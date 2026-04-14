"Европу лишили разума": Школьников о том, почему США бросают НАТО и что ждёт Россию в Арктике
Европейские страны НАТО проигнорировали требования Трампа о помощи, и теперь США запустят процесс по снятию с себя обязательств по альянсу. Как только это произойдёт, у России будут развязаны руки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист Андрей Школьников
2026-04-14T04:45
"Европу лишили разума": Школьников о том, почему США бросают НАТО и что ждёт Россию в Арктике

04:45 14.04.2026
 
Европейские страны НАТО проигнорировали требования Трампа о помощи, и теперь США запустят процесс по снятию с себя обязательств по альянсу. Как только это произойдёт, у России будут развязаны руки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист Андрей Школьников
Корреспондент поинтересовался, как эксперт оценивает учения киевского режима и Норвегии по применению морских дронов в Баренцевом море, учитывая, что это традиционная зона ответственности Северного флота. Школьников ответил, что США получили возможность развязать себе руки.
"Европейские страны НАТО проигнорировали требования Трампа о помощи. Сейчас будет запущен процесс по снятию с США обязательств по НАТО. Как только эти обязательства будут окончательно сняты, чтобы исключить даже минимальную вероятность начала третьей мировой войны, у России будут окончательно развязаны руки", — пояснил эксперт.
По словам Школьникова, в эту игру можно играть вдвоём. Если в российских северных широтах начнутся какие-то проблемы, вся газодобыча в Норвегии "превратится в Персидский залив", добавил он.
Просто если сделать это сейчас, США и по документам, и по моральной составляющей обязаны будут вмешаться. Сейчас они собирают основания для того, чтобы уйти, уверен эксперт.
"Потому что мы сейчас тоже собираем основания на то, чтобы ответить европейцам за все, что они сейчас делают. Когда Бог хочет наказать, он лишает разума. Европу разума уже лишили. Дай дураку проявить себя. А после этого с ним можно делать все, что угодно", — подытожил Андрей Школьников.
Главный редактор: Хисамов И.А.
