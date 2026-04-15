https://ukraina.ru/20260415/bozhestvennyy-plan-trampa-aleksandr-ananev-o-tom-zachem-khegset-delaet-iz-armii-ssha-religioznyy-kult-1077914215.html

"Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ

"Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ - 15.04.2026 Украина.ру

"Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ

Европа недавно трепетала перед Трампом, как жители Изумрудного города перед великим и ужасным Гудвином. Но теперь она выражает протест через "фигу в кармане". Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО.

2026-04-15T13:15

2026-04-15T13:15

2026-04-15T13:17

интервью

сша

иран

россия

дональд трамп

владимир зеленский

генри киссинджер

нато

оон

украина

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1073028836_88:18:828:434_1920x0_80_0_0_ece3ae8fa37561662b2a90bdbbcc7e97.jpg

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев.Эксперт также отметил, что, по его мнению, с подачи Трампа внутри военных структур резко усилилась агрессивная религиозно-идеологическая обработка, которую с первых дней на своем посту ввел сначала министр обороны, а теперь войны США – Пит Хегсет. По сообщениям СМИ, солдат накачивают установками, что "нападение на Иран санкционировано Библией и является частью "Божественного плана", а сам президент Дональд Трамп является "помазанником Иисуса", призванным развязать Армагеддон.Из-за продолжающейся войны против Ирана у Вашингтона "нет времени на Украину", упрекнул Владимир Зеленский США в беседе с немецким телеканалом ZDF, которая была опубликована 14 апреля. В тот же день в журнале The Wall Street Journal появилась статья о том, что Европа хочет создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе.— Александр Васильевич, война США и Израиля против Ирана повлияла не только на весь Ближний Восток, но на другие страны. Во-первых, в отношениях Европы/НАТО и США еще больше обнажились противоречия — оказывается Америке можно и отказать. Во-вторых, США давно не получали такой жесткий отпор, какой им дал Иран, и это тоже новый фактор, как мне кажется. Плюс, Ормузский пролив является ключевым узлом в глобальной торговле нефтью, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. Контроль над этим проливом имеет стратегическое значение для стабильности мировых цен на нефть и энергетической безопасности многих стран. И положение Ирана меняется. А как вы считаете, что показала и что изменила ближневосточная война?— Полуторамесячная ближневосточная война стала кульминацией знаменитого предостережения Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки может быть опасно, быть другом Америки — смертельно опасно". Монархии Персидского залива на себе это прочувствовали. Они получили удары практически по всем военным базам, где размещены американцы, а также по объектам, так или иначе связанным с американцами.Эти государства больше не смогут полагаться на то, что США способны или будут их защищать, и даже при необходимости открыто сотрудничать с Израилем в войне с Ираном. Они все чаще будут воспринимать Израиль как угрозу, нежели как потенциального союзника. Ответные удары Ирана по американским базам продемонстрировали странам региона их уязвимость, несмотря на публичные заверения американских политиков и двусторонние договоры со Штатами.Но главными пострадавшими от последствий атаки на Иран, по мнению экспертов, а также официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стали страны Европейского союза из-за обвала поставок энергоресурсов. При затягивании боевых действий ситуация только ухудшится. Однако Дональд Трамп подчеркнул, что у США сейчас больше нефти, чем у кого бы то ни было, что позволяет Вашингтону идти на столь решительные меры без оглядки на энергетические риски для собственной экономики. Трамп резко раскритиковал Британию и другие западные страны за недостаточную поддержку США в войне с Ираном, заявив, что им следует "самим добывать свою нефть" через Ормузский пролив и что "США больше не будут вам помогать — так же, как вы не помогали нам". Европейцы, которые совсем недавно трепетали перед американским руководством, как жители Изумрудного города перед великим и ужасным Гудвином, теперь пытаются выразить протест через "фигу в кармане". Главы государств отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а избиратели голосуют против многолетнего лидера Венгрии, которого не вовремя решил поддержать американский вице-президент, представлявший токсичного для европейцев действующего президента США.Ближневосточный конфликт представляет угрозу НАТО. Трамп обвинил страны альянса в том, что они "абсолютно ничего не сделали" для борьбы с Ираном. То был еще один сигнал о том, что поддержка Вашингтоном трансатлантического альянса в соответствии со статьей 5 его основополагающего договора о коллективной обороне не может быть гарантирована. Как предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров, США прорабатывают идею формирования нового военного альянса, ключевым участником которого должна стать Украина. При этом, по его словам, речь не идет о вступлении Украины в НАТО — этот вариант уже отвергнут администрацией Трампа. Вместо этого предлагается создать новый военный альянс, заранее направленный против России. Европейские страны готовятся создавать собственный квазиальянс. Теперь Европа будет вынуждена самостоятельно обеспечивать свою безопасность или подчиняться главе государства, который будет готов предложить ей защиту. Европейские страны разрабатывают планы действий без США и без бюрократии НАТО. Британия в этом процессе играет ведущую роль, создавая в "коалиции желающих" параллельные структуры, стремясь опоясывать Россию военными союзами под своей эгидой.— Есть мнение, что Россия и Китай поддерживали Иран на протяжение военных действий (и не только морально), и Трамп испугался прямого столкновения с этими странами в случае жестких мер. Как бы вы оценили действия России и Китая в этой войне? Достаточно ли в том числе мы делали на дипломатическом уровне?— Что касается военной помощи, можно только догадываться. Судя по публикациям в западной прессе, такая помощь осуществляется. Недаром Трамп пригрозил Китаю 50% пошлинами в случае продолжения поставок комплексов ПВО.На дипломатическом уровне в Совбезе ООН Россия солидарно с Китаем всячески поддерживала Иран и блокировала антииранские резолюции, с помощью которых США и их союзники стремились легитимизировать американо-израильскую агрессию. Следует отметить, что президент Ирана Пезешкиан на русском языке поблагодарил Россию за поддержку.— В 1980 году в Тегеране американцы не смогли освободить своих дипломатов. Эта провальная операция стала символом утраты глобального престижа США. Уже более 50 лет Иран бросает тень на американское могущество, но все президенты США в этот период старались действовать против него чужими руками. Например, они даже поддерживали в ирако-иранской войне Саддама Хуссейна, которого впоследствии сами же и казнили. Однако если демократ и бывший президент США Джо Байден Израиль просто поддерживал оружием и деньгами, то республиканец Трамп с первого срока стал руководствоваться его интересами, иногда в ущерб своим.— Согласен с вами. Сейчас многие задаются вопросом, зачем США дали втянуть себя в эту войну в Иране? Объясняют это влиянием израильского лобби. Но оно имело сильное влияние на политику США на Ближнем Востоке все эти полвека американской жажды возмездия. Нельзя сказать также, что Иран в данный момент находится в наиболее ослабленном состоянии.Все дело в Трампе. В принятии им решений, очевидно, стал играть важную роль религиозный мотив. Напомню, Трамп за время своего первого президентства сделал много "услуг" еврейскому государству. Наиболее важные: 6 декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля (вопреки решениям ООН об его особом статусе) и перенёс туда посольство США. Через полтора года он официально признал аннексию Израилем оккупированных им Голанских высот в Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда назвал заявление Трампа "чудом Пурима", а израильские СМИ писали: "Может быть так, что президент Трамп пришел к власти в решающее время, подобно царице Есфирь, чтобы спасти еврейский народ от персидской угрозы?".[Есфирь – согласно Ветхого Завета, еврейская девушка, выданная за персидского царя Артаксеркса. В результате придворных интриг один из приближенных Артаксеркса якобы едва не убедил его уничтожить весь еврейский народ. Узнав об этом, Есфирь смогла переубедить царя, разоблачив заговор его приближенных. Она добилась от него циркуляра о наказании врагов еврейского народа. В результате, как написано в библии, единоверцы Есфири были спасены и казнено 75 тысяч их оппонентов. Это событие и празднуется как Пурим]На этот раз военная американо-израильская операция тоже была приурочена к еврейскому празднику Пурим. Теперь уже американский пастор-евангелик (христианский сионист) Франклин Грэм заявил, что Бог "воздвиг Трампа" на пост президента США, чтобы он мог защитить Израиль от Ирана подобно царицы Есфири.Поддержка Израиля христианскими сионистами (евангелистами) – это не политика, а теологический императив. Американские СМИ характеризуют Трампа как "христианского сиониста". И Трамп, судя по многочисленным его высказываниям, таковым себя и чувствует. Он представитель целой армии американских христианских сионистов, которых в США несколько десятков миллионов (примерно половина всех членов евангельского протестантизма в Америке).С подачи Трампа внутри военных структур резко усилилась агрессивная религиозно-идеологическая обработка, которую с первых дней на своем посту ввел сначала министр обороны, а теперь войны США – Пит Хегсет. По сообщениям СМИ, солдат накачивают установками, что "нападение на Иран санкционировано Библией и является частью "Божественного плана", а сам президент Дональд Трамп является "помазанником Иисуса", призванным развязать Армагеддон (финальную битву Бога против Сатаны).Поддержка еврейского государства, мол, вытекает из Священного Писания: христиане обязаны защищать и всячески помогать Израилю победить врагов, изгнать их со своей земли и восстановить Третий храм на месте Храмовой горы в Иерусалиме, где сейчас находится мечеть Аль-Акса. После этого будет пришествие Мессии из рода Давида, который установит вечное царство для избранного народа, а у протестантов-сионистов после постройки евреями храма по плану идет наступление "Великой скорби", после которой будет второе пришествие Христа. Поэтому Израиль так необходимо защитить от мусульман.Важно, что в "христианском сионизме" Россия устойчиво отождествляется с землей, "полчища" которой должны в последние дни напасть на Израиль "от пределов севера". Следовательно, христианский сионизм антагонистически противоречит православию. Приверженцы этой доктрины твердо убеждены в необходимости уничтожения России в ходе апокалиптической войны последних времен.— Президент США Дональд Трамп 14 апреля заявил, что второй раунд переговоров с Тегераном может пройти в ближайшие два дня. Как специалист могли бы вы рассказать нюансы подобных перемирий и переговоров. Что стороны должны сделать чтобы война не продолжилась: подписать какой-то договор или переговоры могут идти "вечно"? Ведь до этого США тоже вели переговоры с Ираном…— Чтобы война не продолжилась, американцам надо уйти, как они уходили из Вьетнама, Ирака, Афганистана… Часть руководства США понимает, что дальнейшие бомбежки уже ничего не изменят. Рано или поздно Штатам придется уйти. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявляет, что Соединенные Штаты достигли всех целей в Иране и могут переходить к завершению конфликта путем переговоров. Однако Трамп не может сейчас на это пойти без "политического трофея". То, что он может представить в таком качестве, например, передача Ираном США обогащенного урана, неприемлемо для Исламской республики. Если переговорщики найдут какой-то компромиссный вариант, позволяющий каждой стороне не потерять лицо, то американцы постараются поскорее покинуть зону конфликта. Но противостояние Израиля с Ираном на этом не прекратится.— Зеленский во время ближневосточного кризиса пытался выставить себя не только противником России, но и участником большой геополитической игры. И с Орбаном конфликтовал перед выборами, и арабским монархиям украинские дроны-перехватчики предлагал, и в Сирию ездил. Получится ли у Зеленского извлечь из этого политические и материальные бонусы?— С моей точки зрения, мы слишком снисходительно относимся к вояжам как самого Зеленского по разным странам, так и европейских лидеров в Киев. Все вояжи оформляются в пиар-акции, с помощью которых извлекаются политические и материальные бонусы. Так не должно быть, особенно после нескольких результативных терактов против российских военачальников в Москве. На территории Украины руководство Незалежной и его западные гости должны прятаться в бункерах.— Какие теперь возможны сценарии по Украине, на которую во время ближневосточного конфликта не особо обращали внимание? Новый раунд переговоров? Или ужесточение Россией боевых действий в рамках СВО?— Я не вижу перспектив в переговорах с действующим на Украине режимом. Однако не стоит от них отказываться, если они не будут мешать боевым действиям. В целом, Иран показал дельный пример, что решимость и бескомпромиссность играет обезоруживающую роль для противника. Поэтому не следует себя ограничивать в средствах прокси-противостояния с европейскими кураторами Украины.Трамп заигрался с харизматическим христианством, пресвитерианством и прочими отклонениями от веры, и Господь наказал его дважды – Ормузом и Орбаном. Об этом — в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа.

сша

иран

россия

украина

ближний восток

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, иран, россия, дональд трамп, владимир зеленский, генри киссинджер, нато, оон, украина, ближний восток, сво, сергей лавров, война, дипломаты, мид, киевский режим, религия, виктор орбан, пит хегсет, армия