"Группировка "Север" подошла к Сумам": Алёхин о прорыве обороны ВСУ на северном фланге
2026-04-16T05:45
На Сумском направлении подразделения группировки "Север" формируют мощный плацдарм по линии Миропольское-Рясное. Противник уже признал утрату Миропольского, а российские штурмовики зашли и закрепились на окраине Турьи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алёхин сообщил, что российские штурмовые группы продолжают вести ожесточённые бои, продвигаясь вглубь Сумской области.
"Противник признал утрату Миропольского, об освобождении которого МО РФ сообщило 10 апреля. На этом участке ощутимые потери понесли подразделения 21-й отдельной бригады ВСУ", — сказал эксперт.
По словам Алёхина, армейские части и подразделения "северян" закрепляются в Новодмитровке и ведут бои на подступах к Михайловке.
"Судя по поступающей информации, противник покидает свои опорные пункты в населенном пункте Проходы. В ближайшее время велика вероятность официального сообщения о его освобождении", — добавил обозреватель.
Российские штурмовики зашли и закрепились на окраине Турьи. Отмечается продвижение к Великому Приколу и Петрушевке, пояснил Алёхин. По его словам, группировка "Север" вплотную подошла к Сумам, что значительно усложняет оборону ВСУ.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ нет пехоты, которая бы выдержала бои в "зеленке" под Харьковом и Сумами" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв" на сайте Украина.ру.
