https://ukraina.ru/20260414/bryussel-otmenyaet-nasledie-orbana-blizhniy-vostok-prazdnuet-pobedu-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-1404-1077867726.html

Брюссель отменяет наследие Орбана, Ближний Восток "празднует" победу США. Хроника событий на утро 14.04

ЕС поставил Венгрию перед ультиматумом из 27 пунктов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о победе США в Иране. Тегеран потребовал компенсации от пяти арабских стран за американо-израильские удары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю вторжением

2026-04-14T09:30

эксклюзив

хроники

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

сводка сво

спецоперация

вс рф

наступление вс рф

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073662742_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_1bde7361d1e5e7823295d23f8c3238b6.jpg

Разморозка субсидий в обмен на вето и 90 млрд для Киева: новый курс ВенгрииЕвропейский союз выдвинул 27 условий новому премьер-министру Венгрии в обмен на размораживание для страны €35 млрд европейских субсидий. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники.Согласно информации издания, Брюссель решил воспользоваться сменой власти в Будапеште, чтобы наконец добиться от Венгрии того, чего не смог получить от прежнего руководства. Среди условий — разблокировка кредита Украине в 90 млрд евро и снятие вето на пакет санкций против Москвы. По сути, ЕС требует от нового премьера полной капитуляции по всем вопросам, которые долгие годы торпедировал Виктор Орбан.Но это далеко не всё. В список также входят антикоррупционные проверки и отмена решений эпохи Орбана, признанных нарушающими правила ЕС. Речь идет о самых разных сферах — от обращения с лицами, ищущими убежища, до обеспечения академической свободы. Брюссель хочет не просто денег для Киева и санкций против России, а полной перестройки венгерской политической системы.Представители Еврокомиссии также ожидают скорейших переговоров с новым премьером и его командой по урегулированию тупиковой ситуации, возникшей из-за отказа Венгрии соблюдать решение Европейского суда. Тот признал будапештское законодательство о предоставлении убежища нарушением правил ЕС. За этот спор Венгрия ежедневно платит штраф в размере 1 млн евро, который в итоге достиг почти 900 млн евро. Брюссель, как уточняет FT, просто вычитает эти суммы из доли страны в бюджете ЕС."У нас много рычагов влияния. Давление оказывается на Мадьяра, и я думаю, он хочет добиться результатов как можно быстрее", — сказал представитель ЕС, подтвердив, что Венгрию поставили перед жестким выбором: либо вы принимаете все 27 условий и получаете €35 млрд, либо вы продолжаете политику Орбана и остаетесь с пустыми руками и растущими штрафами.Сам новый венгерский премьер, как сообщается, уже анонсировал свои первые зарубежные поездки. Он отправится в Варшаву и Вену, а затем — в Брюссель. Вопрос в том, с чем он туда приедет: с согласием на все 27 пунктов или с попыткой торговаться. Ближний Восток за ночьВице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские военные достигли поставленных целей в Иране. "Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочёл, чтобы мы свернули её через большие и успешные переговоры", — сказал Вэнс. Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проведет 14 апреля встречу с представителями Израиля и Ливана. Стороны начнут прямые переговоры в Вашингтоне, сообщает Axios со ссылкой на источники. В повестке — возможность прекращения огня, разоружение шиитского движения "Хезболла" и, как итог, мирное соглашение.Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генсеку Антониу Гутерришу с требованием компенсации ущерба, причиненного Исламской Республике в результате американо-израильской операции. Документ касается пяти стран Ближнего Востока — Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании. Иран требует от этих государств "полностью возместить ущерб Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный вред". По утверждению Тегерана, их территории использовались США для нанесения ударов по Ирану с согласия властей. Иравани квалифицирует это как "акт агрессии" и нарушение международных обязательств. В то же время немецкий канцлер Олаф Мерц призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия и начать прямые переговоры с Ливаном. Кроме того, Мерц подчеркнул недопустимость частичной аннексии Западного берега реки Иордан. Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю войной. Сообщает об этом The Jerusalem Post.Ответ из Израиля не заставил себя ждать. Министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал Эрдогана "мегаломанским диктатором" с "империалистическими амбициями", который видит себя "османским султаном, будучи не более чем жалким тираном страны с разрушающейся экономикой и мертвой демократией".Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, массированная атака была предпринята сразу по нескольким регионам страны. Наибольшее количество дронов перехвачено над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, а также над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении противник предпринимает контратаки у Липовки, Дибровы и Федоровки Второй, однако безуспешно. Российские подразделения зачищают лесополосы севернее дороги Резниковка — Каленики. Отмечается продвижение у Кривой Луки, бои идут на окраинах Рай-Александровки.На Добропольском направлении инициатива полностью на стороне российских сил. Бои продолжаются у Новоподгороднего, Сергеевки, Новоалександровки и Василевки. Противник пытается сдерживать натиск, но, судя по всему, без особого успеха.На Купянском направлении позиционные бои. Авиация и артиллерия активно работают по позициям украинских формирований. Фиксируются тактические успехи у Куриловки и Ковшаровки.На Запорожском направлении на западе участка существенных изменений не отмечено. Бои идут у Гуляйпольского. В Воздвижевке российские подразделения закрепились на юго-восточных окраинах.На Краснолиманском направлении разворачиваются одни из самых тяжелых боев. Идут ожесточенные столкновения за Красный Лиман. Отмечается продвижение российских сил южнее Ставков. Встречные бои фиксируются у Дробышево и Яровой.Между тем российские информационные агентства со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщили, что украинское командование в период пасхального перемирия наносило удары по собственным тыловым объектам, чтобы впоследствии обвинить в этом российские вооруженные силы. По словам эксперта, киевский режим прибег к классической провокационной тактике."Во время объявленного перемирия украинская сторона намеренно наносила удары по своим же тыловым позициям, создавая видимость обстрелов со стороны ВС РФ", — отметил Марочко.Одновременно с этим посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинская сторона по итогам пасхального перемирия вновь продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела и гуманные шаги со стороны России, передает агентство РИА Новости. Стоит напомнить, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник. В Кремле пояснили, что Москва исходила из того, что Киев последует примеру и также прекратит боевые действия.

россия

азовское море

запорожское направление

израиль

иран

сша

брюссель

ближний восток

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, хроники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, сводка сво, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, россия, азовское море, запорожское направление, андрей марочко, израиль, иран, сша, джей ди вэнс, фридрих мерц, эрдоган, оон, хезболла, брюссель, ближний восток, виктор орбан, владимир путин, мадьяр, венгрия, ес, украина-ес