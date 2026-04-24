Заявления Словении о выходе из НАТО: как это повлияет на Россию и украинский кризис — эксперт

Заявления Словении о возможном выходе из НАТО практически ничего не значат. Пока нет признаков того, что ситуация в республике может повлиять на течение украинского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов

2026-04-24T14:25

Комментируя заявление Словении о возможном выходе из НАТО, Краснов уточнил, что речь идет об оппозиционном парламентарии Зоране Стевановиче — его партия набрала всего 5% на выборах."Оппозиционный парламентарий Зоран Стеванович, чья партия [Resni.ca ("Правда")] набрала 5% на выборах, сказал в телестудии, что раз обещал референдум по вопросу выхода из НАТО, то и проведёт его. Что это значит? Да практически ничего", — заявил эксперт.Краснов пояснил, что в странах, где нет демократических традиций, где люди не представляют, как можно "ходить не в ногу под удары барабана", это кажется удивительным — народ сам выбирает и может сменить одного начальника на другого. Однако такие явления абсолютно нормальны для большинства стран."В общем, пока я не вижу признаков того, что Словения как-то может повлиять на течение украинского кризиса", — констатировал собеседник издания.Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.Брюссель ищет варианты не потерять Украину в националистическом и русофобском качестве. Поэтому все силы направляет на продолжение войны. Подробнее об этом — в материале "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.

