https://ukraina.ru/20260607/ukrainskie-voennoobyazannye-pochti-700-raz-pytalis-sbezhat-za-granitsu-glavnoe-k-etomu-chasu-1079920440.html

Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу

Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру

Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу

На Украине с начала года зафиксировали 697 попыток перевести военнообязанных за границу, заявили в СМИ. Об этом и других новостях к этому часу 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-07T09:37

2026-06-07T09:37

2026-06-07T09:37

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🟦 Украина с начала года потеряла 20% своих международных резервов — бщий уровень международных резервов страны, с учетом поступлений помощи от западных союзников, снизился с $57,3 млрд на 1 января до $45,7 млрд на 31 мая;🟦 В Армении начались парламентские выборы;🟦 В Риге продолжают вымывать историю — Парк Победы, в котором ранее снесли памятник воинам-освободителям, хотят переименовать в "парк солнца";🟦 Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский получил награду "За содействие в защите Киева" от мэра столицы Виталия Кличко;🟦 В Будапеште на соревнованиях по параармреслингу украинцев, занявших призовые места, оштрафовали на 250 евро из-за несогласия участвовать в церемонии награждения вместе с россиянином.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, армения, виталий кличко, украина.ру, рига