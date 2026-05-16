Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
Европа пересмотрела свой подход к вопросу возможных переговоров с Россией. Об этом 16 мая сообщают американские СМИ
2026-05-16T14:16
В публикации говорится, что хотя принципиальная готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой существенно не изменилась, заметно выросла их открытость к обсуждению этой темы.
Отмечается, что о возможности пересмотра подходов к переговорам ранее заявляли премьер-министр Бельгии и президент Финляндии. Италия и Австрия также допустили, что Европе стоит рассмотреть участие в переговорном процессе. Издание напоминает, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла о планах обсудить вопрос прямых контактов с Россией на одной из встреч министров иностранных дел ЕС в конце мая.
В свою очередь председатель Европейского совета Антониу Кошта отмечал наличие у Евросоюза "потенциала" для диалога с российской стороной.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможных форматах переговоров, заявил, что лично предпочёл бы видеть в качестве участника диалога бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, однако подчеркнул, что решение должно оставаться за европейскими странами и их гражданами. Он подчеркнул, что именно Европа ранее отказалась от переговорного процесса, а не Россия.