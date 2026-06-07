Омбудсмены РФ и Украины договорились о канале передачи документов для выплат семьям погибших - 07.06.2026 Украина.ру
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Омбудсмены РФ и Украины договорились о канале передачи документов для выплат семьям погибших
Омбудсмены РФ и Украины договорились о канале передачи документов для выплат семьям погибших - 07.06.2026 Украина.ру
Омбудсмены РФ и Украины договорились о канале передачи документов для выплат семьям погибших
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 6 июня сообщила о новой договорённости со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом
2026-06-07T08:26
2026-06-07T08:26
новости
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Российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец нашли способ обходить отсутствие дипломатических отношений для помощи семьям погибших. Стороны договорились создать специальный канал обмена документами, необходимыми для назначения выплат."Что на Украине, что в России из-за того, что у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами, если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства и они не могут выплатить, если нет справок. И мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок", — пояснила Лантратова в беседе с ИС "Вести".Тем временем в Крыму продолжают ликвидировать последствия украинской атаки на поезд. Глава республики Сергей Аксёнов 4 июня сообщил, что в результате удара дрона ВСУ один человек погиб и трое пострадали. Ранее он заявлял об атаке на нежилые объекты в Симферополе, где жертвами стали три человека и ещё семеро получили ранения.Яна Лантратова в тот же день уточнила, что медицинская помощь продолжает оказываться шестерым пострадавшим при атаке на поезд. По её словам, состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что власти окажут необходимую помощь.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, сергей аксенов, вооруженные силы украины, украина.ру, крым, украина
Новости, Россия, Сергей Аксенов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Крым, Украина

Омбудсмены РФ и Украины договорились о канале передачи документов для выплат семьям погибших

08:26 07.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 6 июня сообщила о новой договорённости со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом
Российский и украинский омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец нашли способ обходить отсутствие дипломатических отношений для помощи семьям погибших. Стороны договорились создать специальный канал обмена документами, необходимыми для назначения выплат.
"Что на Украине, что в России из-за того, что у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами, если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства и они не могут выплатить, если нет справок. И мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок", — пояснила Лантратова в беседе с ИС "Вести".
Тем временем в Крыму продолжают ликвидировать последствия украинской атаки на поезд. Глава республики Сергей Аксёнов 4 июня сообщил, что в результате удара дрона ВСУ один человек погиб и трое пострадали. Ранее он заявлял об атаке на нежилые объекты в Симферополе, где жертвами стали три человека и ещё семеро получили ранения.
Яна Лантратова в тот же день уточнила, что медицинская помощь продолжает оказываться шестерым пострадавшим при атаке на поезд. По её словам, состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что власти окажут необходимую помощь.
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