В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией

В роли возможного переговорщика между Евросоюзом и Россией могла бы выступить бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом пишет издание Deutsche Welle*

2026-05-16T15:06

Политолог Андреас Умланд заявил, что Меркель остаётся для Москвы якобы "серьёзной фигурой" и при согласии России могла бы стать подходящим посредником. “Это был бы хороший выбор. К Меркель есть претензии и в Германии, и на Украине, но она политик совершенно другого калибра”, — отметил эксперт. При этом в Киеве к экс-канцлеру относятся крайне настороженно. Зеленский ранее публично критиковал бывшего канцлера и даже призывал её приехать в Киев. С начала конфликта Меркель Украину так и не посетила. Во время недавнего тура по Германии с презентацией мемуаров экс-канцлер вновь подчеркнула, что “с Россией нужно разговаривать”, а также напомнила о своей попытке организовать саммит с Владимиром Путиным летом 2021 года — инициативе, которую тогда заблокировали в ЕС. Об этом в статье – Меркель призвала Европу к самостоятельности в диалоге с Россией. Почему фигура Герхарда Шредера не спасет отношения Брюсселя с Москвой, а украинцы не пойдут на Майдан против киевского режима? Об этом в материале Анны Черкасовой "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру. *СМИ, выполняющие функции иноагентов в России

