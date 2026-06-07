Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260607/ukrainskie-voennoobyazannye-pochti-700-raz-pytalis-sbezhat-za-granitsu-glavnoe-k-etomu-chasu-1079920440.html
Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу
Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру
Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу
На Украине с начала года зафиксировали 697 попыток перевести военнообязанных за границу, заявили в СМИ. Об этом и других новостях к этому часу 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T09:37
2026-06-07T09:37
украина
новости
армения
виталий кличко
украина.ру
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078878095_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_f26069660404bca2982a0dc4809403b9.jpg
🟦 Украина с начала года потеряла 20% своих международных резервов — бщий уровень международных резервов страны, с учетом поступлений помощи от западных союзников, снизился с $57,3 млрд на 1 января до $45,7 млрд на 31 мая;🟦 В Армении начались парламентские выборы;🟦 В Риге продолжают вымывать историю — Парк Победы, в котором ранее снесли памятник воинам-освободителям, хотят переименовать в "парк солнца";🟦 Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский получил награду "За содействие в защите Киева" от мэра столицы Виталия Кличко;🟦 В Будапеште на соревнованиях по параармреслингу украинцев, занявших призовые места, оштрафовали на 250 евро из-за несогласия участвовать в церемонии награждения вместе с россиянином.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
армения
рига
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078878095_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_938161af28654fb11434cc1517b82548.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, армения, виталий кличко, украина.ру, рига
Украина, Новости, Армения, Виталий Кличко, Украина.ру, Рига

Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу

09:37 07.06.2026
 
© REUTERS / Dmytro SmolienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Dmytro Smolienko
Читать в
ДзенTelegram
На Украине с начала года зафиксировали 697 попыток перевести военнообязанных за границу, заявили в СМИ. Об этом и других новостях к этому часу 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Украина с начала года потеряла 20% своих международных резервов — бщий уровень международных резервов страны, с учетом поступлений помощи от западных союзников, снизился с $57,3 млрд на 1 января до $45,7 млрд на 31 мая;
🟦 В Армении начались парламентские выборы;
🟦 В Риге продолжают вымывать историю — Парк Победы, в котором ранее снесли памятник воинам-освободителям, хотят переименовать в "парк солнца";
🟦 Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский получил награду "За содействие в защите Киева" от мэра столицы Виталия Кличко;
🟦 В Будапеште на соревнованиях по параармреслингу украинцев, занявших призовые места, оштрафовали на 250 евро из-за несогласия участвовать в церемонии награждения вместе с россиянином.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаНовостиАрменияВиталий КличкоУкраина.руРига
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:30Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня
10:29ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в Запорожье. Новости СВО
09:45Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении
09:37Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу
08:51Дроны ВС РФ перекрыли прямую логистику между Харьковом и Сумами
08:48Нигерия, Нигер и Алжир начали строить 4128-километровый трубопровод в обход России
08:33Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ
08:26Омбудсмены РФ и Украины договорились о канале передачи документов для выплат семьям погибших
08:19"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня
08:09"Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна
08:07Путин двумя словами просто убил Киев и Брюссель
08:006 июня 1944 года: удар Повелителя
07:42В Огайо неизвестные открыли стрельбу на фестивале
07:37"Даже если остановить СВО, будущего у Украины нет". Эксперты и политики о путях мира
07:28Repubblica: Мелони скептически относится к инициативам Макрона, Мерца и Стармера по Украине
07:18Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация гражданина Германии и очередная попытка обмануть венгров
07:00Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей
06:00"Главный удар нанесли в Константиновке": полковник Алехин о тактике ВС РФ на Донбассе
05:45"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке
05:30"Черноморские порты Украины надо выключать": Зубец о том, что мешает России закрыть морской коридор
Лента новостейМолния