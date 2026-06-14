https://ukraina.ru/20260614/tramp-osudil-udar-izrailya-po-beyrutu-1080188209.html

Трамп осудил удар Израиля по Бейруту

Трамп осудил удар Израиля по Бейруту - 14.06.2026 Украина.ру

Трамп осудил удар Израиля по Бейруту

Президент США Дональд Трамп публично одернул Тель-Авив после сегодняшнего удара по Бейруту. Об этом американский лидер 14 июня заявил у себя в социальных сетях

2026-06-14T18:35

2026-06-14T18:35

2026-06-14T18:35

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Трамп дал понять, что действия Израиля ставят под угрозу почти заключенное мирное соглашение с Тегераном. "Особенно в такой важный день, когда мы так близки к заключению мирного соглашения с Ираном", — заявил Трамп, добавив, что Израиль больше не должен совершать нападений на территорию Ливана. Напомним, удар по ливанской столице был нанесен по прямому приказу Нетаньяху и министра обороны Каца. В ЦАХАЛ уже объявили, что Израиль сам может быть атакован в ближайшие часы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, израиль, дональд трамп, сша, бейрут