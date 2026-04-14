"Обострение вокруг Ормуза — триггер для нефтяного рынка": Станкевич о ценах на черное золото - 14.04.2026 Украина.ру
"Обострение вокруг Ормуза — триггер для нефтяного рынка": Станкевич о ценах на черное золото
Обострение вокруг Ормузского пролива — это всегда мгновенный триггер для нефтяного рынка. Через пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти, поэтому даже информационный шум добавляет к цене геополитическую премию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
"Обострение вокруг Ормуза — триггер для нефтяного рынка": Станкевич о ценах на черное золото

Обострение вокруг Ормузского пролива — это всегда мгновенный триггер для нефтяного рынка. Через пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти, поэтому даже информационный шум добавляет к цене геополитическую премию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
Вокруг Ормузского пролива снова напряжённая ситуация: США блокируют иранские порты после провала переговоров, цены на нефть растут. Журналист спросил Станкевича, какие прогнозы на этом направлении для России и для мирового рынка в целом.
По словам политика, обострение вокруг Ормузского пролива — это всегда мгновенный триггер для нефтяного рынка. "Даже информационный шум вокруг возможной блокады автоматически добавляет к цене геополитическую премию", — заявил он.
По оценке Станкевича, если США усилят давление на Иран, рынок заложит в цену риск выпадения части иранского экспорта. "Сегодня это порядка 1,5–2 млн баррелей в сутки. Даже частичное сокращение этих объемов способно подтолкнуть Brent на 5-10 долларов вверх", — пояснил парламентарий.
"Для России ситуация в краткосрочном плане скорее позитивна. Рост цен поддерживает экспортную выручку и доходы бюджета. Увеличивается дисконтная гибкость — даже с учетом скидки российская нефть приносит больше дохода", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Арктике и борьбе за ресурсы — в материале "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.
13:59Миру представят лучшие БПЛА России
13:55‼ Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования на €90 млрд на второе полугодие 2026 года, — представитель ЕК
13:54Сообщается о пожаре после удара "Гераней" по объекту
13:52В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель, — местные каналы
13:49Председатель КНР предложил меры урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
13:46Взрывы в Чернигове
13:39Главы МИД России и Китая рассказали об итогах переговоров
13:35Венгрия не откажется от АЭС "Пакш" даже после смены правительства — Станкевич
13:31Кремль пояснил, к чему приведет продвижение ВС РФ в зоне СВО. Важные заявления Пескова
13:27Ложь Зеленского украинцам увидела даже бывший пресс-секретарь
13:25С начала 2024 года пресечены 37 попыток нападений на школы — за ними стоит Украина
13:21Сумское направление: российская армия нанесла поражение ВСУ
13:09Неевклидова геополитика. От Ирана к Украине
13:05Зеленскому сложно скрывать тоску по съемочной площадке и он решил примерить эстетику Кубрика
13:00Пока ВС РФ освобождают земли, Зеленский уже готовится к новой войне. Хроника событий на 13.00 14 апреля
13:00Зеленский ввел уголовную ответственность за антисемитизм. Главные новости к 13:00
12:50Марганец без электричества, ВМС Украины несут потери. Новости СВО
12:4014 апреля 2026 года, утренний эфир
12:36"Обострение вокруг Ормуза — триггер для нефтяного рынка": Станкевич о ценах на черное золото
12:26Роднина высказалась об отказе украинцев играть с ватерполистами РФ
Лента новостейМолния