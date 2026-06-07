https://ukraina.ru/20260607/voenkor-kotenok-soobschil-o-proiskhodyaschem-na-kharkovskom-napravlenii-1079920578.html

Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении

Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении - 07.06.2026 Украина.ру

Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении

Российские подразделения продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. О происходящем на важном участке фронта 7 июня сообщает военкор Юрий Котенок

2026-06-07T09:45

2026-06-07T09:45

2026-06-07T09:45

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украина.ру

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По словам военкора, подразделения ВС РФ выбили украинских военных из Шевченко и ведут бои в северной части Казачьей Лопани. Продолжаются бои в районе Шуркиного леса и энтомологического заказника "Кущеватое". Также армия России атакует ВСУ в направлении ставка Молочарка по балке со стороны Гранова и МАПП "Нехотеевка".Ранее в СМИ сообщалось, что на Украине с начала года зафиксировали 697 попыток перевести военнообязанных за границу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру