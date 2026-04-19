Альтернативное НАТО без США? Пока это только элемент давления на Трампа — мнение Абзалова - 19.04.2026 Украина.ру
Альтернативное НАТО без США? Пока это только элемент давления на Трампа — мнение Абзалова
Разговоры о создании оборонительного альянса без США — пока только элемент давления на Трампа. Насколько другие страны могут заменить НАТО — вопрос открытый, ведь в основе Альянса лежит ядерное сдерживание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц, принимая Владимира Зеленского в Берлине, объявил о переходе отношений с Украиной на уровень стратегического партнёрства. Кроме того, страны НАТО пообещали Киеву военную помощь на 60 миллиардов долларов до конца 2026 года.Журналист спросил эксперта, справедливо ли утверждение, что европейцы формируют альтернативу НАТО с ведущей ролью Украины. Абзалов ответил, что пока это только элемент давления на Трампа.По словам Абзалова, ЕС будет наращивать оборонный бюджет, но это потребуется не для формирования военного альянса. "Очевидно, что даже если на выборах победят демократы, такого уровня вовлеченности США в европейские дела уже не будет. Мир изменился", — добавил он."Будущее мира будет строиться по принципу сильных региональных игроков, а альянсы будут носить ситуативный военно-технический характер", — подытожил собеседник Украина.ру.
Разговоры о создании оборонительного альянса без США — пока только элемент давления на Трампа. Насколько другие страны могут заменить НАТО — вопрос открытый, ведь в основе Альянса лежит ядерное сдерживание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц, принимая Владимира Зеленского в Берлине, объявил о переходе отношений с Украиной на уровень стратегического партнёрства. Кроме того, страны НАТО пообещали Киеву военную помощь на 60 миллиардов долларов до конца 2026 года.
Журналист спросил эксперта, справедливо ли утверждение, что европейцы формируют альтернативу НАТО с ведущей ролью Украины. Абзалов ответил, что пока это только элемент давления на Трампа.
"Сейчас не совсем понятно, как он пройдет промежуточные выборы. Есть опасения, что он станет хромой уткой. Насколько другие страны могут представлять альтернативу НАТО, вопрос открытый, потому что в основе Альянса лежит ядерное сдерживание", — сказал политолог.
По словам Абзалова, ЕС будет наращивать оборонный бюджет, но это потребуется не для формирования военного альянса. "Очевидно, что даже если на выборах победят демократы, такого уровня вовлеченности США в европейские дела уже не будет. Мир изменился", — добавил он.
"Будущее мира будет строиться по принципу сильных региональных игроков, а альянсы будут носить ситуативный военно-технический характер", — подытожил собеседник Украина.ру.
