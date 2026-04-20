https://ukraina.ru/20260420/izrail-izvinilsya-za-khrista-ukraina-idet-k-grazhdanskoy-voyne-khronika-sobytiy-na-1300-1078085262.html

Израиль извинился за Христа, Украина идет к гражданской войне. Хроника событий на 13.00

Израиль официально извинился за действия солдата, разбившего в Ливане статую Иисуса Христа, но продолжает, несмотря на ближневосточное перемирие обстреливать территорию Ирана. Число погибших после стрельбы в Киеве возросло до семи человек, один из пострадавших скончался в больнице.

2026-04-20T13:00

украина

израиль

киев

владимир олейник

иисус христос

виталий кличко

вооруженные силы украины

минобороны

верховная рада

хроники

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101380/33/1013803384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61dbdf610c72a9df0989ac57e3aa87c1.jpg

Израиль извинился за статую Христа, но продолжает убивать ливанцевМинистр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 20 апреля назвал позорным поступок израильского военного, разбившего статую Иисуса Христа на юге Ливана."Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — это страна, которая уважает различные религии и их священные символы и практикует терпимость и уважение между вероисповеданиями", — написал Саар в соцсети X.Также он потребовал принять в отношении виновных строгие меры и принес извинения христианам от имени государства за этот инцидент.Ливанский информационный портал Lebanon Debate 19 апреля сообщил, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность фотографии и заявила, что по факту инцидента проводится расследование. По словам представителя ЦАХАЛ, подобные действия "не соответствуют принципам" израильской армии.Соблюдение международных договоренностей, вероятно, среди этих принципов не значатся. Поэтому 20 апреля израильская авиация нанесла удары по поселению Тайри на юге Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA."Израильская боевая авиация совершила агрессию, нанесла удары по населенному пункту Тайри", - говорится в сообщении.Кроме того, израильские военные в понедельник совершили подрыв зданий в четырех пограничных ливанских поселениях, добавили в сообщении."Мир - это катастрофа прежде всего для режима премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Ведь он именно боевыми действиями удерживался в последнее время у власти. Поэтому никакого мира не будет", - заявил в интервью "Звезде" военный эксперт, специалист по межнациональный конфликтам Евгений Михайлов.Украина оказалась на пороге гражданской войныКоличество погибших после стрельбы в Киеве возросло до семи человек, один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко."В больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось", — написал он в своем телеграм-канале.По словам Кличко, в больницах Киева находятся семь пострадавших, в том числе один ребенок. Мэр уточнил, что четверо взрослых находятся в реанимации, а еще двое — в отделении политравмы.Напомним, в Голосеевском районе Киева 18 апреля неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате происшествия шесть человек погибли, еще 15 получили ранения. Мужчина захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Мужчину ликвидировал спецназ.В отделении полиции позже рассказали, что стрелок перед нападением поссорился с соседом и выстрелил в него.Комментируя ситуацию, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал случившееся в Киеве предвестником масштабного внутреннего конфликта."Человек прошел очень сложный путь: служил в ВСУ, его бусифицировали. Скорее всего, здесь посттравматический синдром после участия в боевых действиях, потому что в такой ситуации крыша едет, когда свои против своих. Я не исключаю вот такое состояние", — сказал Олейник в интервью "АиФ".По мнению депутата, катализатором агрессии становится полное отсутствие социальной адаптации вернувшихся с фронта:"Они, никому не нужны и, как правило, брошены на произвол. Есть информация, что этот стрелявший судился за свою пенсию. То есть нет социальной поддержки", - заявил ОлейникЭкс-нардеп привел данные МВД Украины о критическом количестве неучтенного оружия. По его словам, глава МВД Украины некоторое время назад в интервью заявил о том, что на руках у граждан где-то 1,3 млн зарегистрированных единиц оружия и от двух до пяти миллионов — незарегистрированного."Можно предположить, что внутри Украины будет гражданская война. Те, кто придут из зоны конфликта, обязательно пойдут в дома работников ТЦК, пойдут к тем, кто занимался коррупцией и воровством", - рассуждает бывший депутат.Олейник подчеркнул, что киевский инцидент не единичен:"Месяц-полтора назад в Черкасской области вернувшийся из зоны конфликта бывший украинский военный уложил четверых человек", - рассказал Олейник и добавил подробности.Пока боевик ВСУ был на передовой, местные органы власти "по беспределу забрали землю". Вместо того, чтобы вступиться за его законные права, местный депутат направил в его сторону четырёх работников полиции."И он просто уложил этих четырёх насмерть. То есть, сама Украина находится в преддверии серьёзного гражданского конфликта и даже войны", - убежден Олейник.Военная хроникаМинобороны РФ сообщает, что российские средства ПВО сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы и 274 беспилотника ВСУ самолетного типа.Потери украинской армии за это время составили 1205 человек.Также российские войска за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ и пункты временной дислокации украинских подразделений в 147 районах. Удары нанесли артиллерией, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и ударными беспилотниками.По данным Минобороны, ВСУ в выходные обстреливали территорию вблизи Запорожской АЭС и города Энергодара."Активность противника остается высокой", - сообщает МО РФ.Что происходит на фронте: ВС РФ взяли под огневой контроль все транспортные подходы к Константиновке. Новости СВО

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

