Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю

Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю - 11.04.2026 Украина.ру

Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю

Сейчас будет запущен процесс по снятию с США обязательств по НАТО. Как только эти обязательства будут окончательно сняты, чтобы исключить даже минимальную вероятность начала третьей мировой войны, у России будут окончательно развязаны руки

2026-04-11T07:00

2026-04-11T07:00

2026-04-11T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников- Андрей Юрьевич, в последний раз мы с вами общались накануне войны против Ирана. Вы тогда сказали, что США ставят своей целью перекрыть Ормузский пролив руками Тегерана, чтобы лишить Китай энергоресурсов Ближнего Востока. И я бы хотел, чтобы вы прокомментировали некоторые моменты, которые произошли уже во время этой войны. Во-первых, Китай нарастил поставки иранской нефти через Пакистан. Во-вторых, Иран не перекрывал Ормуз для китайских танкеров. В-третьих, нынешнее перемирие стало возможным в том числе при посредничестве Китая. Означает ли это, что у США не совсем получилось реализовать их первоначальный замысел?- Начнем с разблокировки Ормуза.Трамп то же самое говорил: "Пролив открыт. Хотите – плывите". Проблема в пропускной способности, на которую все рассчитывают. Сейчас там проходят один-два танкера, а раньше проходил десяток. И речь идет не только об иранской нефти на китайских танкерах. Раньше там шел целый поток в разные стороны, в том числе в Китай. И когда оно номинально вроде бы открыто, но по факту уменьшилось в разы, этого явно недостаточно.По поводу поставок нефти через Пакистан. Она же откуда-то там берется. И там нет мощных трубопроводов. Тут надо смотреть: сколько нефти поступает на мировой рынок, сколько из этого попадает в Китай, по какой цене, какие политические условия. Поэтому я не согласен с вашим посылом про "Все не так уж плохо". Там все плохо. Потому что реальные потоки не идут.Что касается посредничества Китая на переговорах, то никаких договоренностей до сих пор нет. Есть некое перемирие. Еще неизвестно, сколько оно продлится. Пока стороны даже не собираются сближать свои позиции. Там ситуация даже хуже, чем по нашим переговорам. Все обозначили позиции, но сближения нет. Иран говорит, что у него есть десять пунктов. Они в принципе нереализуемы. США говорят, что эти десять пунктов хороши, но они обсуждают пятнадцать пунктов.К примеру, поступают сообщения: "США согласилась, что Иран будет обогащать уран". Выступает Трамп и говорит: "Мы собираемся вывезти весь уран". Иран отвечает: "А мы не согласны". Ведь суть в том, что разрешение обогащать уран – это фактически разрешение Ирану сделать ядерное оружие. Я уже молчу по поводу темы о выплате компенсаций Ирану.У нас до сих пор радуются: "Иран молодец. Он чего-то добился". Друзья, Иран не живет в вакууме. Иран точно так же зависит от внешней торговли и других факторов, которые сейчас не работают. Ситуация у Ирана и у стран Залива очень непростая. И тем, и другим плохо. Потому что наиболее болезненные удары Ирана приходятся именно на соседние арабские страны. Да, США провоцируют. Да, по Израилю тоже прилетает. Но больше всего достается именно странам Залива. И это разрушает всех.Сколько они выдержат? Очень сложно сказать. Тот же Иран за десятилетиями нахождения под санкциями не все вскрывает. Мы не знаем весь объем разрушений. Повторюсь, ситуация очень непростая. Пока речь идет только о перемирии по принципу: "Стороны слегка разошлись в стороны и наблюдают". Там нет базы для договоренностей. Поэтому, скорее всего, стороны вернутся к тому, что было два месяца назад.А если основной тренд на разрушение Персидского залива никуда не делся и цели США никуда не делись, рано или поздно все снова начнет гореть и взрываться.- То, что США с Ирана какие-то санкции пришлось снимать, чтобы цены на нефть не улетели – тоже не имеет значения? США готовы потерпеть какие-то издержки, лишь бы Китаю хуже было?- США будет без разницы, что происходит с ценами на нефть вокруг Персидского залива и вообще в восточном полушарии, если это перейдет некую черту. А пока единый нефтяной рынок существует, они еще могут как-то играть. К тому же, все эти болтанки вокруг цен создают идеальную почву для заработка. Это не основная цель. Но люди слабы и руководствуются принципом: "Почему нет?". Такая у них политическая культура.Рано или поздно они придут к тому, что цена на нефть в мире разделится. Цена для США и западного полушария будет формироваться по одним принципам, для восточного полушария – по другим. Это уже происходит с газом. Есть цена на Henry Hub в Америке, есть цена в Европе, есть цена в Восточной Азии. И они могут различаться в разы. Это возможно, если начать административно делить рынок с запретами и ограничениями.В США цена на бензин радостно уходит вниз. Американцы дико счастливы. Все у них спокойно. Проблемы вроде бы решены. А если кто-то на этом заработал – так и ради Бога.- То есть вы считаете, что в следующем раунде войны нефтянка Персидского залива будет уничтожена под ноль?- Судя по темпу, который они набрали в этот раз, им уже понятно, как ударить так, чтобы это не восстановилось в ближайшие семь-десять лет. Вопрос в том, когда это делать.Если исходить из логики общего противостояния США и Китая, то американцам нужно не просто обложить Китай, а разрушить все вокруг него. Для этого надо не просто ударить в одном месте, а нанести удары в разных точках, чтобы масштаб начал резонировать и шансов не было.В этом смысле сейчас нет смысла разрушать Персидский залив и делать его непригодным для жизни. К этому будут готовиться. Китай – большой и серьезный противник. Его надо бить наверняка. А Персидский залив и так очень хрупкий.Напомню, что в конце первого такта этой войны Иран сказал, что готов перекрыть Ормузский пролив. Второй такт он начал с этого перекрытия. А третий такт будет начат с того, что будет уничтожаться все и вся. Но одновременно с этим должны активизироваться вопросы Средней Азии и Юго-Восточной Азии, чтобы это начало жестко и четко резонировать с точки зрения стратегии создания сверхрупкости вокруг Китая.Это и есть загонная охота. Это и есть самый красивый вариант. И это логичный путь.Повторюсь, США сейчас не будут добивать Персидский залив, потому что он и так хрупкий. А следующий такт будет последним для существующего миропорядка.- Китай что может этому противопоставить помимо поддержки со стороны Россия, которая, как мы с вами обсуждали, будет помогать Китаю настолько, насколько он помогал ей?- Мы прекрасно знаем, из каких запчастей собираются беспилотники самолетного типа и много чего еще. То есть поддержка Китая не является полной и однозначной. Да, спасибо им за многое, но это вопрос симметрии. А что должен делать сам Китай? Объясню это на примере футбола.Сейчас Китай "припарковал автобус" — это когда все 11 игроков заперлись в своей штрафной площадке и просто отбиваются. А им надо выходить в контратаки. Резкие, жесткие, кинжальные. Большими силами. Им надо бить по болезненным местам США.Ударьте по внутренней ситуации в Америке. Не на уровне "в Панамском канале загорелся танкер", а что-нибудь мощное. Ударьте через картели. Мы же понимаем, откуда к картелям поступает вся химия. Об этих лабораториях написано в докладах ООН. Начните какие-то сепаратные переговоры с Европой, что-нибудь им пообещав. Ищите эти слабые места.Повторюсь, Китаю надо перейти в контратаку. Быстро, резко и больно. Но не с целью захватить плацдарм, а чтобы создать проблемы. Стратегия – это не только когда ты хочешь получить себе. Это еще когда ты хочешь что-то разрушить у противника. А Китай этого не делают. И США действуют очень вольготно. США не обращают внимание на оборону. Они полностью в атаке. Этим надо пользоваться, но китайцы этим не пользуются.Мы с вами уже обсуждали, что противостояние России и США конвенциальное и понятное. У нас есть граница претензий. Они понимают, что за эти границы мы переходить не будем, потому что нам это не надо. Мы четыре года СВО доказывали, что мы действуем системно и не являемся экзистенциальным врагом для США. Мы не планируем их уничтожить. Хотя, в отличие от Китая, такая возможность у нас есть. А для Китая это противостояние – вопрос выживания.Китаю в этом смысле надо брать пример с Ирана. Иран понимает, что если он хоть немножко даст слабину, его затопчут. У Китая ситуация такая же. Ему нужно делать резки и жесткие шаги. Ломайте систему. Но Китай по-прежнему сидит и ждет.Кстати, последний раз Китай предпринимал активные шаги в конце 1960х-начале 1970х годов, когда вступил в конфликт с Советским Союзом. Это была сильная стратегия. Атакующая, агрессивная, с проявлением себя и навязыванием игры. Все остальное время они катали мяч на своей половине поля по принципу "Ничья нас тоже устраивает". А теперь они только отбиваются.- Я тут подумал. Может быть, если речь зайдет о Средней Азии и Юго-Восточной Азии, нам придется помогать Китаю больше, чем он помогал нам? Все-таки речь идет о зоне наших интересов. Нас их противостояние зацепить может.- Мы уже очень сильно помогли Китаю с Юго-Восточной Азией. Во-первых, мы дали КНДР ядерный зонтик. Во-вторых, мы не знаем, что у России было подписано с Вьетнамом. Это происходило в одно и то же время. Это уже ограничивает возможности США, потому что становится меньше стран, которые они могут натравить на Китай.Кроме того, Россия показала, что не стоит выбор между Китаем и АнтиКитаем. Можно быть третьим радующимся. И после этого Индия сразу заняла нейтралитет. Хотя ее всячески затягивали в антикитайский лагерь. "Если вы не можете дружить с Китаем, присоединяйтесь к AUKUS вместе с Японией". Но Индия осталась нейтральной. Причем после того, как Индия стала нейтральной, Пакистан стал отказываться от статуса вассала Китая и начал играть в свою игру.То есть мы уже упростили геополитические расклады. Не на уровне текущих действий, а на уровне расстановки фигур на шахматной доске. Только если по поводу КНДР было четко показано, что в случае нападения на одну из сторон вторая сторона вступает в бой, то Китай на это не пошел.А Средняя Азия – это отдельная история. Если ружье висит на стене, в третьем акте оно выстрелит. Остановить там пожар не получится. Вопрос в том, как его минимизировать и локализовать. Это придется решать по ходу.- Вы имеете в виду вечные проблемы Средней Азии: дефицит всех ресурсов в условиях молодого растущего населения, подверженного влиянию всяких радикальных идей?- Я не это имел в виду. То, что вы перечислили – это их личные трудности. Они сами это начудили.В Средней Азии за 35 лет независимости так и не удосужились нормально заняться водой. Они нарушили водно-энергетический баланс, который был построен при Советском Союзе. Они так и не перешли к капельной системе полива, продолжая все заливать. Такими темпами они выпьют Амударью и Сырдарью. Из этих двух рек до Аральского моря уже доходит чуть меньше 100 кубических километров воды. Когда начнет работать канал в Афганистане, этих объемов будет еще меньше.То, что среднеазиатские водоёмы дышат (уменьшаются и увеличиваются), было установлено еще в середине ХХ века. Сейчас они уменьшаются. Это еще и естественный процесс. Не нужно все списывать на антропогенный фактор. Поэтому в ближайшие годы им придется Каракумский канал перекрывать и дальше Бухары воду не пускать. Либо вводить капельный полив. В этом случае воды сразу станет больше.- Кстати, у нас до сих пор обсуждается идея о развороте сибирских рек в Среднюю Азию.- Это полная глупость.Друзья, у вас деньги есть? Во-первых, на само строительство. Во-вторых, на покупку воды. В-третьих, на компенсацию ущерба природе у нас. И потом, кто это будет строить? Как человек, работавший в смежной отрасли, могу сказать, что это очень дорого. Вы хотите, чтобы Россия за свои деньги все строила и бесплатно воду дала. С какой стати?Знаете, у нас сейчас молодежь очень любит рассуждать, как она будет жить на пассивный доход. Но откуда он берется? Если вы сидите и ничего не делаете, это означает, что рядом с вами кто-то что-то делает, а вы это перераспределяете. Почему государство бесплатно не раздаст всем квартиры? А кто за это будет платить? Ладно, если молодежь этого не понимает. Но когда об этом начинают рассуждать взрослые люди, это вызывает недоумение.За чей счет будет осуществляться этот разворот рек? У вас денег нет. У нас денег на это тоже нет. Следовательно, нам придется срезать социальные выплаты российским гражданам и не вкладываться в развитие, а тратить средства на то, чтобы кому-то было хорошо.Еще раз говорю, что проблема нехватки воды решается введением капельного полива. Придите и скажите: "Помогите нам его внедрить". Будем думать и считать, как это сделать. Вам нужны технологии и производственные мощности? Рядом с вами еще и Китай, который с удовольствием в этом поучаствует. Если все сделать по уму, из этого получится хороший инвестиционный проект.Не надо решать задачи в лоб самыми ресурсоемкими методами. Давайте головой думать.- И все-таки, если Средняя Азия полыхнет, нас это очень серьезно зацепит? Или у нас есть шанс проскочить?- Конечно, нас этот серьезно зацепит.Когда мы говорим: "Средняя Азия полыхнет", мы имеем в виду не какой-то переворот в отдельно взятой стране. Это будет сирийский сценарий. Нужно понимать, что радикальные исламисты из числа этнических узбеков, казахов, уйгуров и таджиков, которых в свое время вывозили на север Афганистана, вернутся домой. Им команду дадут. Каков процент населения в Средней Азии сейчас являются салафитами? Можете представить, как это все полыхнет, когда их братья по вере вернутся?А там границ нет. Там армий толком нет. Советский Союз в свое время перекрывал границу с Туркменией силами, которых у Туркмении не было. Население Туркмении всего 6 миллионов человек. Попробуйте выстроить что-либо вдоль границы у реки. Там ее даже номинально нет. И когда эта толпа радостно перейдет границу в нужное время в нужном месте, начнут полыхать местные ячейки.Средней Азии нельзя было спешить с возрождением ислама. Но поскольку на весь Советский Союз было всего одно медресе, они отправляли людей учиться в Египет и другие арабские страны. Сами понимаете, чему они там научились. А теперь они вернулись. Сколько там салафитских мечетей? Пока они маскируются, но они поднимутся. Это не остановить. Россия это тоже не остановит. У нас возможности устанавливать порядок на территориях с десятками миллионов человек, многие из которых будут готовы "умирать за веру".Они же 30 лет пытались перестать быть советскими людьми. Они это сделали. Посмотрите на тех, кто в Россию приезжает. Мы уже не один с ними народ. Они не знают русского языка и ментальности. Они пытаются быть похожими на арабов. Для чуть меньше половины приезжих шариат более значим, чем российское законодательство. А половина из них готова отстаивать свои убеждения с оружием в руках.Что мы с этим можем сделать?Конечно, каким-то территориям мы поможем выстоят. Где-то мы поможем правительствам удержаться. Но это будет анклавами. Пустыню защищать никто не будет. Потому-то я и говорю про сирийский сценарий, когда по несколько сот человек будут заходить, а большие города будут просто сдаваться.Конечно, можно перекрыть границу. Можно организовать лагеря для беженцев. Можно помогать им как-то бороться. Но если они не захотят бороться, когда значимая часть чиновников и силовиков перебегут на сторону радикалов, а к этому добавятся племенные особенности (их верхушка воспринимает себя как местных феодалов), сделать с этим будет ничего нельзя.Там уже динамично меняется ситуация. Добавим сюда общее ухудшение экономической ситуации в мире. Гастарбайтеры начнут возвращаться домой, а это дополнительная социальная нагрузка. К тому же, у населения острейший запрос на справедливость и желание выжить. И, конечно, вспоминаем про дефицит воды. Это можно смягчить, но нельзя вылечить.Для этого надо было 30 лет нормально работать. Развиваться. Удерживать индустрию и социальные отношения, которые были еще в советское время. Но они нырнули в архаику. А у всего есть своя цена, которую надо будет заплатить.Повторюсь, ни Россия, ни Китай не сможет это удержать. Там системные проблемы. Либо они сами начнут их решать, либо там будут дикие земли. Мы бы с радостью помогли и будем пытаться помочь. Но "помогать" и "делать за них" — это совершенно разные вещи.- Давайте напоследок скажем пару слов про украинско-европейское направление. Честно говоря, вызывают тревогу новости, что киевский режим и Норвегия проводят учения по применению морских дронов в условиях низких температур. Во-первых, Баренцево море – традиционная вотчина Северного флота. Во-вторых, они могут начать атаковать ледоколы, идущие по Северному морскому пути.- Знаете, в чем прелесть нынешнего момента? В том, что США получили хорошую возможность развязать себе руки, потому что европейские страны НАТО проигнорировали требования Трампа о помощи. И сейчас будет запущен процесс по снятию с США обязательств по НАТО. Как только эти обязательства будут окончательно сняты, чтобы исключить даже минимальную вероятность начала третьей мировой войны, у России будут окончательно развязаны руки.В эту игру можно играть вдвоем. Как только в наших северных широтах начнутся какие-то проблемы, вся газодобыча в Норвегии превратится в Персидский залив. Просто если сделать это сейчас, США и по документам, и по моральной составляющей обязаны будут вмешаться. Сейчас они собирают основания для того, чтобы уйти. И как только они с себя эти обязательства снимут, это будет "безумству храбрых поем мы песню". Потому что мы сейчас тоже собираем основания на то, чтобы ответить европейцам за все, что они сейчас делают.Когда Бог хочет наказать, он лишает разума. Европу разума уже лишили. Дай дураку проявить себя. А после этого с ним можно делать все, что угодно.

китай

сша

иран

европа

средняя азия

россия

Кирилл Курбатов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, китай, сша, иран, дональд трамп, нато, европа, нефть, средняя азия, переговоры, россия