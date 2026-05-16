Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая

В Москве с иронией воспринимают решение западных стран игнорировать испытания ракетного комплекса "Сармат". Украинские военные продолжают атаковать регионы России

2026-05-16T13:15

В Москве с иронией воспринимают решение западных стран игнорировать испытания ракетного комплекса "Сармат", заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас. Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие", — отметил он.Рябков подчеркнул, что Россия будет показывать свои возможности в сфере стратегических вооружений, чтобы охладить "горячие головы" на Западе."Потому что мы не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы. Аналогичных комплексов стратегической дальности на сегодня нет ни у кого", — добавил Рябков.Ранее, 12 мая, командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске "Сармата". Межконтинентальная ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем ПВО.Обстрелы и налётыУтром 16 мая Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 15 мая до 07:00 по московскому времени 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:00 по московскому времени до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – заявила пресс-служба министерства обороны России.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 6 атак на этот регион России: 2 на горловском и по 1 на мангушском, шахтёрском, красноармейском и донецком направлениях, выпустив 10 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 9 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении двух подростков 2009 года рождения за 14 мая в Докучаевске. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений, легковые автомобиль, 4 объекта гражданской инфраструктуры и грузовой автомобиль.Кроме того, указал Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией Республики системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 10 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 22 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Горностаевка — 3; Каховка — 5; Константиновка — 2; Ольгино — 3; Юбилейное — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка и Новая Каховка.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообил утром о том, что три украинских беспилотника уничтожены в регионе."Ещё три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", – написал Миляев в канале на платформе "Макс".Уточняется, что пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Утром 16 мая Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгороде в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом ранены девять человек. Трёхлетний ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших продолжают лечение в медицинских учреждениях г. Белгорода, остальные отпущены на амбулаторное лечение. В доме повреждены более 70 квартир. Оценку строительных конструкций будут производить эксперты. Также от ударов БПЛА в городе повреждены 3 МКД, инфраструктурный объект, оборудование на территории коммерческого объекта и 19 автомобилей", – отмечалось в сводке.В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Помощь оказана, госпитализация не потребовалась. Машина сгорела. От ударов FPV-дронов в посёлке Малиновка повреждён социальный объект, на участке автодороги Черемошное — Никольское — автомобиль, в посёлке Дубовое — коммерческий объект, в селе Николаевка — объект инфраструктуры, в хуторе Церковный — производственное помещение предприятия, в селе Ясные Зори — 3 частных дома, газовая труба, в посёлке Октябрьский — автомобиль, в селе Таврово — частный дом и линия электропередачи. От падения фрагментов сбитых БПЛА в селе Севрюково повреждены 2 автомобиля и частный дом."Сегодня ночью от детонации БПЛА в селе Мясоедово повреждены складское помещение и машина. Утром в посёлке Дубовое погиб мужчина. Повреждено частное домовладение. Принято решение временно отселить жителей близлежащих домов в безопасное место в связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов боеприпаса", – указывалось в сводке.В Борисовском округе в селе Грузское от ударов FPV-дронов повреждены 6 квартир в МКД и 2 частных дома.В Валуйском округе в посёлке Уразово в результате атаки беспилотника повреждён частный дом.В Волоконовском округе в селе Чапельное от детонации дрона повреждён трактор."В Грайворонском округе в городе Грайворон от атаки дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина. Оба продолжают амбулаторное лечение. В селе Головчино при выполнении служебных задач боец "Орлана" получил осколочное ранение голени. После оказания помощи лечение продолжает амбулаторно", – указывалось в сводке.От детонации дронов в городе Грайворон повреждены МКД, социальный объект, 2 легковых автомобиля, 7 частных домов и газовая труба, в селе Замостье — социальный объект, в селе Гора-Подол — частный дом, в селе Головчино — автомобиль, коммерческий объект и надворная постройка, в селе Гора-Подол — 3 хозпостройки, в селе Косилово — коммерческий объект. Сегодня ночью в результате атак БПЛА в Грайвороне повреждены частный дом, гараж и автомобиль, в селе Новостроевка-Первая — 2 складских помещения."В Краснояружском округе в районе посёлка Степное от удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. Транспорт повреждён. В посёлке Красная Яруга при атаке FPV-дрона повреждён социальный объект", – отмечалось в сводке.В селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона ранены четверо. Три женщины госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода, мужчина отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, в селе вследствие атак FPV-дронов повреждены коммерческий объект, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор."В Шебекинском округе вследствие ударов беспилотников в городе Шебекино повреждены 2 частных дома, коммерческий и социальный объекты, на участке автодороги Крапивное — Чураево — КамАЗ, в селе Вознесеновка повреждена линия электропередачи, огнём уничтожен автомобиль и частично надворная постройка, в селе Козьмодемьяновка одна машина повреждена, другая сгорела. Сегодня ночью от атак дронов в районе села Максимовка повреждён автомобиль, в селе Вознесеновка — помещение предприятия, в хуторе Бондаренков — объект инфраструктуры. Рано утром FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Вознесеновка — машина повреждена", – указывалось в сводке.Мэр Москвы Сергей Собянин днём 16 мая сообщил об очередном уничтоженном беспилотнике, пытавшемся атаковать российскую столицу."Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".До этого с полуночи сообщалось об уничтожении 4 беспилотников летевших на Москву.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около полудня 16 мая сообщил о том, что военные отражают атаку ВСУ в Севастополе."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбит 1 БПЛА в районе Качи", – написал Развожаев в канале на платформе "Макс".По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, отметил губернатор.Украина продолжает атаковать регионы России.О происходящем на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Продавливают оборону ВСУ посадка за посадкой". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

Егор Леев

