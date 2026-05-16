Украина заявила о возвращении тел погибших военных
Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении в страну тел 528 погибших. Об этом стало известно 16 мая
В заявлении подчёркивается, что речь идёт о телах, которые принадлежат украинским военнослужащим. Отмечается, что передача была проведена в рамках соответствующих процедур, после чего начнётся этап идентификации.
15 мая Министерство обороны РФ сообщило о проведении обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом в материале – Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. По данным российского военного ведомства, все освобождённые военнослужащие были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.
