Сотрудница полиции в Кривом Роге "продавала" фиктивную службу в штурмовом батальоне

Задержана сотрудница правоохранительного органа из Днепропетровской области, которая пыталась заработать на сбежавшем из воинской части соотечественнике. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины

2026-04-20T15:04

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали сотрудницу правоохранительного органа при получении взятки. "По данным следствия, она требовала 3 тысячи долларов США за организацию фиктивного прохождения службы в одном из штурмовых батальонов для самовольно покинувшего часть военнослужащего", - рассказали в бюро.По их данным, подозреваемая узнала о находившемся в розыске дезертире и через знакомых предложила ему помощь. "Она заверила, что имеет связи среди военных и может договориться по оформлению службы без фактического исполнения обязанностей, - сообщили в ГБР. - По ее плану, мужчины должны были отнести к подразделению формально, а деньги, которые начислялись бы как денежное довольствие, получали бы другие лица. Передача денег была организована прямо во время патрулирования на одной из дорог Кривого Рога". Задержанной сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). По этой статье ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.По данным украинских СМИ, речь идёт о сотруднице полиции. Её имя не называется до начала судебного следствия. Тем временем Офицеры генштаба ВСУ вечерами подрабатывают в таксиБольше новостей дня представлено в обзореИзраиль извинился за Христа, Украина идет к гражданской войне. Хроника событий на 13.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

