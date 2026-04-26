Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая на тот момент ядерная катастрофа* – полное разрушение реактора 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В связи с годовщиной этих трагических событий, отразившихся на жизнях миллионов людей, вспоминаем хронологию событий, которые привели к катастрофе и последовавших за ней

2026-04-26T07:00

Началось всё с Постановления Совета Министров СССР от 29 июня 1966 года, утверждавшего план ввода АЭС на 1966-77 годы (план почему-то не совпадал с интервалами общеэкономического планирования, включая 8-ю, 9-ю и два года 10-й пятилетки). Среди прочего предполагалось строительство первой АЭС на территории Украины. Ввод в эксплуатацию её первого энергоблока планировался в 1974 году.2 февраля 1967 года Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР утверждены рекомендации Госплана УССР о размещении АЭС около села Копачи Иванковского района Киевской области. Название станции было дано по ближайшему городу Чернобылю (примерно в 15 км. от промплощадки станции).При проектировании станции выбор делался между тремя типами реакторов – водно-графитовыми (РБМК), газо-графитовыми (РК) и водно-водяными (ВВЭР).21 сентября 1968 года Минэнерго и Минсредмаш** СССР утвердили проектное задание с применением газо-графитового реактора РК-1000, однако 14 декабря 1970 года Совмин СССР утвердил задание на использование РБМК.Причина была чисто техническая. Газо-графитовые реакторы, где теплоносителем является углекислый газ, в СССР из стадии экспериментов не вышли. Реакторы ВВЭР на тот момент были маломощными. Оставались РБМК.И ВВЭР, и РБМК являлись конверсией военных образцов – первые вели свой род от реакторов атомных подводных лодок, вторые – от промышленных реакторов по производству оружейного плутония. Первые были более чистыми экологически и безопасными, вторые – мощнее и дешевле в постройке и эксплуатации.В феврале 1970 года началось строительство пристанционного города Припять (в отличие от строек первых пятилеток сначала строили жильё).В апреле 1970 года директором ещё не заложенной АЭС стал Виктор Брюханов. Он не имел опыта работы на АЭС, начав работать после окончания Ташкентского политеха на Ангренской ТЭС в Узбекистане, а потом – на Славянской ГРЭС в Донбассе. По специальности он турбинист. Тепловиком также был главный инженер станции Николай Фомин. Ядерщиком был только заместитель главного инженера Анатолий Дятлов, но он работал с водно-водяными реакторами ВМ (энергетические установки АПЛ). Позже некоторые авторы сочли кадровую политику на ЧАЭС одной из предпосылок катастрофы.15 августа 1972 года началось строительство ЧАЭС – был уложен первый кубометр бетона в основание главного корпуса первой очереди станции, произведена закладка капсулы с письмом к будущим поколениям.15 августа 1972 года Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР было запланировано строительство второй очереди ЧАЭС в 1976-81 года. В 1981 году началось строительство третей очереди – 5-го и 6-го энергоблока (всего их должно было быть 12).В октябре 1976 года приступили к заполнению пруда-охладителя. Это довольно крупное искусственное гидротехническое сооружение глубиной до 20 метров питаемое водой Припяти, поступавшей по 11-километровому каналу.26 сентября 1977 года (с отставанием на три года от плана 1966 года) первый энергоблок ЧАЭС дал энергию в сеть.В 1978 году в Припяти появилась медсанчасть, которая после аварии первая приняла пострадавших. До этого больных возили в Иванков и Чернобыль.21 декабря 1978 года к сети был подключен второй энергоблок.В 1980 году Припять была уже полноценным городом с населением около 25 тыс. человек (по проекту после достройки всех блоков станции его население должно было составлять около 80 тыс. человек), в котором было 15 школ, 25 магазинов, кинотеатр "Прометей", дворец культуры "Энергетик", парк аттракционов, телестудия и филиал Киевского радиозавода "Маяк", на котором работало около 3,5 тыс. человек. К 1986 году население города превысило 45 тыс. чел.3 декабря 1981 года осуществлён энергетический пуск третьего энергоблока.9 сентября 1982 года на ЧАЭС произошла радиационная авария – после выполненного планового ремонта во время пробного пуска реактора 1-го энергоблока разрушилась тепловыделяющая сборка и произошёл разрыв технологического канала. В результате радиоактивной паро-газовой смесью были заражены реакторные залы первого и второго энергоблоков, а так же пристанционная территория – улицы Припяти отмывали пеной, а в детских песочницах заменили песок. Причины аварии до сих пор неизвестны – её даже заметили не сразу, аварийная защита не сработала.21 декабря 1983 года в сеть дал ток четвёртый энергоблок (т.е., на момент катастрофы он был новенький, с иголочки, проработавший менее 2,5 лет).25 апреля 1986 года предполагался вывод реактора четвёртого энергоблока на средний ремонт. Перед этим было решено провести эксперимент, программа которого была разработана заместителем главного инженера по эксплуатации Дятловым и представителем "Донтехэнерго" Геннадием Метленко.Смысл эксперимента состоял в том, чтобы определить, может ли оборудование энергоблока работать от энергии выбега турбогенератора после того, как на него прекращена подача пара из реактора. Это не был первый эксперимент такого рода – на ЧАЭС с 1982 года их проводили трижды, но – безуспешно, энергии не хватало. В данном случае предполагалась работа двух из восьми главных циркуляционных насосов (ГЦН) и была отключена система аварийного охлаждения реактора (САОР), что было категорически запрещено регламентом.Забегая вперёд – эти испытания окончились успешно, если не считать разрушение реактора (испытания спровоцировали нештатную ситуацию, но авария произошла по комплексу причин).Остановку блока 25 апреля предотвратил диспетчер Киевэнерго, которому потребовался лишний мегаватт, потому эксперимент должна была проводить не более подготовленная смена Юрия Трегуба (он остался на БЩУ и погиб позже от лучевой болезни со всей дежурной сменой), а работавшая с полуночи смена Александра Акимова.При плановом снижении мощности старший инженер управления реактором Леонид Топтунов допустил провал мощности. По регламенту в таком случае реактор надо было заглушить и выжидать 20 часов "разотравления" (распада короткоживущих изотопов йода и ксенона, которые поглощали свободные нейтроны и тормозили реакцию), что означало срыв эксперимента. Поэтому мощность подняли, сделав реактор практически неуправляемым (в реакторе осталось 12-15 стержней управления, вместо 30 по регламенту).В 01:23:04 26 апреля по команде Метленко "осциллограф включён" начались испытания.В 01:23:39, почувствовав сильнейшую вибрацию ГЦН и трубопроводов (один из сотрудников станции в зале видел подпрыгивающие оголовки каналов реактора весом 50 кг.), Акимов нажал кнопку АЗ-5, опускающую все стержни аварийной защиты и глушащую реактор. Само по себе это решение могло ускорить катастрофу из-за того, что стержни старой конструкции сначала давали прирост мощности. Часть специалистов указывают, что это роли не сыграло – каналы уже были деформированы.В 01:23:41 был зафиксирован резкий рост мощности реактора – реакторы РБМК разгоняются при кипении воды в технологических каналах. Началось разрушение каналов. В течение последующих 10 секунд реактор был полностью разрушен.Взрыв был то ли паровой, то ли химический (при высоких температурах при участии циркония вода распадается и образуется гремучий газ). Значительная часть активной зоны реактора была выброшена в атмосферу в виде аэрозолей. Всего ушло 380 млн кюри радиации (при взрыве термоядерной бомбы мощностью в мегатонну – на три порядка меньше). Выбросы радиоактивных веществ продолжались ещё некоторое время – продолжалось разрушение конструкций, радиоактивную пыль разметал ветер и т.п.Непосредственно при взрыве погиб один человек, ещё один скончался от травм несколько часов спустя. От лучевой болезни в течение нескольких месяцев умерли 28 человек из числа персонала станции и пожарных.Пожар на крыше и в помещениях блока был полностью потушен к 6 часам утра. Наиболее опасная ситуация была в турбинном цеху – там было много масла. В реакторе же пожар продолжался (в обычных физических условиях реакторный графит не горит, но тут или условия были необычные, или он просто был разогрет и свечение было принято свидетелями за пламя).После сообщения о катастрофе была оперативно сформирована правительственная комиссия во главе с зампредсовмина СССР Борисом Щербиной, которая установила факт разрушения реактора (персонал станции этого не понял и пытался организовать подачу воды в разрушенный реактор, которую потом пришлось откачивать из подреакторных помещений).Уже 27 апреля было принято решение об эвакуации Припяти (2 октября было принято решение о строительстве нового города для персонала ЧАЭС – Славутича в Черниговской области, который начал заселяться в 1988 году). Тогда же была образована 30-км зона отчуждения, границы которой постепенно расширялись в разных направлениях до 1997 года.28 апреля, в 21:00, появилось первое в центральных СМИ сообщение об аварии. Поручено это было сделать ТАСС:"На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Повреждён один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия".По телевидению о катастрофе сообщил М.С. Горбачёв 14 мая 1986 года.В течение 1986-87 годов продолжались работы по обеззараживанию зоны отчуждения, захоронению облучённой техники и конструкций. В мае-ноябре 1986 года был сооружён т.н. "саркофаг" – железобетонная конструкция, прикрывающая остатки четвёртого энергоблока.После аварии три других энергоблока станции были остановлены, но в период с 1 октября по 24 ноября 1986 года они были запущены. 27 мая 1987 года было официально заявлено, что строительство третей очереди ЧАЭС продолжено не будет.17 февраля 1990 года Верховный Совет и Совмин УССР определили срок вывода из эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС в 1991 году. Станция закрывалась по частям:- 30 октября 1991 года, после пожара в машзале, остановлен второй энергоблок;- 30 ноября 1996 года был остановлен первый энергоблок;- 15 декабря 2000 года в торжественной обстановке был остановлен третий энергоблок.Решение о выводе из эксплуатации ЧАЭС потом много критиковалось – оно было принято под давлением западных партнёров и под гарантии предоставления помощи по совершенствованию украинской энергетики, которая в значительной части оказана не была.В июле 2019 года был приведён в рабочее состояние т.н. "Новый безопасный конфайнмент" – конструкция, прикрывающая "саркофаг", который в основном уже пришёл в негодность и может развалиться сам по себе.С 24 февраля по 31 марта 2022 года ЧАЭС находилась под контролем российских войск. Информации о том, что им удалось найти там какие-то следы реализации украинской ядерной программы не поступало.14 февраля 2025 года в НБК врезался беспилотник – скорее всего российская "Герань" сбившаяся с маршрута в результате работы РЭБ, но не исключена и провокация украинских спецслужб. Поднятый вокруг этого пустякового, в общем-то, инцидента информационный шум заставляет полагать, что украинские власти страхуются на случай обрушения конструкций "саркофага" внутри НБК.* Сейчас крупнейшей считается авария на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Однако там не произошло разрушения реакторов.** Министерство среднего машиностроения занималось ядерной программой.

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

