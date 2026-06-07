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Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ
Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ - 07.06.2026 Украина.ру
Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале обратилась к руководству Румынии с жёсткими вопросами после того, как президент страны Никушор Дан признал, что взорвавшийся в порту Констанца дрон был украинским
2026-06-07T08:33
2026-06-07T08:33
2026-06-07T08:33
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В Румынии разгорается дипломатический скандал после инцидента в порту Констанца. Президент страны Никушор Дан официально признал, что взорвавшийся там беспилотник принадлежал Украине. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с рядом жёстких вопросов к румынским властям.В своём телеграм-канале Захарова поинтересовалась, когда Румыния планирует закрыть украинское дипломатическое представительство или выслать украинских дипломатов."Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье и когда перестанете спонсировать террористический киевский режим?" — добавила представитель МИД РФ.Утром 5 июня неподалёку от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море был обнаружен морской дрон. Экстренные службы эвакуировали людей перед его взрывом, никто не пострадал. Позже власти уезда Констанца сообщили, что беспилотник входил в группу из пяти дронов, поиски остальных продолжаются.Тем временем Военно-морские силы Украины признали, что их дрон, потеряв управление, взорвался в румынском порту, попытавшись возложить ответственность за случившееся на средства радиоэлектронной борьбы.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, румыния, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, мария захарова
Новости, Румыния, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мария Захарова
Захарова обратилась к властям Румынии после подрыва порта дроном ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале обратилась к руководству Румынии с жёсткими вопросами после того, как президент страны Никушор Дан признал, что взорвавшийся в порту Констанца дрон был украинским
В Румынии разгорается дипломатический скандал после инцидента в порту Констанца. Президент страны Никушор Дан официально признал, что взорвавшийся там беспилотник принадлежал Украине. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с рядом жёстких вопросов к румынским властям.
В своём телеграм-канале Захарова поинтересовалась, когда Румыния планирует закрыть украинское дипломатическое представительство или выслать украинских дипломатов.
"Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье и когда перестанете спонсировать террористический киевский режим?" — добавила представитель МИД РФ.
Утром 5 июня неподалёку от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море был обнаружен морской дрон
. Экстренные службы эвакуировали людей перед его взрывом, никто не пострадал. Позже власти уезда Констанца сообщили, что беспилотник входил в группу из пяти дронов, поиски остальных продолжаются.
Тем временем Военно-морские силы Украины признали, что их дрон, потеряв управление, взорвался в румынском порту, попытавшись возложить ответственность за случившееся на средства радиоэлектронной борьбы.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру