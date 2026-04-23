Военный союз на "останках" НАТО? Бардин предупредил о последствиях выхода США из альянса

Идея Трампа о выходе США из НАТО начинает играть новыми красками. Если американцы покинут альянс, Европа сможет создать свой военный союз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-04-23T17:52

В Европе все чаще поднимают вопрос о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 апреля на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.Журналист спросил эксперта о возможных последствиях выхода США из НАТО. Отвечая на вопрос, собеседник Украина.ру заявил, что эта идея начинает играть другими красками."С другой стороны, на фоне этого идея Трампа о выходе США из НАТО начинает играть другими красками. Если гипотетически предположить, что американцы выйдут из альянса, Европа сможет создать свой военный союз на базе или на "останках" НАТО", — заявил Бардин.По словам эксперта, возникает вопрос о судьбе американских баз и военнослужащих. "Они уедут за океан или останутся работать в "европейском НАТО" по контракту? Кто им будет платить — Евросоюз?" — пояснил политолог."Это становой хребет альянса. Поэтому пока второй военный блок в Европе, альтернативный НАТО, не вырисовывается, как ни крути", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Подробнее об этом и многом другом — в материале "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.

новости, европа, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, украина.ру, главные новости, главное, альянс, ес, международные отношения, эксперты, аналитики, аналитика, украина.ру дзен