Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении - 07.06.2026 Украина.ру
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Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении
Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении - 07.06.2026 Украина.ру
Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении
Российские подразделения продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. О происходящем на важном участке фронта 7 июня сообщает военкор Юрий Котенок
2026-06-07T09:45
2026-06-07T09:45
сво
спецоперация
россия
украина
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По словам военкора, подразделения ВС РФ выбили украинских военных из Шевченко и ведут бои в северной части Казачьей Лопани. Продолжаются бои в районе Шуркиного леса и энтомологического заказника "Кущеватое". Также армия России атакует ВСУ в направлении ставка Молочарка по балке со стороны Гранова и МАПП "Нехотеевка".Ранее в СМИ сообщалось, что на Украине с начала года зафиксировали 697 попыток перевести военнообязанных за границу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении

09:45 07.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск "Запад" в зоне СВО
Боевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск Запад в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские подразделения продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. О происходящем на важном участке фронта 7 июня сообщает военкор Юрий Котенок
По словам военкора, подразделения ВС РФ выбили украинских военных из Шевченко и ведут бои в северной части Казачьей Лопани.
Продолжаются бои в районе Шуркиного леса и энтомологического заказника "Кущеватое".
Также армия России атакует ВСУ в направлении ставка Молочарка по балке со стороны Гранова и МАПП "Нехотеевка".
Ранее в СМИ сообщалось, что на Украине с начала года зафиксировали 697 попыток перевести военнообязанных за границу.
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