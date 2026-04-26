"Мы – дети облученные…"

…Я бы никогда ничего не писал к 40-летию страшной аварии на Чернобыльской АЭС, если бы накануне не попал на Новодевичье кладбище и не дошел до могилы академика Валерия Легасова.

Она была неухожена и выглядела забытой, несмотря на то, что находится на одном из самых посещаемых участков кладбища. Все туда ломятся, чтобы увидеть памятники знаменитостей – Михаила Ульянова, Вячеслава Тихонова, Людмилы Гурченко, а теперь вот и Александра Маслякова и прочих звезд – космонавтов, писателей, актеров, журналистов, ученых. Работники кладбища могли бы и бесплатно убрать, смести мусор и помыть кладбищенский камень с фигурой скорбящей там, где похоронен человек, который первый сказал правду об в аварии на ЧАЭС и за это поплатился жизнью – сам покончил жизнь самоубийством уже 27 апреля 1988 года.То есть через два, когда вокруг умирали люди, "чернобыльцы", побывавшие на ликвидации аварии, а об этом даже говорить нельзя было – медикам еще долго, вплоть до развала СССР с его таинственным жлобством вокруг действий властей, запрещали связывать причины летальных исходов чисто внешне вроде бы здоровых людей с их работой на ликвидации последствий аварии на станции. Людей разных профессий.Но я живу до сих. Я – киевлянин, которому в момент аварии были всего 26 лет. И для меня Чернобыль – это однозначно все трагедии и весь героизм людей, которые спасали жителей планеты от страшной катастрофы. И спасли.Для меня память о них связана фактически с почитанием и преклонением перед их мужеством и отдачей аж до самопожертвования и самоотречения перед лицом опасности. Но еще и брезгливость к тому процессу возни и вошкания, развернувшихся в Украине и сразу после аварии, и – что самое омерзительное – в первые годы после нее. По принципу: чем дальше по времени от аварии, тем больше ее "ликвидаторов". Как с ленинским бревном на субботнике в Кремле: через десятилетия выяснилось, что Владимир Ильич на своих плечах перенес на мусорник полтайги – так много оказалось людей, с которыми он нес на плечах ту дровеняку…Так и здесь: "чернобыльцам" полагались какие-то льготы, и в них записывались, получая заветные удостоверения, все, кто хоть каким-то боком был причастен. Даже журналисты, которые освещали процесс. Не оператор Владимир Шевченко, который оставил миру бесценные свидетельства аварии и всего, что там творилось, и умер уже в марте 1987 года, потому что чрезмерно нахватался лучевой заразы, а все, кто ездил в "зону" (так до сих пор называется территория вокруг ЧАЭС) описывать ее ужасы…Так вот, я ухал на учебу в Москву в 1988-м и вернулся в Киев через год и в украинских газетах и разных обществах "чернобыльцев" застал это непотребство. Съездившие в "зону" журналисты, медики или даже люди технических специальностей буквально друг другу в глотки вцеплялись, когда кто-то заветные корочки получал, а кто-то нет. "Обиженные" писали статьи и кляузы, выходили на пикеты, позорили друг друга на митингах и собраниях – благо дело Украина тогда втягивалась в борьбу с "коммунистически тоталитаризмом", против бесчинств "партхозноменклатуры" (помните еще этих славных и почти безропотно-безответных козлов отпущения, виновных во всем и в покорности своей профукавших страну?) и за якобы за независимость республики. Тьфу!Для меня "мой Чернобыль" начался аккурат 26 апреля 1986-го с первыми слухами о том, что ЧАЭС взорвалась и с чтобы спастись от облучения надо пить… йод. Как оказалось, тогда над столицей Украины и вокруг нее носились переполненные излишним йодом облака, и люди сработали по принципу "слышал звон, но не понял, где он".И, наверное, йод можно было размешивать в разумных слабых дозах для питья. Но ко мне явился мой дружочек, на полном серьезе друживший с алкоголем, и предложил "подлечиться". И при этом он страшно хрипел и сипел – йодом cджег всё в глотке. И сколько таких "хрипунов" забродило по Киеву!Мы смеялись над ними, а в это время в киевские магазины начали завозить буквально ящиками красное вино. Оно, как тогда говорили, "выводит радиацию". И для меня память об аварии – огромные завалы ящиков со страшно пыльными бутылками во всех гастрономах, до этих дней блиставших абстинентной чистотой. Тогда же все согласно причуде "минерального секретаря" Михаила Горбачева боролись с алкоголизмом и изымали алкоголь из продажи. Вот он на складах и запылился, а теперь его "вернули народу".Ох как прозорливо пел лет за десять до этого Владимир Высоцкий:Пей отраву, хоть залейся!Благо, денег не берут.Сколь веревочка ни вейся,Все равно совьешься в кнут!Тогда и эту песню знатоки и любители вспоминали. И бухали по-черному!А в это время на самой станции шла страшная борьбы с последствиями аварии не на жизнь, а на смерть. Но людей вне станции готовили к первомайской демонстрации и к 39-й велогонке Мира, которая стартовать должна была с территории СССР.И они состоялись. И демонстрация 1 мая, и велогонка Мира 6 мая, через 10 дней после аварии!Я тогда работал преподавателем и комсоргом (были такие штатные организаторы молодежного энтузиазма на зарплате и под принуждением) в ПТУ и обязан был своими учениками обеспечить массовку колонн при прохождении демонстрации и потом "приветствующих киевлян" на обочинах улиц.Все приводили своих учеников и подчиненных на Крещатик, и я водил. Видел тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого, который приветствовал первомайцев с внуками. Под открытым небом...Радиационный фон тогда в Киеве, как рассказали позже, в 500 раз превышал норму. А погода стояла весенняя: прохладная, но солнечная, и все люди и предметы – деревья, кусты, дома, авто – казались необычайно четкими, утонченно выписанными, как бы слегка покачивающимися в солнечных лучах. Говорили мне потом, что это для съемок очень хорошо, но я до сих пор к такой погоде отношусь с подозрениям…А потом меня назначили "комиссаром поезда", который вывозил детей из зараженных регионов подальше от Киева. Мне довелось трижды возить в Харьков, где детей сортировали по лагерям отдыха, курортам и санаториям. Эти эвакуационные поезда – обычные пассажирские составы с плацкартными вагонами, куда набивали детей под завязку целыми классами. От первоклашек до страшеклассников.Следить за ними должны были их преподаватели, а уже я поставлен был обеспечивать как бы общее руководство – порядок и безопасность, "комиссар" как-никак.Вы можете представить эшелон, набитый детьми, которые воспринимают все это в зависимости от возраста – и по-детски, с шалостями, и уже по-взрослому, когда можно оторваться от надзора взрослых? Я до сих пор это представляю и помню. Мне тогда очень повезло. У меня только один малыш сорвался с верхней полки и сломал руку. Его высадили, а остальных я отдал по спискам в Харькове. Вместе с учителями.Но до сих пор у меня в ушах нет-нет да и звенит песенка, которую тогда уже придумали и под гитару исполняли старшеклассники: "Мы – дети облученные, мы – дети обреченные…".…Эти эвакуационные поезда круто изменили мою жизнь – я перестал быть невыездным, в разряд которых попал за студенческие шалости и вольности после допроса в КГБ прямо в стенах университета. Угроза стране из меня, как оказалось, была нулевая, но мне нельзя было ездить по студенческим обменам за границу, ошиваться в приграничных районах и даже в стройотряд тогда запретили выехать на Сахалин, потому что это было близко к Японии. Так и сказали, мотивируя отказ.А тут наградили двухнедельной поездкой в Венгрию в так называемом "поезде дружбы", набитом активистами-комсомольцами со всего Союза. Радиация если и попала в меня, то за эти 14 дней была вымыта напрочь. Там, в Венгрии, я и понял окончательно, почему меня не пускали за рубеж – чтобы если и увидел другую жизнь, то о ней не рассказывал. При мне в Будапеште в магазине франко-итальянской моды одна девушка из Ярославля тронулась умом: она никогда такого буйства товаров, которые можно было запросто купить, не видела, посчитала свои жалкие деньги, поняла, что не сможет затариться навсегда и… поехала назад, домой в санитарном вагоне в призме с чистым кислородом. Так, говорят, лечат слегка съехавшую крышу…Вот так вот: реально кому война и авария, а кому мать родна и психиатры почти даром…Но и тогда, и потом, когда как журналист ездил в "зону", разбирался с проблемами "чернобыльцев", с брошенными Припятью с Чернобылем, с самоселами и жертвами аварии, Бог миловал меня и сохранил совесть: я не получил никакого удостоверения "чернобыльца". И не хотел, хотя мне все говорили о низком IQ и убеждали, что надо брать, раз дают и заслужил.Я же без всякого пафоса считал и считаю, что "чернобыльцы" – это те, кто спас планету, и сплю спокойно. И, может быть, потому более-менее спокойно перенес онкологию. Свою онкологию жителя Киева, до сих пор который знает, что шутка про "настоящего киевлянина – импотента с Киевским тортом" – это жестокая неправда. Но не обидная – торт-то вкусный…Для меня Чернобыль – это горе красивой женщины-журналистки, с которой мы как-то поехали на автобусе в Польшу. Я влюбился в нее, а она – в нашего водителя, красавца-мужика исполинского роста, который был немногословен, но убедителен и притягателен так, что даже я успокоился.А потом через пару месяцев после поездки я встретил эту девушку и увидел ее слезы: она не стала счастливой, потому что ее избранник умер. Он, оказывается, боролся с последствиями аварии на ЧАЭС, видимо, хватанул там свое, и сердце не выдержало. Тихо, во сне. А врачи долго не хотели связывать его смерть с аварией – у них строго не хотели аварией портить какую-то статистику……А еще Чернобыль для меня – это мумифицированная собака, которая осталась в зоне и издохла в хозяйском доме без людей и засохла. Там ее и нашли фотографы и для пущего ужаса водрузили на кроватную сетку, чтобы, наверное, другим тоже было удобно фоткать – в "зоне" иногда работали другие законы конкуренции. Так несчастная животина и хранила память. Свою – о хозяевах, и нашу – о том ужасе в котором повезло выжить……А на Новодевичьем меня, кроме неухоженной могилы академика Легасова, потрясло еще одно: на надгробном бюсте Надежды Аллилуевой, покончившей жизнь самоубийством жены Иосифа Сталина, варвары зачем-то опять отбили нос.Впервые такое случилось в далеком 1970 году, и после этого бюст закрыли пластиковым кубом. Теперь, оказывается, куб убрали, и нашелся еще один дебил, воющий с могилами, видимо страдающий беспамятством.И я вот о чем: сколько их таких, с пониженным порогом памяти, сегодня рулят нашей жизнью. Это они стреляют ракетами по АЭС и утверждают, что ничего страшного не будет, даже если применить ядерное оружие. Реально Сталина на них нет, а у них самих – ума и совести…Подробнее о событиях 26 апреля 1983 года - в статье "Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы"

Владимир Скачко

