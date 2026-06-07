"Главный удар нанесли в Константиновке": полковник Алехин о тактике ВС РФ на Донбассе - 07.06.2026 Украина.ру
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"Главный удар нанесли в Константиновке": полковник Алехин о тактике ВС РФ на Донбассе
"Главный удар нанесли в Константиновке": полковник Алехин о тактике ВС РФ на Донбассе - 07.06.2026 Украина.ру
"Главный удар нанесли в Константиновке": полковник Алехин о тактике ВС РФ на Донбассе
ВС РФ перерезали дорогу к Рай-Александровке, установили полный контроль над территорией севернее Калеников и ведут бои за центр села. Эти успехи на Константиновском направлении стали результатом системного сбоя обороны ВСУ. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-06-07T06:00
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Говоря о событиях на Донбассе, эксперт отметил, что западные аналитики пишут про якобы "замедление" продвижения под Славянском. "Многие западные аналитики заявляют о том, что на ключевом направлении (Славянском) затормозилось продвижение российской армии", — сказал Алёхин.Он подчеркнул, что реальная картина на фронте выглядит иначе, и наступление на Славянск было отвлекающим. "Наступление ВС РФ на Славянск все-таки было отвлекающим, тогда как главный удар был нанесен в Константиновке", — заявил Алёхин.Эксперт пояснил, что в Константиновке, которую ВСУ готовили к обороне несколько лет, произошёл системный сбой. "В этом насыщенном в инженерном отношении узле, который готовился к обороне несколько лет, по оценке того же ISW, неожиданно "оборона ВСУ столкнулась с системным сбоем из-за невозможности удерживать сплошную линию фронта в условиях плотных городских боев", — сообщил аналитик."Перерезана на "земле" дорога к Рай-Александровке со стороны Юрковки. Идет успешная зачистка севернее Калеников, от которых до Рай-Александровки установлен полный контроль территории, а в самом селе идут бои за центр", — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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"Главный удар нанесли в Константиновке": полковник Алехин о тактике ВС РФ на Донбассе

06:00 07.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа связистов группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа связистов группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ перерезали дорогу к Рай-Александровке, установили полный контроль над территорией севернее Калеников и ведут бои за центр села. Эти успехи на Константиновском направлении стали результатом системного сбоя обороны ВСУ. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Говоря о событиях на Донбассе, эксперт отметил, что западные аналитики пишут про якобы "замедление" продвижения под Славянском. "Многие западные аналитики заявляют о том, что на ключевом направлении (Славянском) затормозилось продвижение российской армии", — сказал Алёхин.
Он подчеркнул, что реальная картина на фронте выглядит иначе, и наступление на Славянск было отвлекающим. "Наступление ВС РФ на Славянск все-таки было отвлекающим, тогда как главный удар был нанесен в Константиновке", — заявил Алёхин.
Эксперт пояснил, что в Константиновке, которую ВСУ готовили к обороне несколько лет, произошёл системный сбой. "В этом насыщенном в инженерном отношении узле, который готовился к обороне несколько лет, по оценке того же ISW, неожиданно "оборона ВСУ столкнулась с системным сбоем из-за невозможности удерживать сплошную линию фронта в условиях плотных городских боев", — сообщил аналитик.
"Перерезана на "земле" дорога к Рай-Александровке со стороны Юрковки. Идет успешная зачистка севернее Калеников, от которых до Рай-Александровки установлен полный контроль территории, а в самом селе идут бои за центр", — констатировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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