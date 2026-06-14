Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко - 14.06.2026 Украина.ру
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Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко - 14.06.2026 Украина.ру
Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 14 июня прибыл с рабочим визитом в Минск
2026-06-14T19:40
2026-06-14T19:41
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Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, главу МИД примет президент Белоруссии Александр Лукашенко. На 15 июня запланированы переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым по широкому кругу вопросов. Кроме того, Лавров возложит венок у монумента Победы в Минске в канун 85-й годовщины Великой Отечественной войны. Визит проходит за 11 дней до старта Форума регионов России и Белоруссии, который состоится 25–26 июня. С российской стороны в нем примет участие делегация под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Москва и Минск продолжают плотную координацию. Визит Лаврова — очередное подтверждение того, что союзные отношения двух стран остаются на высочайшем уровне. Встреча с Лукашенко, переговоры с главой МИД, совместная память о героях войны — все это звенья одной цепи.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, минск, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, валентина матвиенко, мид, украина.ру
Новости, Россия, Минск, Белоруссия, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Валентина Матвиенко, МИД, Украина.ру

Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

19:40 14.06.2026 (обновлено: 19:41 14.06.2026)
 
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Лаврова в Индию
Визит главы МИД РФ Лаврова в Индию - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 14 июня прибыл с рабочим визитом в Минск
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, главу МИД примет президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На 15 июня запланированы переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым по широкому кругу вопросов.
Кроме того, Лавров возложит венок у монумента Победы в Минске в канун 85-й годовщины Великой Отечественной войны. Визит проходит за 11 дней до старта Форума регионов России и Белоруссии, который состоится 25–26 июня. С российской стороны в нем примет участие делегация под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Москва и Минск продолжают плотную координацию. Визит Лаврова — очередное подтверждение того, что союзные отношения двух стран остаются на высочайшем уровне. Встреча с Лукашенко, переговоры с главой МИД, совместная память о героях войны — все это звенья одной цепи.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июня
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