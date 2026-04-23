"У Трампа семь пятниц на дню": Васильев о возвращении США к переговорам по Украине

Даже если США заключат перемирие с Ираном, не факт, что они быстро вернутся к украинскому вопросу. У президента США Дональда Трампа семь пятниц на дню. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2026-04-23T05:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Эксперт оценил перспективы возвращения США к переговорам по Украине после возможной сделки с Ираном. По его словам, даже успешные переговоры в Исламабаде не гарантируют, что Вашингтон вновь займется украинской проблемой."Перебросят ли США свои ресурсы сейчас на украинский трек — вопрос открытый: у Трампа семь пятниц на дню. И если что-то и удастся сделать в Исламабаде, будет достигнут элемент перемирия, то не факт, что американцы быстро вернутся на украинский трек", — заявил Васильев.По его словам, для танго нужны двое. "Может быть, с американцами и удастся договориться (и, возможно, существует соглашение еще со времен Анкориджа), но урегулированию украинского кризиса мешает Европа", — пояснил эксперт.Васильев добавил, что сегодняшняя позиция России учитывает: переговоры фактически придется вести не с Украиной, а с Европой, которая занимает абсолютно неконструктивную позицию. "Поэтому, что называется, и заморачиваться не стоит", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Скачко "Передышка до нового передела. На Ближнем Востоке решают, что делать с миром и с нефтью" на сайте Украина.ру.

новости, сша, украина, иран, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, ближний восток, война на ближнем востоке, европа, эксперты, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине