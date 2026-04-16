Демократы потребуют возобновить помощь Украине: Иванов о планах США после выборов - 16.04.2026 Украина.ру
Демократы потребуют возобновить помощь Украине: Иванов о планах США после выборов
Рейтинг Дональда Трампа упал с 45% до 31% после начала конфликта с Ираном. Если он проиграет выборы 3 ноября, демократы могут запустить для Украины своеобразный план Маршала-2. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
Журналист спросил эксперта, реалистичен ли сценарий, при котором демократы потребуют от Трампа возобновить помощь Украине, если он проиграет выборы. Иванов ответил, что такой сценарий вполне возможен."В настоящее время каких-то больших побед внутри страны и на внешнем контуре у Трампа не предвидится. Это сильно усложняет его позицию и позицию Республиканской партии", — сказал Иванов.По мнению эксперта, в случае победы демократы потребуют возобновления помощи Украине. "Возможен своеобразный план Маршала-2 для Украины, цель которого будет сохранить ее как рычаг давления на Россию", — пояснил собеседник Украина.ру.Иванов также отметил, что даже если активная фаза войны завершится до выборов, демократы всё равно придумают, как поддерживать Киев. "Даже если конфликт в активной военной фазе завершится до 3 ноября, демократы всё равно найдут способ помогать Киеву", — добавил он."Цель будет не столько в военной поддержке, сколько в сохранении Украины как инструмента влияния на Россию. Это вопрос стратегического сдерживания", — подытожил Олег Иванов.
Журналист спросил эксперта, реалистичен ли сценарий, при котором демократы потребуют от Трампа возобновить помощь Украине, если он проиграет выборы. Иванов ответил, что такой сценарий вполне возможен.
"В настоящее время каких-то больших побед внутри страны и на внешнем контуре у Трампа не предвидится. Это сильно усложняет его позицию и позицию Республиканской партии", — сказал Иванов.
По мнению эксперта, в случае победы демократы потребуют возобновления помощи Украине. "Возможен своеобразный план Маршала-2 для Украины, цель которого будет сохранить ее как рычаг давления на Россию", — пояснил собеседник Украина.ру.
Иванов также отметил, что даже если активная фаза войны завершится до выборов, демократы всё равно придумают, как поддерживать Киев. "Даже если конфликт в активной военной фазе завершится до 3 ноября, демократы всё равно найдут способ помогать Киеву", — добавил он.
"Цель будет не столько в военной поддержке, сколько в сохранении Украины как инструмента влияния на Россию. Это вопрос стратегического сдерживания", — подытожил Олег Иванов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.
О том, насколько сильны протестные настроения в украинском обществе — в материале Дениса Рудометова "Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости" на сайте Украина.ру.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
