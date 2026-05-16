В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
© Фото : CC0, Freepik
© Фото : CC0, Freepik
В Верховную раду Украины внесён законопроект, предусматривающий запрет оказания услуг в сфере гадания и эзотерики. Об этом 16 мая сообщает издание "Страна.ua"
Инициатором законопроекта выступил народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Детали документа пока не раскрываются.
Отдельно отмечается, что тема эзотерических практик в украинской политической повестке получила дополнительный резонанс после публикаций в СМИ. Ранее "Страна.ua" сообщала, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог обращаться к гадалкам при обсуждении кадровых решений и служебных вопросов.
В суде по его делу упоминались соответствующие переписки. Об подробнее в материале – Что известно о гадалке Ермака.
Подписывайся на