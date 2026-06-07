https://ukraina.ru/20260607/zakharova-obratilas-k-vlastyam-rumynii-posle-podryva-porta-dronom-vsu-1079919490.html

Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ

Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру

Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале обратилась к руководству Румынии с жёсткими вопросами после того, как президент страны Никушор Дан признал, что взорвавшийся в порту Констанца дрон был украинским

2026-06-07T08:33

2026-06-07T08:33

2026-06-07T08:33

новости

румыния

россия

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079803953_0:68:3183:1858_1920x0_80_0_0_a005a3ef6765e2306ff1c871423a4896.jpg

В Румынии разгорается дипломатический скандал после инцидента в порту Констанца. Президент страны Никушор Дан официально признал, что взорвавшийся там беспилотник принадлежал Украине. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с рядом жёстких вопросов к румынским властям.В своём телеграм-канале Захарова поинтересовалась, когда Румыния планирует закрыть украинское дипломатическое представительство или выслать украинских дипломатов."Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье и когда перестанете спонсировать террористический киевский режим?" — добавила представитель МИД РФ.Утром 5 июня неподалёку от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море был обнаружен морской дрон. Экстренные службы эвакуировали людей перед его взрывом, никто не пострадал. Позже власти уезда Констанца сообщили, что беспилотник входил в группу из пяти дронов, поиски остальных продолжаются.Тем временем Военно-морские силы Украины признали, что их дрон, потеряв управление, взорвался в румынском порту, попытавшись возложить ответственность за случившееся на средства радиоэлектронной борьбы.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

румыния

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, румыния, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, мария захарова