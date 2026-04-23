Военный союз на "останках" НАТО? Бардин предупредил о последствиях выхода США из альянса
Идея Трампа о выходе США из НАТО начинает играть новыми красками. Если американцы покинут альянс, Европа сможет создать свой военный союз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Военный союз на "останках" НАТО? Бардин предупредил о последствиях выхода США из альянса

17:52 23.04.2026
 
Идея Трампа о выходе США из НАТО начинает играть новыми красками. Если американцы покинут альянс, Европа сможет создать свой военный союз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
В Европе все чаще поднимают вопрос о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 апреля на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Журналист спросил эксперта о возможных последствиях выхода США из НАТО. Отвечая на вопрос, собеседник Украина.ру заявил, что эта идея начинает играть другими красками.
"С другой стороны, на фоне этого идея Трампа о выходе США из НАТО начинает играть другими красками. Если гипотетически предположить, что американцы выйдут из альянса, Европа сможет создать свой военный союз на базе или на "останках" НАТО", — заявил Бардин.
По словам эксперта, возникает вопрос о судьбе американских баз и военнослужащих. "Они уедут за океан или останутся работать в "европейском НАТО" по контракту? Кто им будет платить — Евросоюз?" — пояснил политолог.
"Это становой хребет альянса. Поэтому пока второй военный блок в Европе, альтернативный НАТО, не вырисовывается, как ни крути", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.
Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Подробнее об этом и многом другом — в материале "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
19:24Красноармейское направление: ВС РФ наступают и зачищают
19:18Польская авиация отработает удары по Питеру
19:08Иран стал зарабатывать на перекрытии Ормуза
19:04Итоги 23.04.26: США придумали список "хороших" и "плохих" стран, ЕС одобрил €90 млрд кредита Украине
18:57Дроноводам ВСУ не хватает "пушечного мяса"
18:57До цифрового рубля ЕС не дотянется
18:49Из Бундесвера делают армию для войны с Россией. В чем суть первой в истории военной стратегии Германии
18:4523 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:38Почему Трамп ждёт Путина на саммите G20, где президент России давно не был. И причём тут Зеленский
18:31ВСУ в Константиновке остались без снарядов
18:30Украина ждет домой два миллиона беженцев
18:20Никто не отдаст ни миллиметра Украины, убежден Буданов*
18:12Путин поручил подготовить механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов
18:11ЕС ввёл санкции против рэпера Тимати и директора Эрмитажа Пиотровского. Кто еще в списке
18:04Сына последнего шаха Ирана облили краской в Берлине
18:00Залужный не верит в ВСУ, а Трамп - в американский флот. Европа зря ждет репараций. Итоги 23 апреля
17:56Крах автопрома и танки за 12 миллионов: политолог о том, как Германия уходит в оружейный бизнес
17:52Военный союз на "останках" НАТО? Бардин предупредил о последствиях выхода США из альянса
17:37Выяснились подробности новых антироссийских санкций ЕС
17:33"Где взять деньги?": Бардин назвал главную проблему нового военного блока Европы
Лента новостейМолния