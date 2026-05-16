https://ukraina.ru/20260516/peregovory-rossiya--es-evropa-smyagchaet-pozitsiyu-i-obsuzhdaet-vozmozhnye-kontakty-s-moskvoy-1079059730.html

Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой

Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой - 16.05.2026 Украина.ру

Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой

Европа пересмотрела свой подход к вопросу возможных переговоров с Россией. Об этом 16 мая сообщают американские СМИ

2026-05-16T14:16

2026-05-16T14:16

2026-05-16T14:16

новости

россия

европа

москва

владимир путин

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067181470_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_5734453c1a0a9f9f0c4f6510a20b14ff.jpg

В публикации говорится, что хотя принципиальная готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой существенно не изменилась, заметно выросла их открытость к обсуждению этой темы. Отмечается, что о возможности пересмотра подходов к переговорам ранее заявляли премьер-министр Бельгии и президент Финляндии. Италия и Австрия также допустили, что Европе стоит рассмотреть участие в переговорном процессе. Издание напоминает, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла о планах обсудить вопрос прямых контактов с Россией на одной из встреч министров иностранных дел ЕС в конце мая. В свою очередь председатель Европейского совета Антониу Кошта отмечал наличие у Евросоюза "потенциала" для диалога с российской стороной. Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможных форматах переговоров, заявил, что лично предпочёл бы видеть в качестве участника диалога бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, однако подчеркнул, что решение должно оставаться за европейскими странами и их гражданами. Он подчеркнул, что именно Европа ранее отказалась от переговорного процесса, а не Россия. О других событиях - в материале – Россия послала сигналы США и очертила красные линии по Украине.

россия

европа

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, москва, владимир путин, ес