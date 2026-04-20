"Ассиметричная война": Абзалов о том, почему 120 тысяч дронов не изменят ситуацию для Украины
Великобритания отправляет Украине 120 тысяч дронов, но это не поможет ВСУ переломить ситуацию. Украина сделала ставку на нанесение максимального экономического урона — в ответ на успехи российской армии она будет бить по энергетике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
"Ассиметричная война": Абзалов о том, почему 120 тысяч дронов не изменят ситуацию для Украины

Великобритания собирается отправить на Украину 120 тысяч дронов. Журналист спросил Абзалова, как это повлияет на темпы наступления российской армии. По мнению политолога, на самом деле война устроена по-другому.
Он отметил, что значительно подорожало оптоволокно, на котором летает наиболее эффективная часть дронов. "Схема, которая была избрана Украиной, считается достаточно эффективной. Это нанесение максимального экономического урона", — сказал Абзалов.
"В ответ на относительно небыстрое продвижение российской армии украинская сторона будет максимально бить по экономике, нанося удары беспилотниками по энергетическому сегменту. Это ассиметричная игра", — добавил он.
Идея заключается не в том, чтобы перейти в наступление, а в том, чтобы максимально увеличить количество потерь, одновременно изматывая экономику, пояснил эксперт.
"Это не значит, что те 60 млрд долларов, которые члены НАТО должны до конца года представить Украине, о чем говорил Марк Рютте, пойдут на перевооружение и формирование новых подразделений. Численность личного состава в современных войнах не играет никакого значения", — подытожил Дмитрий Абзалов.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.
Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО. Подробнее в материале Анны Черкасовой "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ" на сайте Украина.ру.
06:00Затишье на восточном фланге: военный эксперт о подготовке к прорыву на Запорожье
05:45Абзалов: В Иране Трамп пытается сыграть в игру, которая у него уже получилась в Венесуэле
05:30"Прорыв на 150 квадратных километров": Алехин об успехах ВС РФ в сумском приграничье
05:15"Ассиметричная война": Абзалов о том, почему 120 тысяч дронов не изменят ситуацию для Украины
05:00От Родинского до Шевченко: Алехин о продвижении на восточном фланге Добропольского выступа
04:45Давление на западном фланге: ВСУ пытались перехватить инициативу под Запорожьем — эксперт
04:40Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Политолог: Чем быстрее Трамп уйдёт из Ирана, тем раньше начнутся переговоры по Украине
04:22США захватили иранское торговое судно, МИД Ирана прокомментировал, военные пообещали ответить
04:15Долгая Балка и Ильиновка: военный аналитик о новом эпицентре боев под Константиновкой
03:51Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Кубань: взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком и Анапой
03:19Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:43Силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА
02:18Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в Ливане. Главное к этому часу
01:57Командование ВСУ пытается спасти Константиновку за счёт оголения других участков
01:47ВС РФ развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении
01:32Российские штурмовики пробились к железнодорожному вокзалу в Константиновке
01:16События 19 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:46Ирландия готовит "сюрприз" украинским беженцам. Главное к этому часу
00:20Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США
Лента новостейМолния