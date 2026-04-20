ЕС снова рассмотрит кредитование режима Зеленского - 20.04.2026 Украина.ру
ЕС снова рассмотрит кредитование режима Зеленского
Евросоюз в среду хочет запустить процедуру разблокировки кредита на 90 млрд евро для финансирования режима Зеленского на Украине. Об этом 20 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-20T18:56
18:56 20.04.2026
 
Евросоюз в среду хочет запустить процедуру разблокировки кредита на 90 млрд евро для финансирования режима Зеленского на Украине. Об этом 20 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Одалживание средств планируется провести через поправку к многолетнему бюджету Евросоюза.
По информации DW, предложение вынесено на рассмотрение комитета постоянных представителей стран Евросоюза на заседании 22 апреля. Об этом сообщил представитель Кипра, председательствующего по ротации в Совете ЕС.
Решение комитета откроет путь к его окончательному принятию. Сейчас вопрос блокирует Венгрия, требуя запустить нефтепровод "Дружба" и обвиняя Киев в нежелании это делать оперативно.
"Причем это требование выдвигает и будущий премьер страны Петер Мадьяр. Зеленский обещал запустить "Дружбу" до конца апреля", - отметил тг-канал.
Тем временем зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил "Ленте.ру", что блокировка кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро продолжится даже при снятии вето действующим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Уходящее правительство Орбана дало понять, что готово уже на этой неделе разблокировать кредит ЕС для Киева. Поводом стала информация от киевского режима о готовности возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" уже в понедельник 20 апреля.
"Они ставили условие, и Орбан, и [избранный новым премьером Венгрии Петер] Мадьяр утверждали, что позиция руководства Венгрии будет такова. Это было понятно. Мы всегда говорили о том, что венгерское руководство так поступает, только исходя из своих интересов, интересов Венгрии", — сказал российский депутат.
Чепа отметил также, что Евросоюз пока не готов выделять Украине кредит, хотя делает заявления об обратном. По его данным, сейчас этот вопрос откладывают на вторую половину года и не факт, что он будет решен с учетом экономического и энергетического кризисов.
"Если что-то и будет выделено, то в каком объеме — непонятно. Кроме того, есть еще страны, которые выражают свою позицию по этому вопросу, например, Словакия. Вчера, мы знаем, в Болгарии завершились выборы, и позиция Болгарии не совсем совпадает с позицией Евросоюза по этому вопросу и по поставке энергоносителей из России. Поэтому я думаю, что продолжение этой блокировки будет еще", — констатировал парламентарий.
