ее и нашли фотографы и для пущего ужаса водрузили на кроватную сетку, чтобы, наверное, другим тоже было удобно фоткать – в "зоне" иногда работали другие законы конкуренции. Так несчастная животина и хранила память. Свою – о хозяевах, и нашу – о том ужасе в котором повезло выжить…
…А на Новодевичьем меня, кроме неухоженной могилы академика Легасова, потрясло еще одно: на надгробном бюсте Надежды Аллилуевой, покончившей жизнь самоубийством жены Иосифа Сталина, варвары зачем-то опять отбили нос.
Впервые такое случилось в далеком 1970 году, и после этого бюст закрыли пластиковым кубом. Теперь, оказывается, куб убрали, и нашелся еще один дебил, воющий с могилами, видимо страдающий беспамятством.
И я вот о чем: сколько их таких, с пониженным порогом памяти, сегодня рулят нашей жизнью. Это они стреляют ракетами по АЭС и утверждают, что ничего страшного не будет, даже если применить ядерное оружие. Реально Сталина на них нет, а у них самих – ума и совести…
Подробнее о событиях 26 апреля 1986 года - в статье "Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевУкраинаЧернобыльИосиф СталинМихаил УльяновАлександр МасляковКГБМненияВладимир Скачковесь Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
