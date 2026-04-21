Передышка до нового передела. На Ближнем Востоке решают, что делать с миром и с нефтью

Если верить президенту США Дональду Трампу, то переговоры между его страной и Ираном, а также между его союзником Израилем и Ливаном идут успешно и вот-вот закончатся миром и победой. Точнее – сделкой, выгодной всем. Но больше всего – США.

2026-04-21T16:20

"Я выигрываю войну с большим отрывом, дела идут очень хорошо, наша армия демонстрирует потрясающие результаты", – написал он в частности в соцсетях среди прочего эпистолярно-интернетного бреда, который вообще рождает его воспаленное сознание.Обошлось без психиатровНо всем очевидны два недочета этого процесса. Во-первых, психиатров с успокоительным Трампу так и на вызвали, ибо он сам неоднократно рассказывал, как обследовался и как врачи ничего предосудительного в его когнитивных способностях не нашли. Или, может быть, нашли, но решили пока не обнародовать данные, потому что поведение Трампа выгодно его врагам и друзьям как внутри США, так и за их пределами, в той же встревоженной и напуганной Европе.Да, Трамп пока не может похвастаться плакатными и демонстрационными победами с салютами и водружением американского флага в чужих столицах, но свое дело он знает и делает. Повторяю: выгодно и для друзей, и для врагов. Несмотря на всю эту словесную пургу, которую гонит с продуктивностью бывшего директора информагентства, который сошел с ума и, попав в дурдом, и захватил там ретрансляционную телерадиостудию, чтобы вещать в массы всё, что пожелает нужным его уже упомянутое возбужденное сознание.Друзьям из американского ВПК он дает прибыль на продаже оружия в Европе на войну с Россией. И при этом война в Европе объективно выгодна и ей самой, и неонацистскому режиму Владимира Зеленского, выступающему главным антироссийским тараном, и США, потому что так или иначе ослабляет Россию.Войной на Ближнем Востоке Трамп обеспечил сверхдоходы американских нефтегазовиков.Врагам же своим из Демократической партии Трамп дал основания верить в свою победу тем, как он ведет себя на международной арене и внутри страны. В расколотых политическими противоречиями США Трамп хамит и оскорбляет всех своим поведением и манией величия. Но, как образно сказали на российском ТВ, он превратил войну гражданскую в империалистическую и пытается победами на внешнем контуре обеспечить победу внутри страны. И у него получается, но половинчато. В Европе он вывел США из непосредственной войны, оставив только доходы от торговли оружием для боевых действий.Но вот на Ближнем Востоке он увяз: добился доходов для американских нефтегазовых гигантов, но в войне не победил, а наоборот – нанес удар по репутации США и, не исключено, навсегда похоронил их амбиции в борьбе за роль всемирного гегемона. Условно говоря, деньги за Атлантику пошли, а вот слава победителя нет: она стала ценой репутационных провалов США.Но США это все выгодно. За доходы все Трампу благодарны – тут ему честь и хвала от всех. А вот за испохабленную репутацию ему придется заплатить врагам. И политически – на выборах или импичментом. И, возможно, даже юридически – за всевозможные нарушения законов и превышение полномочий.Но по-любому даже если демократы победят в ноябре текущего года на выборах в Конгресс, превратят Трампа в хромую утку и попытаются наказать, они вряд ли откажутся от трамповских подходов к войне. Зачем, когда бабло колотить можно и по его лекалам?Иран не признает победу СШАВо-вторых, Иран на второй раунд переговоров с США в пакистанском Исламабаде пока не явился, а переговоры Израиля с Ливаном не привели к главному – к поражению движения Хезболла, на которую ливанское руководство никакого влияния не имеет, ибо Хезболла подчиняется прямо Тегерану.А Иран заявил, что не видит смысла в переговорах, ибо США выдвигают необоснованные и обидные требования, ничем не подкрепленные успехами "на земле". То есть США не смогли ни победить Иран военным путем, ни забрать у него ракетную программу, ни закрыть ядерную программу. Два последних требования – это главные опции, ради которых США и Израиль начали войну с Ираном. Начали и обмишурились. Пока обмишурились – это точно.Сейчас конфликт в американо-израильско-иранской войне завис. Стороны объявили друг другу блокаду и ощетинились взаимными ультиматумами. США и Израиль требуют разблокировать Ормузский пролив в Индийский океан и унять потуги йеменских хуситов заблокировать Баб-эль-Мандебский в Красное море к Суэцкому каналу. А Иран взамен хочет снять блокаду вообще и со своих портов в частности.Ормуз и Баб-эль-Мандеб – уязвимые точки конфликтаИ сегодня события в зоне американо-израильской войны против Ирана подтверждают мнение многих специалистов: блокада Ормузского пролива, объявленная США, – это временный или постоянный отказ американцев от широкомасштабной войны, но перевод конфликта в вялотекущий режим. Чтобы всегда иметь простор для маневра и возможность комментировать происходящее так, как нужно США.Однако блокаду легче объявить, нежели ее исполнить или воплотить в жизнь. И, несмотря на блокаду Ормуза, корабли пытаются пройти через него и некоторые проходят в нужном направлении.Передышка перед рывком или миромА сейчас на Ближнем Востоке как бы установилась полупередышка, во время которой стороны стараются по максимуму, но исподтишка укусить друг друга и нанести вред. И проходит глобальное геополитическое переформатирование сил в регионе, чтобы получить возможность глобально же влиять на мировую геополитику, используя энергетические рычаги – добычу в регионе нефти и газа и доставку их на мировые рынки привычным потребителям, у которых без ближневосточных углеводородов могут начаться кризисы и прочие финансово-экономические неприятности.Не зря тот же Трамп переименовал прежнее название своей операции против Ирана – "Эпическая ярость" – в "Экономическую ярость". Политика все равно подчинена достижению экономических целей.Сегодня на Ближнем Востоке стремительно уменьшается роль США и их тамошнего главного союзника Израиля. Никогда еще Израиль и США не терпели таких унижений на поле боя, не решив ни одной из своих задач. И их в регионе перестают бояться и уже не хотят от них откупиться, как это много раз делали те же монархии Персидского залива, предоставляя свои территории для американских баз или делая щедрые подарки "белым братьям" из США или инвестируя в американскую экономику.Субъекты политической и экономической жизни на Ближнем Востоке сегодня ищут новых друзей и определяются с врагами, называют новых партнеров и союзников, формируют прообразы новых коалиций и объединений.Итогом нынешней войны, по оценкам специалистов и наблюдателей, вполне могут стать ситуационные или даже постоянные союзы Ирана, Турции, Ирака, Египта, Саудовской Аравии, Пакистана и более мелких монархий Залива против Израиля при попытке нейтрализовать США Россией и Китаем, их влиянием.Точно так же может образоваться тот же союз тех же участников, но без Израиля и против Ирана. Ведь Иран и его прокси и типа Хезболлы или йеменских хуситов в арабском окружении ненавидят и бояться не меньше, чем израильтян или американцев, потому что опасаются возрождения паниранизма. Так три доктрины и борются на Ближнем Востоке – панарабизм (саудиты и прочие арабы), пантюркизм (Турция – фронтмен и фундатор) и паниранизм (персы и другие иранские народы). На каждой из доктрин недоброжелателям можно играть с разной интенсивностью и с разными целями, но хаос и турбулентность обеспечивать.И точно так же монархии Залива и саудовская Аравия потенциально могут сыграть против Ирана вместе с США. При условии, что Вашингтон умерит как-то пыл Тель-Авива. Или против Пакистана, чтобы Исламабад не так рьяно защищал и продвигал в регион интересы Китая.А Пакистан и Израиль и без ракет США или Франции с Великобританией, тоже рвущихся смочить рыльца в персидской нефти, могут начать ядерную войну в регионе, ибо имеют для этого и желание, и возможности.Вполне возможна война Турции (с Египтом и другими арабами или без них) против Израиля за Ливан и Сирию, где уже сошлись интересы всех весомых игроков региона, но Анкара считает их "своими". И в Сирии Турция уже пытается создать протурецкую, но антиизраильскую сирийскую армию. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже допустил возможность войны с Израилем. "Несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 миллиона ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения. Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать", – заявил Эрдоган по поводу войны Израиля с Хезболлой в Ливане. Вслед за президентом потянулись спикер турецкого парламента и прочие подпевалы-"ястребы", от которых совсем недалеко до воинственного пантюркизма с потенциальной целью воссоздать Османскую империю в прежних размерах.Поиск альтернативной логистикиИ, конечно же, главная цель этих кровавых игрищ это контроль за двумя транспортными горлышками планеты – Ормузским и Баб-эль-Мандебским проливами. Важность их в мировой логистике переоценить трудно.Посудите сами: Ормуз (название или от персидского бога Ормузда – Владыки мудрости или от финиковой пальмы по-ирански "хур-муг") – это транспортировка 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, обеспечение 20–25% мирового ежедневного потребления нефти и поставок более 30–35% сжиженного природного газа (СПГ).Крупнейшие экспортеры, использующие пролив: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ и Бахрейн. И для большинства из них Ормуз – это единственный канал доставки энергоносителей в Азию (Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран обладают доступом к трубопроводам). А основные импортеры нефти, транспортируемой по этому маршруту, — Китай, Индия, Япония, Южная Корея и страны ЕС. Больше 80% экспорта направляется в азиатские страны, остальное — в Европу, 25%, импортируемого Китаем, поступает через Ормуз.Баб-эль-Мандеб (с арабского "Ворота" скорби" или "Ворота слез") – это единственные южные ворота к Суэцкому каналу, которые обеспечивают около 12% мировой морской торговли, до 30% глобальных контейнерных перевозок и примерно 9% морской нефти (около 4–8 млн баррелей в сутки в разные периоды).Если Баб-эль-Мандеб закрыть, то единственный путь из Азии в Европу – мимо Африки, ее мыса Доброй Надежды, что обнуляет доходы Египта и на 7-10 дней удлиняет маршруты по времени и ведет к значительному подорожанию товаров.Потому-то США и Иран и сцепились за Ормуз, а Иран в отместку угрожает заблокировать Баб-эль-Мандеб. Все же остальные страны выступают за свободу морского судоходства.Сегодня, как известно, парламент Ирана одобрил законопроект о взимании платы за прохождение пролива. С судов требуют пошлины за "обеспечение безопасности" с таксой 1 доллар за один баррель. И только в китайских юанях (CNY), иранских риалах или криптовалюте. При этом вместо международного стандарта "транзитного прохода" (transit passage) Иран настаивает на режиме "мирного прохода" (innocent passage), что дает ему право приостановить движение любого судна, если считает, что это угрожает его безопасности. И большинство танкеров, желающих избежать атак, подчиняются иранским инструкциям и платят сборы, отчего у Трампа от жадности шевелятся его рыжие кудри на головеКроме военной победы над Ираном, которая сегодня выглядит крайне проблематичной, зависимые страны пытаются либо договориться с воюющими сторонами, в первую очередь с Ираном, либо найти альтернативные пути транспортировки.Некоторые нефтепроводы Аравийского полуостроваКой-какая альтернатива действительно имеется. По данным газеты The Wall Street Journal, самая богатая и суетящаяся больше всех Саудовская Аравия требует от США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Ираном. Чтобы избежать еще и блокировки проиранскими хуситами Баб-эль-Мандеба. Саудовская Аравия – главный интересант, потому что мировой экспортер нефти с долей рынка в 30%.Те же саудиты стремятся обогнать своих союзников, взяв под контроль провинцию Эль-Махра, расположенную в восточной части Йемена (где нет хуситов). И через эту территорию построить трубопровод, который позволит саудитам обойти Ормуз и выйти прямо в Индийский океан через Аравийское море. Но есть проблемы – время на строительство и средства. Длина этой "трубы" – более 950 км, строительство может занять 10-15 лет, а стоимость заоблачная — более чем в 200 млрд. долл. Саудиты, наверное, надеются на помощь Кувейта и Катара (экспорт СПГ), которые на данный момент не имеют альтернативных трубопроводных маршрутов в обход пролива. Вообще для СПГ Катара сейчас нет никаких логистических альтернатив.Точно также саудиты хотят поступить и с Баб-эль-Мандебом – обойти его по суше, по уже имеющемуся 1200-километровому трубопроводу "Восток-Запад" (East-West pipeline) в порт Янбу-эль-Бахр на Красном море. Но он покрывает всего лишь около 30% докризисного трафика через Ормуз, что составляет 5,9-7 млн баррелей в сутки. Этой "трубой", кроме Саудовской Аравии, также частично пользуются ОАЭ и Ирак.Параллельно Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) задействуют нефтепровод ADCOP также на максимум (около 1,8 млн б/с) для отгрузки из порта Фуджейра в Оманском заливе.Кувейт изучает возможность использования иракской инфраструктуры для выхода к турецкому порту Джейхан, что считается технически ограниченным из-за состояния иракских труб.В качестве одного из вариантов был назван запланированный, но находящийся в полудохлом состоянии экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа (IMCE), который включает прокладку трубопровода в Хайфу в Израиле с выходом прямо в Средиземное море, минуя Суэцкий канал.Возможны также транспортировки и для Ирана – по Международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" через Россию или по Китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК).Существует и работает обходящий Россию Срединный коридор (Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) — международный мультимодальный транспортный коридор, который связывает Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. К нему можно присоединить и Россию и нефтегазовую продукцию стран Ближнего Востока.Мы наш, мы новый путь построимСегодня также серьезно заговорили о строительстве трубопровода, аналогичного саудовскому "Восток-Запад", что обойдется минимум в 5 млрд долл. Саудовская Аравия также рассматривает возможность строительства дополнительных экспортных терминалов на Красном море. Говорят и о маршруте из Ирака через Иорданию, Сирию и Турцию, что может стоить 15–20 млрд долл.И все это возможно в борьбе с блокадой проливов, осуществляемых в борьбе друг с другом то ли США, то ли Ираном. Как заявил журналистам, эксперт инвестиционного холдинга "Финам" Сергей Кауфман, строительство нефтепроводов, ведущих в обход Ормузского пролива, в ряде сценариев завершения текущего конфликта может стать весьма вероятным". Но "при этом такие нефтепроводы тоже не являются гарантией надежного экспорта в условиях полноценного конфликта, так как находятся в зоне действия иранских ракет".Но даже не это главное. По данным Управления энергетической информации (EIA), независимого агентства в составе федеральной статистической системы США, ответственного за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энергетике, "свободная мощность, которую реально можно быстро использовать для обхода Ормуза, EIA оценивает лишь примерно в 2,6 млн баррелей в сутки. Это намного меньше тех объемов, которые обычно идут через пролив".Значит, альтернативное строительство "труб" – это не быстрое и не полное решение. Хотя бы потому, что нефть нужна уже сейчас. И много ее нужно. И еще больше нужно будет. Всем!По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), полного разворота от нефти не будет. А мировой спрос на нефть к 2030 году еще вырастет на 2,5 млн баррелей в сутки и выйдет примерно на плато у 105,5 млн баррелей в сутки. А где их брать, если вошкаются вокруг логистики, делая ее недееспособной.И не зря даже США снимают санкции с российской нефти и разрешают торговлю ею. Как говорится, чувствует кошак, чье мяско нагло заглотил и на чужое роток раззявил. И поиск альтернативных источников энергетики тоже пока не впечатляет. Несмотря на то, что, например, в 2025 году в чистую энергетику в мире было направлено около 2,2 трлн долл, что вдвое больше, чем в нефть, газ и уголь (1,1 трлн долл).Вместо эпилогаА все потому что мировой экономике нужна нефть. А значит, и мир, чтобы спокойно ее добывать и торговать. Здравый смысл и выгода взывают к миру, а даже Трамп прислушивается к звону злата и шуршанью долларов…Дополнительно о ситуации на Ближнем Востоке читайте в статьях Владимира Скачко "Ракеты против коридоров. США и Израиль могут ударить по китайскому плану Маршалла для Пакистана" и "Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке

https://ukraina.ru/20260417/pribylnoe-sumasshestvie-trampa-kto-zarabatyvaet-na-voyne-kogda-britantsy-i-ves-ostalnoy-mir-nischayut-1077979949.html

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

