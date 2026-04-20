"Ассиметричная война": Абзалов о том, почему 120 тысяч дронов не изменят ситуацию для Украины

Великобритания отправляет Украине 120 тысяч дронов, но это не поможет ВСУ переломить ситуацию. Украина сделала ставку на нанесение максимального экономического урона — в ответ на успехи российской армии она будет бить по энергетике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-04-20T05:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Великобритания собирается отправить на Украину 120 тысяч дронов. Журналист спросил Абзалова, как это повлияет на темпы наступления российской армии. По мнению политолога, на самом деле война устроена по-другому.Он отметил, что значительно подорожало оптоволокно, на котором летает наиболее эффективная часть дронов. "Схема, которая была избрана Украиной, считается достаточно эффективной. Это нанесение максимального экономического урона", — сказал Абзалов."В ответ на относительно небыстрое продвижение российской армии украинская сторона будет максимально бить по экономике, нанося удары беспилотниками по энергетическому сегменту. Это ассиметричная игра", — добавил он.Идея заключается не в том, чтобы перейти в наступление, а в том, чтобы максимально увеличить количество потерь, одновременно изматывая экономику, пояснил эксперт."Это не значит, что те 60 млрд долларов, которые члены НАТО должны до конца года представить Украине, о чем говорил Марк Рютте, пойдут на перевооружение и формирование новых подразделений. Численность личного состава в современных войнах не играет никакого значения", — подытожил Дмитрий Абзалов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО. Подробнее в материале Анны Черкасовой "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ" на сайте Украина.ру.

