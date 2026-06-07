Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260607/zakharova-obratilas-k-vlastyam-rumynii-posle-podryva-porta-dronom-vsu-1079919490.html
Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ
Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру
Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале обратилась к руководству Румынии с жёсткими вопросами после того, как президент страны Никушор Дан признал, что взорвавшийся в порту Констанца дрон был украинским
2026-06-07T08:33
2026-06-07T08:33
новости
румыния
россия
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079803953_0:68:3183:1858_1920x0_80_0_0_a005a3ef6765e2306ff1c871423a4896.jpg
В Румынии разгорается дипломатический скандал после инцидента в порту Констанца. Президент страны Никушор Дан официально признал, что взорвавшийся там беспилотник принадлежал Украине. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с рядом жёстких вопросов к румынским властям.В своём телеграм-канале Захарова поинтересовалась, когда Румыния планирует закрыть украинское дипломатическое представительство или выслать украинских дипломатов."Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье и когда перестанете спонсировать террористический киевский режим?" — добавила представитель МИД РФ.Утром 5 июня неподалёку от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море был обнаружен морской дрон. Экстренные службы эвакуировали людей перед его взрывом, никто не пострадал. Позже власти уезда Констанца сообщили, что беспилотник входил в группу из пяти дронов, поиски остальных продолжаются.Тем временем Военно-морские силы Украины признали, что их дрон, потеряв управление, взорвался в румынском порту, попытавшись возложить ответственность за случившееся на средства радиоэлектронной борьбы.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
румыния
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079803953_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5d09566fe62c224c1e69a4ef850d9098.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, румыния, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, мария захарова
Новости, Румыния, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мария Захарова

Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ

08:33 07.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале обратилась к руководству Румынии с жёсткими вопросами после того, как президент страны Никушор Дан признал, что взорвавшийся в порту Констанца дрон был украинским
В Румынии разгорается дипломатический скандал после инцидента в порту Констанца. Президент страны Никушор Дан официально признал, что взорвавшийся там беспилотник принадлежал Украине. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с рядом жёстких вопросов к румынским властям.
В своём телеграм-канале Захарова поинтересовалась, когда Румыния планирует закрыть украинское дипломатическое представительство или выслать украинских дипломатов.
"Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье и когда перестанете спонсировать террористический киевский режим?" — добавила представитель МИД РФ.
Утром 5 июня неподалёку от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море был обнаружен морской дрон. Экстренные службы эвакуировали людей перед его взрывом, никто не пострадал. Позже власти уезда Констанца сообщили, что беспилотник входил в группу из пяти дронов, поиски остальных продолжаются.
Тем временем Военно-морские силы Украины признали, что их дрон, потеряв управление, взорвался в румынском порту, попытавшись возложить ответственность за случившееся на средства радиоэлектронной борьбы.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРумынияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руМария Захарова
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:51Дроны ВС РФ перекрыли прямую логистику между Харьковом и Сумами
08:48Нигерия, Нигер и Алжир начали строить 4128-километровый трубопровод в обход России
08:33Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ
08:26Омбудсмены РФ и Украины договорились о канале передачи документов для выплат семьям погибших
08:19"Прямая угроза интересам": Китай взял под контроль акваторию к востоку от Тайваня
08:09"Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна
08:07Путин двумя словами просто убил Киев и Брюссель
08:006 июня 1944 года: удар Повелителя
07:42В Огайо неизвестные открыли стрельбу на фестивале
07:37"Даже если остановить СВО, будущего у Украины нет". Эксперты и политики о путях мира
07:28Repubblica: Мелони скептически относится к инициативам Макрона, Мерца и Стармера по Украине
07:18Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация гражданина Германии и очередная попытка обмануть венгров
07:00Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей
06:00"Главный удар нанесли в Константиновке": полковник Алехин о тактике ВС РФ на Донбассе
05:45"Оборона ВСУ дала сбой": Алехин о панике противника и провале Сырского в Константиновке
05:30"Черноморские порты Украины надо выключать": Зубец о том, что мешает России закрыть морской коридор
05:15Охват Великой Новосёлки и плацдарм за Волчьей: Алехин о том, как ВС РФ продавливают оборону ВСУ
05:00"Наиболее тревожная ситуация для ВСУ": полковник запаса о прорыве российских войск у Любицкого
04:45"Панцири" и пулемёты против "Хорнетов": Алёхин о том, как бойцы уничтожают дроны ВСУ
04:30Европа кормит скот, Африке достаются остатки: Зубец раскрыл структуру потребления зерна
Лента новостейМолния