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Дроны ВС РФ перекрыли прямую логистику между Харьковом и Сумами

Дроны ВС РФ перекрыли прямую логистику между Харьковом и Сумами - 07.06.2026 Украина.ру

Дроны ВС РФ перекрыли прямую логистику между Харьковом и Сумами

Российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах

2026-06-07T08:51

2026-06-07T08:51

2026-06-07T08:51

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спецоперация

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харьков

сумы

вооруженные силы украины

украина.ру

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Успешные действия операторов российских БПЛА в Харьковской и Сумской областях привели к серьёзным изменениям в логистике противника. Как рассказал РИА Новости собеседник в силовых структурах, украинские ресурсы фиксируют, что прямые маршруты переброски военной техники между двумя областными центрами стали слишком опасными."Противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область", — рассказал источник.В Харьковской области действуют группировки войск "Север" и "Запад". Первая уничтожает военнослужащих ВСУ в Сумской области, вторая — в ДНР.По данным российского военного ведомства, за минувшие сутки в зоне ответственности этих группировок ВСУ потеряли около 390 солдат, танк, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, харьков, сумы, вооруженные силы украины, украина.ру