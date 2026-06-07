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Дроны ВС РФ перекрыли прямую логистику между Харьковом и Сумами
Дроны ВС РФ перекрыли прямую логистику между Харьковом и Сумами - 07.06.2026 Украина.ру
Дроны ВС РФ перекрыли прямую логистику между Харьковом и Сумами
Российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах
2026-06-07T08:51
2026-06-07T08:51
2026-06-07T08:51
сво
спецоперация
россия
харьков
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Успешные действия операторов российских БПЛА в Харьковской и Сумской областях привели к серьёзным изменениям в логистике противника. Как рассказал РИА Новости собеседник в силовых структурах, украинские ресурсы фиксируют, что прямые маршруты переброски военной техники между двумя областными центрами стали слишком опасными."Противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область", — рассказал источник.В Харьковской области действуют группировки войск "Север" и "Запад". Первая уничтожает военнослужащих ВСУ в Сумской области, вторая — в ДНР.По данным российского военного ведомства, за минувшие сутки в зоне ответственности этих группировок ВСУ потеряли около 390 солдат, танк, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, харьков, сумы, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьков, Сумы, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Дроны ВС РФ перекрыли прямую логистику между Харьковом и Сумами
Российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах
Успешные действия операторов российских БПЛА в Харьковской и Сумской областях привели к серьёзным изменениям в логистике противника. Как рассказал РИА Новости собеседник в силовых структурах, украинские ресурсы фиксируют, что прямые маршруты переброски военной техники между двумя областными центрами стали слишком опасными.
"Противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область", — рассказал источник.
В Харьковской области действуют группировки войск "Север" и "Запад". Первая уничтожает военнослужащих ВСУ в Сумской области, вторая — в ДНР.
По данным российского военного ведомства, за минувшие сутки в зоне ответственности этих группировок ВСУ потеряли около 390 солдат, танк, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.
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