"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев о возвращении США к переговорам по Украине - 23.04.2026 Украина.ру
"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев о возвращении США к переговорам по Украине
Даже если США заключат перемирие с Ираном, не факт, что они быстро вернутся к украинскому вопросу. У президента США Дональда Трампа семь пятниц на дню. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев о возвращении США к переговорам по Украине

05:45 23.04.2026
 
Даже если США заключат перемирие с Ираном, не факт, что они быстро вернутся к украинскому вопросу. У президента США Дональда Трампа семь пятниц на дню. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Эксперт оценил перспективы возвращения США к переговорам по Украине после возможной сделки с Ираном. По его словам, даже успешные переговоры в Исламабаде не гарантируют, что Вашингтон вновь займется украинской проблемой.
"Перебросят ли США свои ресурсы сейчас на украинский трек — вопрос открытый: у Трампа семь пятниц на дню. И если что-то и удастся сделать в Исламабаде, будет достигнут элемент перемирия, то не факт, что американцы быстро вернутся на украинский трек", — заявил Васильев.
По его словам, для танго нужны двое. "Может быть, с американцами и удастся договориться (и, возможно, существует соглашение еще со времен Анкориджа), но урегулированию украинского кризиса мешает Европа", — пояснил эксперт.
Васильев добавил, что сегодняшняя позиция России учитывает: переговоры фактически придется вести не с Украиной, а с Европой, которая занимает абсолютно неконструктивную позицию. "Поэтому, что называется, и заморачиваться не стоит", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
