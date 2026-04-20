https://ukraina.ru/20260420/religioznaya-osnova-voyny-kiselev-o-tom-kak-khristianskiy-sionizm-zakhvatil-belyy-dom-1078088286.html

Религиозная основа войны. Киселев о том, как христианский сионизм захватил Белый дом

В действиях США всё отчётливее проявляется религиозный мотив. Но мотив этот столь специфичен, что нуждается в том, чтобы его препарировать. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-04-20T13:46

эксклюзив

сша

израиль

дональд трамп

киселев

иисус христос

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Есть такое понятие, как христианский сионизм. Христианские сионисты — это те христиане, которые считают своим религиозным долгом, миссией, если угодно, во всём безоговорочно поддерживать Израиль, поскольку верят, что у евреев особые договорные отношения с Богом.Христианские сионисты убеждены, что если США не станут помогать Израилю, то Бог отвернется от Америки, что будет означать общенациональную катастрофу, рассказал Киселев.По его словам, христианский сионизм распространён преимущественно в среде протестантов-евангелистов. Всего в США порядка 30 млн христианских сионистов, ядро которых — Организация объединения христиан за Израиль (Christians United for Israel, CUFI).Это, собственно, и есть крупнейшая сионистская организация США, созданная при непосредственной поддержке самого Израиля. В ней всего 10 млн членов, но сегодня у них во властных кругах доминирующее влияние.Духовная основа христианских сионистов — абзац из двенадцатой главы Книги Бытия из Ветхого Завета:"И сказал Господь Аврааму: "Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе". И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя. Возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные".То есть Бог благословляет всех, кто благословляет евреев, и проклянёт всех, кто их проклинает. Вот духовная сердцевина христианских сионистов.Сам Трамп, надо сказать, не очень религиозен. Во всяком случае, в церкви его никто не видит годами. А во время своей второй инаугурации Трамп даже не положил руку на Библию, что заметили все.В одном из интервью про себя он сказал так:"Хотя в детстве я был крещён в Пресвитерианской церкви, сейчас я считаю себя христианином вне конфессии".Христианин вне конфессии означает, что он не причисляет себя ни к одному из течений христианства. Христианство для Трампа — некая абстракция: христианство, если угодно, без обязательств, отметил Киселев.Зато у президента США, по его словам, есть личный пастор, блондинка Пола Уайт-Кейн, телепроповедница так называемого Евангелия процветания.Сердцевина веры в том, что позитивные мысли, слова и поступки, прежде всего пожертвования её церкви, ведут к крепкому здоровью, богатству и счастью.Так, в одной из проповедей Пола Уайт-Кейн обещала за пожертвование в 1 тыс. долларов семь сверхъестественных благословений и личного ангела-хранителя в придачу.В Белом доме у Полы Уайт-Кейн высокий официальный пост. Она старший советник Управления по делам веры.С Трампом Уайт-Кейн знакома с 2001 года. Он увидел её проповедь по телевизору, и она ему очень понравилась. С тех пор по жизни они шли вместе. Он - на разных позициях, вплоть до хозяина Белого дома, она - его личный пастор.Вот небольшой фрагмент мотивирующей проповеди от Полы Уайт-Кейн:"Ударь, ударь, ударь, ударь, ударь, ударь, ударь, ударь, ударь, ударь, пока не одержишь победу. Пусть каждый враг, восставший против тебя, падет на землю, ибо Ты дашь нам победу. Боже, я слышу звук проливного дождя. Я слышу звук победы. Я слышу звук криков и песнопений. Я слышу звук победы. Я слышу звук обильного дождя. Я слышу звук победы. Я слышу звук обильного дождя. Я слышу звук победы. Господь говорит: "Свершилось". Господь говорит: "Свершилось". Господь говорит: "Свершилось". Ибо я слышу победу, победу, победу, победу в небесных чертогах. В небесных чертогах. Победа, победа, победа, победа, победа, победа, победа. Ибо ангелы освобождаются прямо сейчас. Ангелы отправляются прямо сейчас. Ибо ангелы были отправлены даже из Африки. Сейчас Африка, прямо сейчас, Африка, прямо сейчас, из Африки, прямо сейчас, они приходят сюда, они приходят сюда во имя Иисуса, из Южной Америки, они приходят сюда, они приходят сюда, они приходят сюда, они приходят сюда, из Африки, из Южной Америки, ангельские силы, ангельское подкрепление, ангельское подкрепление, ангельское подкрепление. Ибо я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы".Трампу нравится, когда Уайт-Кейн сравнивает его с Христом. Христос подвергся гонениям, и уголовные дела против Трампа тоже гонения. Как на Христа. Вот её цитата с сайта Белого дома, которую позже, правда, удалили:"Трампа предали, арестовали и ложно обвинили. Это знакомая нам схема, которую показал нам наш Господь и Спаситель".А вот одно из мероприятий Полы Уайт-Кейн для президента Трампа в зоне её ответственности в Белом доме.Мы уже видели эту коллективную молитву в начале войны с Ираном в овальном кабинете 5 марта. Трамп в окружении пасторов и лидеров евангелических церквей, которых собрала Уайт-Кейн.Пригласила она в овальный кабинет и лидера христианских сионистов Джона Хейджи, основателя того самого Объединения христиан за Израиль, что операцию "Эпическая ярость" называет "божьим промыслом".Среди избранных и пастор из Калифорнии Грег Лори. Он тоже христианский сионист, объявил, что война с Ираном — часть пророчества, которое приведёт ко второму пришествию Христа.Самый известный христианский сионист в администрации Трампа - министр войны Пит Хексет. Он ввёл в армии инструкции, по которым командиры объясняют солдатам, что эта война — часть "божественного плана".А ещё в своей жалобе в Военный фонд свободы вероисповедания один из сержантов пожаловался, что им объявили, цитата: "Президент Трамп, помазанный Иисусом, [призван] зажечь сигнальный огонь в Иране, чтобы вызвать армагеддон и отметить скорое возвращение Христа на Землю".В списке очень влиятельных христианских сионистов спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Вот пара его утверждений:"Библия обязывает нас стоять на стороне Израиля. Война против Ирана — религиозная война".Сенатор Тед Круз туда же:"Библия научила меня, что те, кто благословляют Израиль, будут благословлены, а те, кто проклинает, прокляты. Я бы хотел быть на стороне первых"До кучи сенатор Кевин Крэмер:"США несут библейскую ответственность перед Израилем".Собственно, вот она, религиозная основа войны, в которую США включились с подачи Израиля, отметил Киселев. Большинству американцев это чуждо. Дискуссии идут открыто."Так в чём же заключается гражданская религия Соединённых Штатов? Какова религия правительства США, а какова, если честно, религия Дональда Трампа? Очевидно, что это не христианство, это израиллизм, защита Израиля. Откуда вы это знаете? Ну, потому что главной целью внешней политики США является защита Израиля. Вот почему президент чувствует себя абсолютно комфортно в окружении проповедников, евангелистов, у которых есть одна общая черта. Все они ему подходят, если их вера включает в себя безоговорочную поддержку Израиля", - заявил поддерживавший ранее Трампа американский журналист Такер Карлсон.По его словам, это их общий знаменатель, это единственное, что имеет значение.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

