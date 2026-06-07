ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в Запорожье. Новости СВО
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Армия России продолжает удары по объектам ВСУ в Запорожье. Об этом и других новостях 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто;
🟥 Движение через пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто из-за повреждения ударом ВСУ моста в районе Чонгара в Херсонской области, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо;
🟥 Сообщается о продвижении российских войск в Константиновке;
🟥 В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя, сообщил глава города Иван Приходько.
7 июня в силовых структурах заявили, что российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники.
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