Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв - 14.04.2026 Украина.ру
Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2026-04-14T17:07
2026-04-14T17:15
эксклюзив
константиновка
красный лиман
доброполье
юрий кнутов
александр сырский
вооруженные силы украины
украина.ру
Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв

17:07 14.04.2026 (обновлено: 17:15 14.04.2026)
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
В Сумской области нашим войскам удалось застать врасплох противника, обработав его позиции дронами, и совершить рывок на 40-километровом участке границы в Глуховском районе. Глубина продвижения составила до 2,5 километра. Буферная зона создается вдоль границы и в глубину вражеской территории. Кроме того, идут бои в Красном Лимане и Константиновке.
При этом давайте не забывать, что пока нет "зеленки", нашим военным атаковать сложновато. Плюс грунт еще влажный. Передвигаться по грязи - работа неблагодарная. Немного шансов успешно выполнить задачу, когда на сапогах куча прилипшей глины.
Ключевым направлением остается Доброполье в Донбассе. Со стороны ВСУ там действует 425-й штурмовой полк "Скала". По сути, там служат одни смертники. Бригада полностью укомплектована. С личным составом проводятся зверские тренировки. К примеру, подолгу заставляют сидеть в холодной воде. Задача такой подготовки в суровых условиях – сломить волю, чтобы человек не думая выполнял приказ. Полк подчиняется лично главкому ВСУ Сырскому.
Сырский отправляет это подразделение на те участки фронта, где требуется вернуть отбитые нашими военными населенные пункты. То есть "Скала" предназначена только для контрударов. И то, что "Скала" находится под Добропольем, говорит о том, что дела там у ВСУ идут плохо. Сырский бросает там в бой свой последний ресурс.
Удастся ли нашим войскам дожать противника в Константиновке в период весенней кампании? Это желательный сценарий, потому что Константиновка обеспечит выход на Краматорск. Но учитывая продолжительность боевых действий, это сложная задача. Есть надежда, что "зеленка" позволит нам действовать большим количеством войск, привлекая больше сил для продвижения. Хотя в городской черте мы действуем независимо от времени года. Но нам пока еще не удается добиться изоляции этого района боевых действий.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
