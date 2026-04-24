Заявления Словении о выходе из НАТО: как это повлияет на Россию и украинский кризис — эксперт - 24.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260424/zayavleniya-slovenii-o-vykhode-iz-nato-kak-eto-povliyaet-na-rossiyu-i-ukrainskiy-krizis--ekspert-1078266046.html
Заявления Словении о выходе из НАТО: как это повлияет на Россию и украинский кризис — эксперт
Заявления Словении о возможном выходе из НАТО практически ничего не значат. Пока нет признаков того, что ситуация в республике может повлиять на течение украинского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
новости
словения
россия
запад
краснов
нато
украина.ру
выборы
украина
украина аналитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_0:25:1352:786_1920x0_80_0_0_a86d42ce1e576f886a4247de5fcbcd66.jpg
Комментируя заявление Словении о возможном выходе из НАТО, Краснов уточнил, что речь идет об оппозиционном парламентарии Зоране Стевановиче — его партия набрала всего 5% на выборах."Оппозиционный парламентарий Зоран Стеванович, чья партия [Resni.ca ("Правда")] набрала 5% на выборах, сказал в телестудии, что раз обещал референдум по вопросу выхода из НАТО, то и проведёт его. Что это значит? Да практически ничего", — заявил эксперт.Краснов пояснил, что в странах, где нет демократических традиций, где люди не представляют, как можно "ходить не в ногу под удары барабана", это кажется удивительным — народ сам выбирает и может сменить одного начальника на другого. Однако такие явления абсолютно нормальны для большинства стран."В общем, пока я не вижу признаков того, что Словения как-то может повлиять на течение украинского кризиса", — констатировал собеседник издания.
словения
россия
запад
украина
восточная европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_329157eedd23b01d3b0e840e7421c47b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Заявления Словении о выходе из НАТО: как это повлияет на Россию и украинский кризис — эксперт

© РИА Новости . СтрингерФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
ДзенTelegram
Заявления Словении о возможном выходе из НАТО практически ничего не значат. Пока нет признаков того, что ситуация в республике может повлиять на течение украинского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Комментируя заявление Словении о возможном выходе из НАТО, Краснов уточнил, что речь идет об оппозиционном парламентарии Зоране Стевановиче — его партия набрала всего 5% на выборах.
"Оппозиционный парламентарий Зоран Стеванович, чья партия [Resni.ca ("Правда")] набрала 5% на выборах, сказал в телестудии, что раз обещал референдум по вопросу выхода из НАТО, то и проведёт его. Что это значит? Да практически ничего", — заявил эксперт.
Краснов пояснил, что в странах, где нет демократических традиций, где люди не представляют, как можно "ходить не в ногу под удары барабана", это кажется удивительным — народ сам выбирает и может сменить одного начальника на другого. Однако такие явления абсолютно нормальны для большинства стран.
"В общем, пока я не вижу признаков того, что Словения как-то может повлиять на течение украинского кризиса", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
Брюссель ищет варианты не потерять Украину в националистическом и русофобском качестве. Поэтому все силы направляет на продолжение войны. Подробнее об этом — в материале "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
