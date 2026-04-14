https://ukraina.ru/20260414/obostrenie-vokrug-ormuza--trigger-dlya-neftyanogo-rynka-stankevich-o-tsenakh-na-chernoe-zoloto-1077874472.html

"Обострение вокруг Ормуза — триггер для нефтяного рынка": Станкевич о ценах на черное золото

Обострение вокруг Ормузского пролива — это всегда мгновенный триггер для нефтяного рынка. Через пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти, поэтому даже информационный шум добавляет к цене геополитическую премию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич

2026-04-14T12:36

новости

россия

сша

иран

юрий станкевич

украина.ру

госдума

нефть

цены на нефть

экономика

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_0:297:2839:1894_1920x0_80_0_0_848016998a3b32e03eaba7850dca6716.jpg

Вокруг Ормузского пролива снова напряжённая ситуация: США блокируют иранские порты после провала переговоров, цены на нефть растут. Журналист спросил Станкевича, какие прогнозы на этом направлении для России и для мирового рынка в целом.По словам политика, обострение вокруг Ормузского пролива — это всегда мгновенный триггер для нефтяного рынка. "Даже информационный шум вокруг возможной блокады автоматически добавляет к цене геополитическую премию", — заявил он.По оценке Станкевича, если США усилят давление на Иран, рынок заложит в цену риск выпадения части иранского экспорта. "Сегодня это порядка 1,5–2 млн баррелей в сутки. Даже частичное сокращение этих объемов способно подтолкнуть Brent на 5-10 долларов вверх", — пояснил парламентарий."Для России ситуация в краткосрочном плане скорее позитивна. Рост цен поддерживает экспортную выручку и доходы бюджета. Увеличивается дисконтная гибкость — даже с учетом скидки российская нефть приносит больше дохода", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в Арктике и борьбе за ресурсы — в материале "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, иран, юрий станкевич, украина.ру, госдума, нефть, цены на нефть, экономика, рынок, главные новости, главное, бюджет, эксперты, геополитика, ближний восток, ормуз