ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами - 16.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260516/pvo-rossii-otrazila-ocherednuyu-ataku-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-1079056586.html
ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами - 16.05.2026 Украина.ру
ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Российские средства противовоздушной обороны за короткий промежуток времени отразили очередную попытку атаки беспилотников. Об этом 16 мая сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-05-16T11:53
2026-05-16T11:53
сво
спецоперация
россия
украина
краснодарский край
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078721808_0:115:1350:874_1920x0_80_0_0_f3b7ef41491d3cf89209299e42d6df48.jpg
По данным ведомства, с 7:00 до 9:00 мск были уничтожены 13 украинских БПЛА. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря. Другие новости к этому часу: 🟥Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский), Минеральных Вод и Нальчика. 🟥В Белгороде зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры. По данным регионального оперштаба, более 70 квартир пострадали в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом. 🟥Сообщается о девяти пострадавших. Трёхлетний ребёнок был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Ещё несколько человек продолжают лечение в медицинских учреждениях. Актуальное интервью: Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
краснодарский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078721808_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_27927e5c83d00f00516c0dd2d2829ce7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, украина, краснодарский край, пво
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, краснодарский край, ПВО

ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами

11:53 16.05.2026
 
© REUTERS / Majid AsgaripourРакеты ПВО в Тегеране, Иран
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Российские средства противовоздушной обороны за короткий промежуток времени отразили очередную попытку атаки беспилотников. Об этом 16 мая сообщили в Министерстве обороны РФ
По данным ведомства, с 7:00 до 9:00 мск были уничтожены 13 украинских БПЛА.
Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Другие новости к этому часу:
🟥Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский), Минеральных Вод и Нальчика.
🟥В Белгороде зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры. По данным регионального оперштаба, более 70 квартир пострадали в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом.
🟥Сообщается о девяти пострадавших. Трёхлетний ребёнок был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Ещё несколько человек продолжают лечение в медицинских учреждениях.
Актуальное интервью: Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияУкраинакраснодарский крайПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния