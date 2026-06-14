https://ukraina.ru/20260614/vs-rf-zanyali-bolshuyu-chast-konstantinovki-i-pererezali-tsentralnuyu-trassu-novosti-svo-1080188338.html
ВС РФ заняли большую часть Константиновки и перерезали центральную трассу: новости СВО
ВС РФ заняли большую часть Константиновки и перерезали центральную трассу: новости СВО - 14.06.2026 Украина.ру
ВС РФ заняли большую часть Константиновки и перерезали центральную трассу: новости СВО
Российские войска добились серьезного успеха на Константиновском направлении. Наши подразделения заняли большую часть города и перерезали центральную трассу в населенном пункте, об этом 14 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T18:41
2026-06-14T18:41
2026-06-14T18:41
спецоперация
россия
константиновка
кремль
владимир путин
сергей собянин
вооруженные силы украины
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Продвижение подтверждает и "Шепот Фронта", публикуя карту с обновленной линией боевого соприкосновения. Константиновка, еще недавно считавшаяся важным узлом обороны ВСУ, стремительно переходит под российский контроль. Другие новости к этому часу: 🟥 Президент Путин пожелал удачи российским военным в продвижении к Запорожью в ходе неформального общения с бойцами группировки "Днепр" в Кремле. 🟥 Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Столица под защитой. 🟥 Беспилотник ВСУ, атаковавший дом в Орле, был начинен поражающими элементами, сообщил губернатор Клычков. Киевский режим продолжает террор против мирного населения. 🟥 Мониторинговые ресурсы сообщают о взрывах в Харькове — российские силы продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника. 🟥 В аэропорту Сочи введены ограничения — меры безопасности на фоне продолжающихся атак ВСУ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, россия, константиновка, кремль, владимир путин, сергей собянин, вооруженные силы украины
Спецоперация, Россия, Константиновка, Кремль, Владимир Путин, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
ВС РФ заняли большую часть Константиновки и перерезали центральную трассу: новости СВО
Российские войска добились серьезного успеха на Константиновском направлении. Наши подразделения заняли большую часть города и перерезали центральную трассу в населенном пункте, об этом 14 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Продвижение подтверждает и "Шепот Фронта", публикуя карту с обновленной линией боевого соприкосновения. Константиновка, еще недавно считавшаяся важным узлом обороны ВСУ, стремительно переходит под российский контроль.
Другие новости к этому часу:
🟥 Президент Путин пожелал удачи российским военным в продвижении к Запорожью в ходе неформального общения с бойцами группировки "Днепр" в Кремле.
🟥 Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Столица под защитой.
🟥 Беспилотник ВСУ, атаковавший дом в Орле, был начинен поражающими элементами, сообщил губернатор Клычков. Киевский режим продолжает террор против мирного населения.
🟥 Мониторинговые ресурсы сообщают о взрывах в Харькове — российские силы продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника.
🟥 В аэропорту Сочи введены ограничения — меры безопасности на фоне продолжающихся атак ВСУ.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру