Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном

Станет ли временное перемирие США и Ирана реальностью? Удастся ли Трампу выжать из Тегерана максимум уступок? Почему Россия заняла выжидающую позицию в теме Украины?

2026-04-20T17:06

На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.Специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер отправятся в Пакистан для возобновления переговоров по прекращению войны с Ираном, сообщила газета The New York Post по итогам телефонного разговора с американским лидером. Второй раунд мирных переговоров запланирован на 21 апреля.Ранее, 18 апреля, глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме заявил, что Россия позитивно относится к возможности возобновления переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине, но не считает эту тему приоритетной.— Владимир Сергеевич, как вы видите развитие ситуации между CША, Израилем и Ираном? То ли договорились, то ли нет: куда ветер, собственно, дует?— Сегодня на этом направлении трудно что-либо прогнозировать. Вы совершенно правы: ситуация меняется каждый день, утром и вечером. У меня создается впечатление, что дело идет, возможно, к заключению какого-то временного соглашения, временного перемирия между сторонами конфликта. Может быть, это будет рамочное соглашение, которое станет некой отправной точкой для последующих переговоров в рамках урегулирования ближневосточного кризиса.Однако тут встает вопрос. Американцы хотели бы получить как можно больше уступок со стороны Ирана и большую часть договоренностей, чтобы на следующем этапе обсуждений им стало легче давить на Тегеран и проще добиваться дополнительных компромиссов. Иран же, насколько я понимаю, в этом вопросе либо сопротивляется, либо идут какие-то переговоры — что называется, дьявол кроется в деталях.Поэтому насколько такая тактика будет срабатывать, сегодня сказать довольно сложно. При этом мы видим, что первый тур переговоров между США и Ираном прошел по сути неудачно. Позже появились сообщения, что тем не менее какие-то договоренности были достигнуты. И снова все по кругу. У меня лично сложилось впечатление, что ни у американцев, ни у иранцев нет ясности в этом вопросе.Давайте говорить языком торга. И Иран, и США пытаются получить максимально выгодные для себя и предельно проигрышные для противника условия. Так вот, основные разговоры, контакты идут вокруг того, удастся ли сторонам найти так называемую золотую середину. Отсюда вытекает, собственно говоря, главная стратегия.Либо сегодня принципиальные моменты к моменту начала переговоров в Исламабаде будут согласованы, и таким образом Вэнсу и иранской стороне останется только поставить точки над "и". Либо, наоборот, впереди нас ждет очередной тур переговоров, потому что ясности по пунктам так и не появилось, и у сторон по-прежнему диаметрально разный подход и проблематично их привести к общему знаменателю.Дальше — задача довольно простая. Либо у вас остается 2-3 спорных пункта, и вы, покорпев над ними день-два, приходите к согласию. Либо у вас остается сравнительно широкий круг конфликтных вопросов (допустим, более пяти) и тогда в короткие сроки добиться согласованной позиции по ним сложно. И значит — опять переговоры, которые непонятно, приведут ли к чему.— США очень активны сейчас: блокируют порты Ирана, стреляют по кораблям. Но и готовы во вторник 21 апреля начать переговоры. Видимо, Дональд Трамп хочет поскорее решить вопрос…— Да, американцы, с моей точки зрения, спешат. В данном случае Трампу важно запустить в мир важную мысль: дескать, Америка уже готова заключить мирное соглашение с Ираном (хотя, с моей точки зрения, это скорее игра на публику), а вот Тегеран не идет на условия и уступки.Это форма психологического давления на общественное мнение, поскольку, воздействие Америки и того же Трампа на мировые СМИ неизмеримо выше, чем влияние позиций руководства и переговорщиков из Тегерана. Многие считают, что конфликт необходимо купировать и смотрят на Иран — когда вы, наконец, что-то подпишете.В Америке широко распространена и пользуется симпатией фраза "Atthe end of the day" ("в конечном итоге", "с учетом всего"), которая используется для подведения итогов, выделения самой важной мысли после обсуждения всех деталей. Так что давайте посмотрим, как ближневосточный кризис будет выглядит "в конце дня", тем более, насколько я понимаю, делегации сторон в Исламабад уже прибыли.— Исходя из сказанного вами, у Трампа может не остаться другого варианта, кроме как обратиться к России за помощью в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке. И тогда, как вариант, мы может получить уникальную роль в мирных переговорах США и Ирана, что впоследствии даст нам возможность надавить на Вашингтон — дескать, Трамп, за тобой должок. Как вам такой вариант развития ситуации?— Ваш вопрос понятен, и, кстати, он сидит в умах многих [политиков, переговорщиков] с российской стороны. Но мне в данном случае остается только сослаться на слова Сергея Лаврова, сказанные им на форуме в Анталии — что проблема переговоров с Украиной сегодня не в числе приоритетных для российской стороны. То есть, это [роль РФ в мирном урегулировании на Ближнем Востоке]может и сказаться на украинском направлении, но наше руководство пока заняло несколько отстраненную, выжидательную позицию.То есть ранее мы говорили: как только так сразу; мы готовы, чемоданы упакованы; где встречаться — в Стамбуле или в Женеве — нам безразлично. Но сегодня в Турции, которая тоже пытается играть роль посредника, Сергей Лавров сделал упомянутое выше заявление. Переговоры не являются приоритетом для МИДа, для российской стороны. Поэтому, давайте пока исходить из этого.Перебросят ли США свои ресурсы сейчас на украинский трек — вопрос открытый: у Трампа семь пятниц на дню. И если что-то и удастся сделать в Исламабаде, будет достигнут элемент перемирия между Ираном, Израилем и США, то не факт, что американцы быстро вернутся на украинский трек.С другой стороны, как заявлял Сергей Лавров, для танго нужны двое. Может быть, с американцами и удастся договориться (и, возможно, существует соглашение еще со времен Анкориджа), но урегулированию украинского кризиса мешает Европа. И, судя по всему, сегодня наша позиция учитывает нюансы того, что фактически мы будем вести переговоры не с Украиной, а с Европой, которая занимает абсолютно неконструктивную позицию — поэтому, что называется, и заморачиваться не стоит.Если американцы уйдут из Европы, то тогда у европейцев останется два варианта. Какие это варианты — в интервью Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон.

Анна Черкасова

