Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ нет пехоты, которая бы выдержала бои в "зеленке" под Харьковом и Сумами

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-04-15T16:27

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

На Сумском направлении подразделения группировки войск "Север" формируют мощный плацдарм по линии Миропольское-Рясное. Наши штурмовые группы продолжают вести ожесточенные бои, продвигаясь вглубь Сумской области. Идет активное продвижение в Краснопольском и Сумском районах. При этом противник не прекращает контратакующие действия на отдельных участках фронта. Противник признал утрату Миропольского, об освобождении которого МО РФ сообщило 10 апреля. На этом участке ощутимые потери понесли подразделения 21-й отдельной бригады ВСУ. Армейские части и подразделения "северян" закрепляются в Новодмитровке и ведут бои на подступах к Михайловке, практически целиком зачистили Великий лес.Судя по поступающей информации противник покидает свои опорные пункты в населенном пункте Проходы. В ближайшее время велика вероятность официального сообщения о его освобождении "северянами". Кроме того, наши штурмовики зашли и закрепились на окраине Турьи. Отмечается также заметное продвижение к Великому Приколу и Петрушевке. За минувшие сутки наши штурмовики продвинулись к югу от Варачина к урочищу Разбойное. Ранее на этом участке им удалось занять Малую Корчаковку. Это позволит выйти к лесному массиву между Хотенью и Могрицей.Судя по нарастающей динамике наступательных действий российской армии на этом направлении, группировка "Север" вплотную подошла к Сумам. В первую очередь, речь идет о населенных пунктах Писаревка, Хотень, Иволжанское и Кияница, которые расположены вдоль реки Олешня. Сложившаяся на данный момент оперативно-тактическая обстановка значительно усложняет оборонительные позиции противника на подступах к Сумам и позволяет нашей дальнобойной артиллерии наносить удары по северным окраинам города.Предстоит еще немало усилий, чтобы освободить эти населенные пункты и решать задачи стратегического уровня. Командование ВСУ на этом направлении пытается "залатать" проблемные участки обороны, которых с каждым днем становится все больше. Противник стал перебрасывать наиболее боеспособные подразделения даже с Купянского направления. Тем не менее, число потерь в живой силе и технике растет. За минувшие сутки, подтвержденные потери противника составили 220 человек (из них более 150 в Сумской и 70 в Харьковской областях). Сожжены десятки единиц натовской бронетехники. Командование ВСУ характеризует эти действия как попытки навязать свои правила игры в военной кампании на севере Слобожанщины. Но, похоже, дело в отсутствии у ВСУ необходимой пехоты, чтобы сдержать наступление нашей армии в условиях густой "зеленки", когда резко падает эффективность дронов.Сейчас относительно голые деревья и далеко не теплая погода позволяют визуально с БПЛА с помощью американских тепловизоров фиксировать продвижения штурмовых групп ВС РФ, но через месяц, как показывает практика прошлых лет, начнутся контактные бои уже под покровом густой листвы. А воевать на земле со стороны ВСУ, судя по всему, становится большой проблемой. Людской ресурс не безграничен и стремительно тает.На участке Мирополья бойцы прорвали оборону ВСУ и освободили больше половины села. Географический центр уже находится под контролем ВС РФ. Подробнее - в материале Русские наступают по всей границе Сумской области

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

