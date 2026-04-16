Демократы потребуют возобновить помощь Украине: Иванов о планах США после выборов

Рейтинг Дональда Трампа упал с 45% до 31% после начала конфликта с Ираном. Если он проиграет выборы 3 ноября, демократы могут запустить для Украины своеобразный план Маршала-2. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-04-16T13:06

Журналист спросил эксперта, реалистичен ли сценарий, при котором демократы потребуют от Трампа возобновить помощь Украине, если он проиграет выборы. Иванов ответил, что такой сценарий вполне возможен."В настоящее время каких-то больших побед внутри страны и на внешнем контуре у Трампа не предвидится. Это сильно усложняет его позицию и позицию Республиканской партии", — сказал Иванов.По мнению эксперта, в случае победы демократы потребуют возобновления помощи Украине. "Возможен своеобразный план Маршала-2 для Украины, цель которого будет сохранить ее как рычаг давления на Россию", — пояснил собеседник Украина.ру.Иванов также отметил, что даже если активная фаза войны завершится до выборов, демократы всё равно придумают, как поддерживать Киев. "Даже если конфликт в активной военной фазе завершится до 3 ноября, демократы всё равно найдут способ помогать Киеву", — добавил он."Цель будет не столько в военной поддержке, сколько в сохранении Украины как инструмента влияния на Россию. Это вопрос стратегического сдерживания", — подытожил Олег Иванов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.О том, насколько сильны протестные настроения в украинском обществе — в материале Дениса Рудометова "Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости" на сайте Украина.ру.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

