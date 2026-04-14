Пока ВС РФ освобождают земли, Зеленский уже готовится к новой войне. Хроника событий на 13.00 14 апреля

Зеленский сохраняет для украинцев "налог на войну" - 5% от дохода - даже после окончания боевых действий. Этим он хочет пополнить дырявый бюджет и одновременно найти деньги на подготовку к следующему конфликту. Израиль несет огромные потери в Ливане. Российские войска освободили с начала года 23 населенных пункта

2026-04-14T13:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Война закончится, а сбор останется: Зеленский готовится к следующему конфликту с РоссиейГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении повышенного военного сбора в размере 5% после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает украинский информационный канал "Инсайдер".Уточняется, что приказ был подписан Зеленским 14 апреля. Согласно документу, повышенная ставка сохранится еще на три года после завершения боевых действий. Таким образом, граждане Украины продолжат платить военный сбор даже в мирное время.По мнению экспертов, главная причина – сразу после окончания боевых действий Киев начнет подготовку к новым. Этот тезис, фактически, подтверждают и европейские политики. Британский премьер Кир Стармер заявил, что уже сейчас "по всей Украине строятся защищённые объекты для хранения оружия и военной техники", страна готова принять контингенты Британии, Франции и других стран НАТО.В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что есть цель "помочь создать сильные ВСУ, которые будут надёжно сдерживать Россию". Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, в свою очередь, считает, что Киеву параллельно придется еще гасить западные кредиты, и на это нужны деньги."Украина набрала много кредитов. Их обслуживание только в 2022-2025 годах обошлось государству в 1,3 трлн гривен или 29,6 млрд долларов", - привел цифры Разумков в интервью YouTube-каналу "Откровенно".Киев, таким образом, в ближайшие годы продолжит свою сегодняшнюю политику: обирать и убивать украинцев ради противостояния с Россией.Израиль увяз в Ливане и несет большие потериИнтенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов "Хезболлы" нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает американское специализированное издание Military Watch Magazine.Военные аналитики MWM сообщили, что, по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными.Как отмечает издание, ливанское движение "Хезболла" активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.Бои между "Хезболлой" и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что "Хезболла" использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.Так, 13 апреля "Хезболла" отразила более 20 попыток наступления противника и 75 раз атаковав военную инфраструктуру в приграничной зоне.Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с "АиФ" пояснил, что премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху нет дела до разрушений в Ливане и потерь в израильской армии."Нетаньяху ждет уголовное преследование за военные преступления и серьезный срок. И только потому, что идёт война, он остаётся на плаву", – заявил эксперт.Военная хроникаПодразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 180 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России.Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 220 военнослужащих, "Запад" - свыше 200, "Южная" - до 195, "Центр" - более 280, "Восток" - более 255, "Днепр" - до 30 военнослужащих.Российские войска с начала 2026 года взяли под контроль и освободили 74 населенных пункта, больше всего - в Донецкой Народной Республике, следует из подсчетов российских информационных агентств.Согласно данным из сводок Минобороны России, в ДНР удалось освободить 23 населенных пункта, в Запорожской области - 22, в Харьковской области - 15, в Сумской области - 13, еще один населенный пункт - в Днепропетровской области.О ситуации на рынке углеводородов: "Обострение вокруг Ормуза — триггер для нефтяного рынка": Станкевич о ценах на черное золото

Никита Миронов

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

