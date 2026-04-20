ЕС снова рассмотрит кредитование режима Зеленского

ЕС снова рассмотрит кредитование режима Зеленского - 20.04.2026 Украина.ру

ЕС снова рассмотрит кредитование режима Зеленского

Евросоюз в среду хочет запустить процедуру разблокировки кредита на 90 млрд евро для финансирования режима Зеленского на Украине. Об этом 20 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-04-20T18:56

2026-04-20T18:56

2026-04-20T18:56

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Одалживание средств планируется провести через поправку к многолетнему бюджету Евросоюза. По информации DW, предложение вынесено на рассмотрение комитета постоянных представителей стран Евросоюза на заседании 22 апреля. Об этом сообщил представитель Кипра, председательствующего по ротации в Совете ЕС.Решение комитета откроет путь к его окончательному принятию. Сейчас вопрос блокирует Венгрия, требуя запустить нефтепровод "Дружба" и обвиняя Киев в нежелании это делать оперативно. "Причем это требование выдвигает и будущий премьер страны Петер Мадьяр. Зеленский обещал запустить "Дружбу" до конца апреля", - отметил тг-канал.Тем временем зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил "Ленте.ру", что блокировка кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро продолжится даже при снятии вето действующим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Уходящее правительство Орбана дало понять, что готово уже на этой неделе разблокировать кредит ЕС для Киева. Поводом стала информация от киевского режима о готовности возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" уже в понедельник 20 апреля."Они ставили условие, и Орбан, и [избранный новым премьером Венгрии Петер] Мадьяр утверждали, что позиция руководства Венгрии будет такова. Это было понятно. Мы всегда говорили о том, что венгерское руководство так поступает, только исходя из своих интересов, интересов Венгрии", — сказал российский депутат.Чепа отметил также, что Евросоюз пока не готов выделять Украине кредит, хотя делает заявления об обратном. По его данным, сейчас этот вопрос откладывают на вторую половину года и не факт, что он будет решен с учетом экономического и энергетического кризисов."Если что-то и будет выделено, то в каком объеме — непонятно. Кроме того, есть еще страны, которые выражают свою позицию по этому вопросу, например, Словакия. Вчера, мы знаем, в Болгарии завершились выборы, и позиция Болгарии не совсем совпадает с позицией Евросоюза по этому вопросу и по поставке энергоносителей из России. Поэтому я думаю, что продолжение этой блокировки будет еще", — констатировал парламентарий.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореБрюссель отменяет наследие Орбана, Ближний Восток "празднует" победу США. Хроника событий на утро 14.04Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

венгрия

кипр

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, венгрия, кипр, трамп и зеленский, владимир зеленский, ес, евросоюз, мадьяр, киев, виктор орбан, украина.ру, нефтепровод дружба, нефть, кредит, финансовая помощь