Страсти по биолабораториям на Украине. Что известно, а что является домыслом

Тема американских биолабораторий на Украине активно поднималась в российских СМИ первые пару лет СВО. После прихода к власти Трампа она из повестки очень быстро ушла, но недавно начался новый виток медийной активности.

Связан вспыхнувший снова интерес к биолабораториям, прежде всего, с громким заявлением, которое сделал в интервью РИА "Новости" "подполковник американских сухопутных сил в отставке" Эрл Расмуссен. По его словам, администрация Джо Байдена "лгала или действовала обманным путем", скрывая правду о наличии американских биолабораторий на украинской территории, хотя еще в марте 2022 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Конгрессе якобы подтвердила существование на Украине биологических исследовательских объектов, работающих с потенциально опасными патогенами.Регалии Расмуссена в кавычки взяты неспроста. Служил в американской армии он давно, а сейчас является публичным политическим комментатором. Но интереснее, что Расмуссен был вице-президентом вашингтонского "Евразия-центра". Организация эта очень специфическая, основана в 1988 году как Центр советско-американских отношений, который, как указано на сайте организации, "поддерживал демократические движения народов Восточной Европы и стран бывшего Советского Союза, которые героически сопротивлялись, протестовали и силой народа свергли коммунистические режимы, сковывавшие их тираническими правительствами, ограничивавшими свободу передвижения, слова и собраний, но, что еще важнее, лишавшими их свободы выбора представительных лидеров на выборах". Организация официально считает, что в 1991 году в России и других постсоветских странах зародилась "новая демократия", но "авторитарные правители лишают эти страны и общества возможности создать по-настоящему представительные правительства".В 2022 году Центр советско-американских отношений был переименован в "Американо-евразийский центр". В программе центра по развитию гражданского общества есть, например, такое: "Война, которую начал путинский режим с рядом целей, в том числе с целью заставить Украину отказаться от партнерства с НАТО. Это включает в себя план Путина стереть Украину как государство с лица земли. Это грубое нарушение международного права в сочетании с военными преступлениями, совершаемыми российскими войсками в Украине, равносильно геноциду". Есть доклад 2024 года о войне на Донбассе под названием "Прелюдия к путинскому геноциду на Украине". Есть доклад под названием "Смерть героя-демократа Навального*".В общем, это натуральная "соросятня", бывший вице-президент которой стал сторонником Трампа и его подхода к разрешению конфликта на Украине, а сейчас дает десятки интервью разнообразным российским СМИ: от уровня РИА "Новости" и "Спутник" до уровня "Рен-ТВ". Возможно, Нуланд действительно в 2022 году говорила в Конгрессе о биолабораториях на Украине, но кроме слов бывшего военного и бывшего политолога из антироссийского НКО, доказательств этому пока нет. Почему он молчал об этом более 3-х лет, тоже непонятно. Кроме того, вопрос стоит не о наличии биолабораторий как таковых (это вообще не секрет), а о разработке там биооружия против России. Поэтому, если Расмуссен сказал правду, он не сказал ничего нового или сенсационного.Еще раз, не отрицая того, что на Украине могут действовать американские биолаборатории, разрабатывающие некие патогены, посмотрим, какие доказательства были предъявлены.В 2020 году Министерство здравоохранения Украины дало ответ на запрос журналистов принадлежащего Фирташу и Левочкину издания "Українські Новини" по поводу слухов о восьми лабораториях, в которых хранятся опасные инфекции. В ответе указано, что с 2005 по 2014 гг. (получается, в т.ч. при Януковиче-премьере и Януковиче-президенте) существовала программа, согласно которой подведомственное Пентагону агентство предоставляло техническую помощь построенным или модернизированным при его содействии лабораториям на Украине. По данным украинских СМИ, Минобороны США и Минздрав Украины заключили соглашения о сотрудничестве на 2,1 млрд долларов в сфере профилактики технологий пролиферации (разрастание ткани организма путем размножения клеток делением), патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биооружия. В 2016 году программа была возобновлена в рамках подписанного Министерством евроинтеграции Украины и американской компанией Blаск & Vеаtсh Sресiаl Prоjесts Cоrр меморандума. Лаборатории должны были подключить к онлайн-системе наблюдения за заболеваниями ЭЛИСНЗ. Что это за лаборатории и что в них исследовали, осталось загадкой.Затем тогда еще не разгромленная парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от Зеленского проверить деятельность 14-ти американских военных биолабораторий в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Киеве, Херсоне и области, Тернополе и Луганской области. Администрация президента почему-то переотправила запрос в посольство США, откуда пришла отписка со ссылкой на документ на сайте посольства под названием "Программа по уменьшению биологических угроз". Изучив документ, один из лидеров ОПЗЖ, Виктор Медведчук, заявил, что в его украиноязычной версии был пункт о "консолидации особо опасных патогенов в современных сооружениях 3-го уровня биобезопасности". 3-й уровень безопасности (BSL-3) применяется при исследования смертельно опасных вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, вроде возбудителя туберкулеза или вируса Зика. Для самых опасных патогенов, для которых нет лекарств и вакцин, предусмотрен уровень BSL-4.Экс-премьер Украины при Януковиче Николай Азаров говорил, что был в курсе наличия американских лабораторий, но не знал, чем там занимаются, потому что деятельность их была засекречена и граждан Украины к ним не подпускали. В интервью корреспонденту "Украина.ру" Азаров сообщил, что подписанный при Ющенко и Тимошенко договор запрещал доступ к лабораториям, в которых работали только граждане США, даже президенту и премьеру Украины. При попытке разобраться, в посольстве США Азарову "посоветовали" умерить свой интерес "во избежание серьезных неприятностей". "С грехом пополам нам показали кое-что, но то, что мы увидели, нас не устроило", — рассказал экс-премьер, но что именно не устроило, не уточнил. В 2013 году, по его словам, правительство потребовало расторгнуть соглашение о биолабораториях, но затем начался Майдан.Среди других доказательств, сделанное тогда же - заявление экс-советника генсека ООН по химическому и биологическому оружию Игоря Никулина. Он сказал, что по американо-украинскому договору информация о лабораториях не разглашается, коллекции штаммов передаются в США, сотрудники лабораторий имеют дипломатический статус. Откуда информация, эксперт не уточнил, договора в публичном доступе нет. Возможно, первоисточник — слова Азарова.В 2022 году, после начала СВО, Минобороны РФ в лице генерал-майор Игоря Конашенкова заявило, что обладает документальными доказательствами разработки компонентов биологического оружия на Украине, но непосредственно перед началом СВО по указанию Минздрава Украины хранящиеся биолабораториях запасы опасных патогенов были уничтожены. Указание Минздрава и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях были представлены. Позже появился полный доклад, но из него не явствовало, что Украина (под руководством США) разрабатывала биологическое оружие. Были некие работавшие на американские средства биолаборатории (видимо 3-го уровня безопасности, что ранее выяснил Медведчук), которые изучали опасные вирусы. Перед началом СВО патогены в территориально близко находящихся к РФ лабораториях уничтожили. Это все.Кстати, приказ Министерства здравоохранения Украины американским лабораториям, противоречит сказанному Азаровым о том, что правительство Украины не имело к ним доступа. Впрочем, Азаров говорил о 2013 годе, в 2022-м что-то могло измениться.После победы Трампа на президентских выборах в США тема американских биолабораторий на Украине, как уже было сказано, из повестки российских медиа исчезла. Разве что в 2025 году Министерство обороны РФ обнародовало данные о программах USAID по испытаниям фармпрепаратов на украинском населении, но, во-первых, это никогда не было секретом ("биг фарма" часто проводит испытания лекарств в странах "третьего мира", потому что это дешевле и там гораздо слабее законодательная защита граждан), а, во-вторых, Пентагон и биооружие здесь явно не при чем.Тема биолабораторий вернулась в российское информпространство в начале 2026 года. 4 января директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников заявил, что Россия потребовала от США и Украины урегулировать вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью американских структур на территории Украины, но реакции на требование не последовало. Однако 8 января (как раз после парижских переговоров, где США и Украина обсудили гарантии безопасности, и в преддверие трехсторонних переговоров в Абу-Даби) Трамп подписал меморандум о выходе США из Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), связанного с исследовательскими проектами Пентагона. По словам начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, УНТЦ был распределительным центром грантов для интересующих Пентагон исследований. "Многие из них направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия (чума, туляремия) и возбудителей экономически значимых инфекций (патогенный грипп птиц, африканская чума свиней)", – сказал он.Скорее всего, в словах Кириллова содержится ответ на главный вопрос — о биооружии. В лабораториях изучали "потенциальные агенты биологического оружия", но информации о создании такового, еще и в целях применения в отношении России, не существует. По крайней мере, общественности ее до сих пор не предъявили.Трамп же возможно прекратил финансирование биоисследований Пентагона на Украине, чтобы не раздражать Россию перед трехсторонними переговорами, на которые были возложены большие надежды.В апреле зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине, но этим он не сказал ничего нового. По всей видимости компоненты, которые можно использовать при создании биооружия, в лабораториях создавали, но делали это для исследований опасных патогенов в "удобной" для этого стране "третьего мира" или действительно для создания биооружия, российским властям неизвестно. Все остальное — домыслы СМИ и экспертов.Далее, совсем недавно, 12 мая глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что намерена определить местоположение американских биолабораторий на Украине (странно, что ей это неизвестно), выявить, какие патогены там хранятся, и какие исследования проводятся. Ее речь, естественно пестрила обвинениями в адрес Байдена, который якобы угрожал тем, кто пытался раскрыть эту информацию. Если расследование действительно будет проведено, возможно мы узнаем, что же на самом деле скрывают загадочные биолаборатории. Проблема в том, что Габбард уже неоднократно делала громкие заявления, которые ничем не заканчивались. Например, в марте 2025 года она заявила, что Зеленский отменил выборы, запретил политические партии, бросил своих оппонентов в тюрьмы, преследует церковь и установил тотальный контроль над СМИ? Изменилась ли от этого американская политика в отношении Украины? Нет. В июне Габбард сказала, что нет сведений, подтверждающих работу Ирана над созданием ядерной бомбы. "Мне все равно, что она сказала, Иран близок к созданию ядерного оружия", — ответил на это Трамп. В октябре 2025 года Габбард заявила, что США занимались "подавлением режимов" в других странах и надеется, что такая политика прекратится. В начале января 2026 года американцы похитили президента Венесуэлы Мадуро. То есть влияние главы нацразведки на политику США, скажем так, невелико.14 мая технический директор компании "Южполиметалл-холдинг" Алексей Шабля объяснил СМИ, что значительная часть проектов американских биолабораторий в бедных странах связана с программой Пентагона Cooperative Threat Reduction Program, направленной на контроль и утилизацию компонентов оружия массового поражения после холодной войны. Но надзор за происходящим в лабораториях оказался слабым, поэтому данные объекты и стали угрозой. Ранее главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи доктор медицинских наук Виктор Зуев объяснял, что, по его мнению, лаборатории на Украине нужны американцам, чтобы проводить испытания не на своей территории и не создавать опасность для населения США. Кроме того, исследования инфекций, характерных для конкретного региона, часто проводят в этих регионах. Также в странах "третьего мира" проще найти волонтеров для тестов на людях, чем в тех же США. И еще есть такой фактор, как наследие советской эпидемиологической школы. Так в 2009 году на базе противочумной лаборатории Одесского противочумного НИИ им. Мечникова и тоже при участии минобороны США открыли лабораторию, изучающую человеческие патогены. Но тогда это не вызывало ни протеста, ни предположений об изготовлении биологического оружия, направленного против России.Итак, лаборатории есть. Их финансировал Пентагон. Они изучали опасные вирусы. Или утилизировали что-то, оставшееся со времен холодной войны. Это то, что известно. Но на данный момент общественности не было предъявлено ни одного документа или свидетельства сотрудника лабораторий, которые бы подтвердили разработку биологического оружия. Впрочем, даже если бы его там действительно разрабатывали, вряд ли мог бы существовать такой документ. Пожалуй, единственный, кто потенциально может пролить свет на вопрос, это Тулси Габбард. Но есть сомнения, что она это реально сделает.*внесен в перечень экстремистов и террористовПочему люди бегут из Украины по другим причинам, нежели боязнь патогенов, хранящихся в биолабораториях — в материале "Майдан и демография. Сколько реально человек осталось на Украине и вернутся ли беженцы".

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

