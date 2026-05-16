Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:44 16.05.2026 (обновлено: 14:00 16.05.2026)
Российская группировка войск "Запад" освободила населённые пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Об этом 16 мая сообщили в Министерстве обороны России
В ведомстве также привели оперативные данные о ходе специальной военной операции за последние сутки:
🟥Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины.
🟥Подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника.
🟥Бойцы группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю.
🟥Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции.
🟥Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также 353 беспилотных летательных аппарата.
