Офицеры генштаба ВСУ вечерами подрабатывают в такси
Офицеры украинского генштаба после службы работают в такси из-за низких зарплат, заявил аналитик Антон Муравейник, передает 20 апреля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, это "самая популярная тема среди военных".
Речь идет об офицерах, занимающихся вопросами логистики в учебном центре под Киевом.
Муравейник утверждает, что вечером после службы военные выезжают в Киев таксовать. Таким образом они обеспечивают себе дополнительный заработок.
По данным аналитика, военные получают около 20 тысяч гривен в месяц (34 600 рублей).
"Это конечно манипуляция, пишет украинский оппозиционный канал "Легитимный". Таксовать ночью могут только "избранные", у кого есть отсрочка. У этих еще есть всякие разрешения на проезд по особым объектам. Как нам сказал один из таких ночных таксистов, за ночь можно поднять около 15-20 тысяч гривен (50 тысяч рублей). В день постоянных обстрелов люди поднимали и по 40 тысяч гривен (80 тысяч рублей) за вечер и ночь", - пишет наш канал.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на