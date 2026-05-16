ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами

Российские средства противовоздушной обороны за короткий промежуток времени отразили очередную попытку атаки беспилотников. Об этом 16 мая сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-05-16T11:53

По данным ведомства, с 7:00 до 9:00 мск были уничтожены 13 украинских БПЛА. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря. Другие новости к этому часу: 🟥Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский), Минеральных Вод и Нальчика. 🟥В Белгороде зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры. По данным регионального оперштаба, более 70 квартир пострадали в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом. 🟥Сообщается о девяти пострадавших. Трёхлетний ребёнок был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Ещё несколько человек продолжают лечение в медицинских учреждениях. Актуальное интервью: Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

