В Житомирском ТЦК заявили, что сотрудники могут носить стартовые пистолеты
© Фото : CC0, Freepik
© Фото : CC0, Freepik
Житомирский территориальный центр комплектования (ТЦК) сообщил, что его сотрудники могут носить при себе стартовый пистолет. Об этом 16 мая сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
При этом военкомы тут уже уточняют, что в каждом центре якобы работает штатный психолог, который отслеживает состояние сотрудников и при необходимости может рекомендовать их временное отстранение от службы или перевод на другие должности.
Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на мобилизацию на Украине выросло в 333 раза.
Подробнее о проблеме - в материале ТЦК Украины опубликовали отписки-насмешки по фактам гибели и избиения граждан на сайте Украина.ру.
Подписывайся на