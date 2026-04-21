Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО

"Партия войны" понимает – для того, чтобы продолжать эскалацию конфликта на Украине и военное противостояние с Россией руками Киева, нужны средства. Но финансов у нее на это не хватает. А с помощью ассоциированного членства Украины в ЕС милитаристы смогут собрать деньги со всей Европы.

2026-04-21T15:45

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин.В Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 апреля на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.— Максим, есть ли в этом для нас угрозы, ведь все-таки, чтобы блок набрал силу, нужно время?— Да, действительно, разговоры о том, что надо создать новый военный блок сугубо для Европы ведутся. Однако можно собирать сколько угодно подобных альянсов, но проблема одна, и она же является главной — где на это взять деньги?Европейские страны пока не могут себе позволить поднять военные расходы до 5% ВВП. Об этом Трамп говорил еще во время своего первого президентского срока. И лишь 5% – одно из базовых условий членства в НАТО. Его не выполняет даже такая экономически мощная страна как Германия, что уж говорить о Словении, Португалии и Македонии.И вот теперь европейским странам предлагают сбрасываться сразу на два военных блоках – НАТО и НАТО 2.0. Два бюджета, а два главнокомандующих, а солдаты будут туда-сюда перебегать? Нет, так не получится. Тогда нужно всем выходить из уже существующего альянса. С другой стороны, на фоне этого идея Трампа о выходе США из НАТО начинает играть другими красками. Если гипотетически предположить, что американцы выйдут из альянса, Европа сможет создать свой военный союз на базе или на "останках" НАТО. Хотя тут возникает вопрос: что будет с американскими базами и военнослужащими? Они уедут за океан или останутся работать в "европейском НАТО" по контракту? Кто им будет платить — Евросоюз? Потому что, напомню, что сила европейского НАТО все-таки именно в американских базах и военных. Это становой хребет альянса. Поэтому пока второй военный блок в Европе, альтернативный НАТО, не вырисовывается, как ни крути.— В то же время, некоторые эксперты пишут о том, что в Европе выделяется ядро стран, которое будет пытаться в качестве объединяющей идеи выдвигать противостояние России. Но это не вся Европа, а ее часть. Означает ли это, что мы подходим к новой эпохе, когда коллективный Запад уже не будет коллективным?— Справедливости ради, речь идет не о государствах, а о конкретных политиках, которые, в свою очередь, являются лидерами своих государств.Это пресловутая "партия войны", которую составляют Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон, Кир Стармер. К ним примыкают политики из стран Прибалтики, Румынии, Финляндии, Норвегии, Дании и с недавних пор Молдавии. (Кстати, Джорджу Мелони я бы к этой группе не относил.) Все эти политики связаны с американским политическим кланом, который в настоящее время противостоит внутри США Дональду Трампу.Поэтому "коллективный Запад" как таковой никогда и не существовал. Были и есть политики, которые обязаны своим приходом к власти кураторам и спонсорам из-за рубежа. Они связаны с Демократической партией США, USAID, BlackRock и другими структурами, с которыми сегодня борется Дональд Трамп. Но и недооценивать эту силу также нельзя. По оценкам специалистов, BlackRock, при желании, может аккумулировать активов на сумму от 17 до 20 триллионов долларов. Это огромные деньги, с помощью которых можно всю европейскую политику перевернуть с ног на голову.В целом же, раскол, конечно, заметен. Во-первых, открытый внутриамериканский раскол – Трамп против "демократов". Разногласия внутри ЕС – Венгрия против Брюсселя. Противоречия между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас. Да, и Мерц с Макроном иногда спорят за лидерство. Политика – это бесконечная чреда союзов и расколов. Все идет своим чередом.— Одновременно с этим в Восточной Европе, причем даже в Польше, начинает доминировать точка зрения, что не очень-то сильно страны хотят вовлекаться в Украину. Как вы считаете, насколько могут усилиться такие тенденции в будущем и со стороны каких стран?— Здесь важно бросить "пробный" камень. Дальше, как говорили лидеры советской перестройки, процесс пойдет самостоятельно. То есть при определенных обстоятельствах, евроскептицизм может войти в моду, стать выгодным политическим и электоральным трендом. В этом случае восточноевропейские, да и западноевропейские политики начнут эксплуатировать этот тренд. Вот почему чиновниками Евросоюза важно душить настроения евроскептицизма в самом зародыше — в Венгрии, Румынии, Польше, Молдове, Словакии и Франции.— Появились утечки о плане Франции и Германии о членстве Украины в ЕС. Речь идет об ассоциированном членстве, когда Украина может принимать участие во всех заседаниях, но не будет допущена к бюджету ЕС. Тогда в чем смысл такого членства?— В том, что в этом случае члены ЕС будут обязаны предоставлять военную помощь Киеву. То есть будут с ним делить войну, а бюджет и перспективные экономические программы — нет.Во-первых, "партия войны" понимает – для того, чтобы продолжать эскалацию конфликта на Украине и военное противостояние с Россией руками Киева, нужны средства. Но финансов у нее на это не хватает. А с помощью указанного механизма "милитаристы" постараются собрать деньги со всей Европы. Ассоциированное членство – удобный повод сделать это. — В Венгрии тем временем произошло событие, которое вызвало сильный отклик мировых СМИ. Петер Мадьяр предложил поставить Виктора Орбана во главе ключевых структур Евросоюза – во главе Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен с ее провальной миграционной политикой и коррупционными скандалами, или Евросовета. Мадьяр отметил, что на фоне нынешних лидеров ЕС Орбан выглядит как политик, который говорит неприятные, но честные вещи, за что его и запоминают люди. Как относиться к таким заявлениям?— На мой взгляд, странное заявление. Петер Мадьяр своей победой обязан руководству Евросоюза, который "вел" его с 2024 года. Нашли Мадьяру партию, серьезно помогли одержать победу в одномандатных округах, где добыли конституционное большинство. И вдруг такое заявление...Высказывание Петера Мадьяра, думаю, можно объяснить тремя версиями. Какая из них верная, пока сложно сказать.Первая версия. Несмотря на поражение на выборах, партия Виктора Орбана "Фидес" показала весьма достойный результат – 38%. За партию проголосовало почти 2,5 миллиона избирателей. Мадьяр учитывает этот показатель и посылает избирателям, голосовавшим за "Фидес" следующий сигнал: не волнуйтесь, Брюсселю страну не сдам, да и Виктора Орбана "пристрою" — мы теперь вместе.Вторая. Мадьяр начинает собственный торг с руководством Евросоюза. Дескать, вы помогли мне прийти к власти, но это политика, где благодарность не в чести; если вы начнете на меня давить, то я направлю вам в тыл Виктора Орбана, и тогда вам мало не покажется.Третья версия. Возможно, имеют влияние предвыборные договоренности венгерских политиков, согласно которым, Орбан не мешает Мадьяру победить, за это последний продвигает первого на уровень межгосударственной политики. (Напомню, что Конституционный суд Румынии по очень невнятному обвинению аннулировал результаты президентских выборов и снял с предвыборной гонки Кэлина Джорджеску.) В формате этой версии довольны все: и Орбан, и Мадьяр, и венгерские избиратели. В случае, если будет реализована такая "золотая схема", венгерских политиков можно считать гроссмейстерами. Хотя не верится, что еврочиновники дадут так просто себя обыграть...— А вот в Болгарии коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом Руменом Радевым лидирует на досрочных парламентских выборах. Даже идут разговоры о том, что партия выступает против санкций и за диалог с Россией и имеет довольно сдержанную позицию по Украине. Можем ли мы сказать, что в Европе/Болгарии рождается "новый Орбан"?— Да, вполне. Руководство Евросоюза потратило большие финансовые, информационные и административные средства на то, чтобы затушить или хотя бы купировать евроскептические настроения, с политического поля убрали Кэлина Джорджеску и Виктора Орбана — о чем я уже говорил выше. Это очень сильные восточноевропейские политики, которых открыто поддерживал Вашингтон и лично Дональд Трамп.Казалось бы, дело сделано и осталась только Словакия с Робертом Фицо. Но тут словно гром среди ясного неба – победа Румена Радаева с партией "Прогрессивная Болгария" на парламентских выборах. Причем какая победа: троекратный отрыв от второго места, 131 кандидат из 240 парламентских мест, большинство, которое может позволить формировать собственное правительство. Партия впервые участвовала в выборах, и сразу такой успех! Евроцентристы из партии "ГЕРБ" только третьи, с потерей 27 мандатов по сравнению с прошлой избирательной кампанией. Безусловно, Румен Радаев сейчас попытается воспользоваться ситуацией и попробует заменить на посту "главного евроскептика Европы" Виктора Орбан. думаю, болгарский политик попробует восстановить отношения с Россией и привлечь внимание Вашингтона – Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. Хотя, не исключено, что и Орбан каким-то образом в политике еще поучаствует.— Кстати, в советский период Болгария считалась верным союзником и наиболее близким другом СССР. Сейчас отношения между Болгарией и Россией поставлены на паузу. Может ли приход Радева их изменить их в лучшую сторону — в частности, что касается роли Болгарии в общей стратегии НАТО сдерживания России на Чёрном море?— Думаю, может. Румен Радаев уже сказал, что будет выстраивать внешнюю политику на основе принципов рационализма и отстаивания национальных интересов. У России и Болгарии найдутся точки для взаимовыгодного, как минимум, экономического сотрудничества. Энергоресурсы, сельское хозяйство и другое.Однако, Брюссель будет пытаться всячески ограничивать контакты Софии и Москвы. Есть наглядный пример – Молдавия. Руководители Евросоюза, по сути, заставили Кишинев отказаться от любого взаимовыгодного сотрудничества с Москвой. Четкое указание, которое правящая партия – PAS скрупулезно выполняет.Если американцы уйдут из Европы, то тогда у европейцев останется два варианта. Какие это варианты — в интервью Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон.

https://ukraina.ru/20260420/sem-pyatnits-trampa-vladimir-vasilev-o-tom-vernutsya-li-ssha-na-ukrainu-posle-sdelki-s-iranom-1078101121.html

https://ukraina.ru/20260418/aleksandr-babakov-esli-zapad-ne-izmenit-pozitsiyu-po-ukraine-rossiya-postupit-po-stsenariyu-irana-1078038055.html

Анна Черкасова

