https://ukraina.ru/20260607/vs-rf-nanosyat-udary-po-obektam-vsu-v-zaporozhe-novosti-svo-1079920711.html

ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в Запорожье. Новости СВО

ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в Запорожье. Новости СВО - 07.06.2026 Украина.ру

ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в Запорожье. Новости СВО

Армия России продолжает удары по объектам ВСУ в Запорожье. Об этом и других новостях 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-07T10:29

2026-06-07T10:29

2026-06-07T10:29

сво

спецоперация

россия

запорожье

крымский мост

владимир сальдо

вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто;🟥 Движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто из-за повреждения ударом ВСУ моста в районе Чонгара в Херсонской области, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо;🟥 Сообщается о продвижении российских войск в Константиновке;🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя, сообщил глава города Иван Приходько.7 июня в силовых структурах заявили, что российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

запорожье

крымский мост

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, запорожье, крымский мост, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру