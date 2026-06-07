Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск "Запад" в зоне СВО
Российские подразделения продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. О происходящем на важном участке фронта 7 июня сообщает военкор Юрий Котенок
По словам военкора, подразделения ВС РФ выбили украинских военных из Шевченко и ведут бои в северной части Казачьей Лопани.
Продолжаются бои в районе Шуркиного леса и энтомологического заказника "Кущеватое".
Также армия России атакует ВСУ в направлении ставка Молочарка по балке со стороны Гранова и МАПП "Нехотеевка".
Ранее в СМИ сообщалось, что на Украине с начала года зафиксировали 697 попыток перевести военнообязанных за границу.
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