Трамп осудил удар Израиля по Бейруту
© AP / Manuel Balce Ceneta
© AP / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп публично одернул Тель-Авив после сегодняшнего удара по Бейруту. Об этом американский лидер 14 июня заявил у себя в социальных сетях
Трамп дал понять, что действия Израиля ставят под угрозу почти заключенное мирное соглашение с Тегераном.
"Особенно в такой важный день, когда мы так близки к заключению мирного соглашения с Ираном", — заявил Трамп, добавив, что Израиль больше не должен совершать нападений на территорию Ливана.
Напомним, удар по ливанской столице был нанесен по прямому приказу Нетаньяху и министра обороны Каца. В ЦАХАЛ уже объявили, что Израиль сам может быть атакован в ближайшие часы.
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