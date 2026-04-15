Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ нет пехоты, которая бы выдержала бои в "зеленке" под Харьковом и Сумами - 15.04.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ нет пехоты, которая бы выдержала бои в "зеленке" под Харьковом и Сумами
https://ukraina.ru/20260414/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-o-boyakh-pod-dobropolem-glavkom-vsu-syrskiy-brosil-v-boy-svoy-lichnyy-1077884206.html
16:27 15.04.2026 (обновлено: 16:30 15.04.2026)
 
Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
На Сумском направлении подразделения группировки войск "Север" формируют мощный плацдарм по линии Миропольское-Рясное. Наши штурмовые группы продолжают вести ожесточенные бои, продвигаясь вглубь Сумской области. Идет активное продвижение в Краснопольском и Сумском районах. При этом противник не прекращает контратакующие действия на отдельных участках фронта.
Противник признал утрату Миропольского, об освобождении которого МО РФ сообщило 10 апреля. На этом участке ощутимые потери понесли подразделения 21-й отдельной бригады ВСУ. Армейские части и подразделения "северян" закрепляются в Новодмитровке и ведут бои на подступах к Михайловке, практически целиком зачистили Великий лес.
Судя по поступающей информации противник покидает свои опорные пункты в населенном пункте Проходы. В ближайшее время велика вероятность официального сообщения о его освобождении "северянами". Кроме того, наши штурмовики зашли и закрепились на окраине Турьи. Отмечается также заметное продвижение к Великому Приколу и Петрушевке. За минувшие сутки наши штурмовики продвинулись к югу от Варачина к урочищу Разбойное. Ранее на этом участке им удалось занять Малую Корчаковку. Это позволит выйти к лесному массиву между Хотенью и Могрицей.
Судя по нарастающей динамике наступательных действий российской армии на этом направлении, группировка "Север" вплотную подошла к Сумам. В первую очередь, речь идет о населенных пунктах Писаревка, Хотень, Иволжанское и Кияница, которые расположены вдоль реки Олешня. Сложившаяся на данный момент оперативно-тактическая обстановка значительно усложняет оборонительные позиции противника на подступах к Сумам и позволяет нашей дальнобойной артиллерии наносить удары по северным окраинам города.
Предстоит еще немало усилий, чтобы освободить эти населенные пункты и решать задачи стратегического уровня. Командование ВСУ на этом направлении пытается "залатать" проблемные участки обороны, которых с каждым днем становится все больше. Противник стал перебрасывать наиболее боеспособные подразделения даже с Купянского направления.
Тем не менее, число потерь в живой силе и технике растет. За минувшие сутки, подтвержденные потери противника составили 220 человек (из них более 150 в Сумской и 70 в Харьковской областях). Сожжены десятки единиц натовской бронетехники. Командование ВСУ характеризует эти действия как попытки навязать свои правила игры в военной кампании на севере Слобожанщины. Но, похоже, дело в отсутствии у ВСУ необходимой пехоты, чтобы сдержать наступление нашей армии в условиях густой "зеленки", когда резко падает эффективность дронов.
Сейчас относительно голые деревья и далеко не теплая погода позволяют визуально с БПЛА с помощью американских тепловизоров фиксировать продвижения штурмовых групп ВС РФ, но через месяц, как показывает практика прошлых лет, начнутся контактные бои уже под покровом густой листвы. А воевать на земле со стороны ВСУ, судя по всему, становится большой проблемой. Людской ресурс не безграничен и стремительно тает.
На участке Мирополья бойцы прорвали оборону ВСУ и освободили больше половины села. Географический центр уже находится под контролем ВС РФ. Подробнее - в материале Русские наступают по всей границе Сумской области
16:27Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ нет пехоты, которая бы выдержала бои в "зеленке" под Харьковом и Сумами
16:25Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана
16:17Погоня за прибылью или забота о СМИ. Кому и зачем нужна национальная новостная платформа
16:15Русские наступают по всей границе Сумской области
16:09Под Харьковом уложили до 200 наемников
15:50В России появится Национальная информационная платформа: как это будет работать
15:43В Крыму обнаружена сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами
15:42Тыловики ВСУ воровали солярку для фронта: как работала схема
15:36Британия объявила о крупнейшем пакете поставок дронов на Украину
15:30В Турции снова произошла стрельба на территории школы, есть жертвы
15:25Побегут ли украинцы в Россию и надо ли бить по Верховной Раде — Ищенко
15:05Мерц отправляет на фронт? Почему Германия пугает украинцев в Европе
15:01"Рынок будет смотреть на три фактора": Станкевич о перебоях экспорта, ОПЕК+ и мировом спросе
14:59Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп
14:57Путин сделал ряд важных заявлений на совещании по экономическим вопросам
14:50Смена власти в Венгрии: глобальные последствия. Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье"
14:48В Санкт-Петербурге задержали рокера, приняв за Дмитрия Гордона*
14:41Иран заинтересован в развитии атомной генерации: Станкевич о судьбе проекта АЭС "Бушер"
14:40В Славянске Александро-Невский собор УПЦ перерегистрировали для ПЦУ
14:27"Пока не получается": американист рассказал о провале нефтяных планов США в Иране
Лента новостейМолния