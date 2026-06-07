https://ukraina.ru/20260607/ukrainskie-voennoobyazannye-pochti-700-raz-pytalis-sbezhat-za-granitsu-glavnoe-k-etomu-chasu-1079920440.html
Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу
Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру
Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу
На Украине с начала года зафиксировали 697 попыток перевести военнообязанных за границу, заявили в СМИ. Об этом и других новостях к этому часу 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T09:37
2026-06-07T09:37
2026-06-07T09:37
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🟦 Украина с начала года потеряла 20% своих международных резервов — бщий уровень международных резервов страны, с учетом поступлений помощи от западных союзников, снизился с $57,3 млрд на 1 января до $45,7 млрд на 31 мая;🟦 В Армении начались парламентские выборы;🟦 В Риге продолжают вымывать историю — Парк Победы, в котором ранее снесли памятник воинам-освободителям, хотят переименовать в "парк солнца";🟦 Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский получил награду "За содействие в защите Киева" от мэра столицы Виталия Кличко;🟦 В Будапеште на соревнованиях по параармреслингу украинцев, занявших призовые места, оштрафовали на 250 евро из-за несогласия участвовать в церемонии награждения вместе с россиянином.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, армения, виталий кличко, украина.ру, рига
Украина, Новости, Армения, Виталий Кличко, Украина.ру, Рига
Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу
На Украине с начала года зафиксировали 697 попыток перевести военнообязанных за границу, заявили в СМИ. Об этом и других новостях к этому часу 7 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Украина с начала года потеряла 20% своих международных резервов — бщий уровень международных резервов страны, с учетом поступлений помощи от западных союзников, снизился с $57,3 млрд на 1 января до $45,7 млрд на 31 мая;
🟦 В Армении начались парламентские выборы;
🟦 В Риге продолжают вымывать историю — Парк Победы, в котором ранее снесли памятник воинам-освободителям, хотят переименовать в "парк солнца";
🟦 Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский получил награду "За содействие в защите Киева" от мэра столицы Виталия Кличко;
🟦 В Будапеште на соревнованиях по параармреслингу украинцев, занявших призовые места, оштрафовали на 250 евро из-за несогласия участвовать в церемонии награждения вместе с россиянином.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру