От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине

Зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич проанализировал, как Россия использует атомную энергетику для решения геополитических вызовов, в том числе связанных с Ираном и Украиной. А также объяснил, почему Египту и Венгрии российские АЭС нужнее, чем самой России.

2026-04-13T19:14

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Также депутат подробно разобрал ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе, и оценил плюсы и минусы для Россию от роста мировых цен на нефть. Он отметил, что в случае масштабного конфликта возможны вторичные санкционные риски и изменение логистики потоков.США претендуют, судя по всему, на энергетическую гегемонию в мире, о чем говорят действия Трампа по контролю ресурсов Вэнесуэлы и Кубы. Плюс, продолжают действовать санкции на нефть России и наблюдаются скачки цены на топливо на фоне переговоров США и Ирана и ситуации вокруг блокировки Ормузского пролива. Для России на фоне мировой напряженности вокруг энергоресурсов становится важным направлением и развитие атомной энергетики, в частности максимальное усиление сотрудничества в этой области с партнерами за рубежом.— Юрий Аркадьевич, расскажите, как прошел ваш визит в Египет на АЭС "Эль-Дабаа"? Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что санкции Запада не повлияли на график ее строительства, в котором участвует российская госкорпорация "Росатом". С другой стороны, все-таки западные санкции создают определенные проблемы с реализацией флагманских проектов России в Египте, поскольку они действуют в том числе и против российских компаний, участвующих в строительстве АЭС "Эль-Дабаа". Так как все-таки выглядит ситуация: санкции влияют или нет, на что?— Сегодня действительно усиливается конкуренция за энергетическое влияние. США активно продвигают собственные СПГ‑проекты, расширяют санкционные механизмы и стремятся влиять на глобальные маршруты поставок нефти и газа. На этом фоне волатильность цен и ограничение предложения — будь то из‑за санкций против российской нефти или из‑за напряженности вокруг Ирана и Ормузского пролива — лишь подчеркивает: устойчивость энергосистемы должна опираться не только на углеводороды.Для России развитие атомной энергетики и расширение международного сотрудничества в этой сфере — это стратегический ответ на нестабильность сырьевых рынков, усиление собственных конкурентных позиций в одной из самых высокотехнологичных, наукоемких и сложных отраслей мировой промышленности.В основе решения о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" стоит настойчивое стремление Египта войти в относительно небольшой круг государств, оперирующих мирным атомом для собственного блага. Путь к ядерной энергетике для Египта составит 70 лет — от первого опытного испытательного реактора, созданного советскими специалистами в 1958 году, до полноценного энергоблока, который "Росатом" намерен ввести в эксплуатацию в 2028 году.С учетом развития геополитической ситуации в мире, исторического влияния Египта на события, происходящие на африканском континенте и у ближневосточных соседей, очевидно, что ни США, ни Великобритания, ни Европейский союз ничуть не рады возводимой АЭС по российскому проекту. Все понимают, что ее строительство и последующее сервисное обслуживание, регулярная замена отработавшего топлива на основе урана, поставки новых тепловыделяющих элементов автоматически означают присутствие России в стране пребывания на многие десятилетия. А это самое настоящее политическое, экономическое и иное влияние.По этой причине попытки помешать строительству станции предпринимаются на регулярной основе. В первую очередь, через логистические и финансовые ограничения: это касается расчетов, поставок оборудования, страхования, взаимодействия с подрядчиками. Однако критического влияния на график строительства нет. Проект финансируется по межправительственному соглашению, значительная часть цепочек поставок выстроена с учетом новых реалий, а участие египетских компаний постоянно расширяется.В силу собственных компетенций Россия самостоятельно закрывает три четверти применяемых на египетской АЭС технологий, включая системы автоматического управления и контроля энергоблока, реактора, физической защиты. Среди привлечённых нами субподрядчиков также есть компании из Китая, Южной Кореи и ряда других стран. Сроки возведения станции не меняются и соблюдаются строго. Первый блок планируется запустить в 2028 году. И ещё три в течение последующих двух лет.Наши недруги злятся чрезмерно ещё и потому, что "Эль-Дабаа" — самый крупный в настоящее время атомный проект в мире. Это мегастройка с одновременным возведением четырёх энергоблоков. А всего на 60 квадратных километрах силами 25 тысяч человек строятся 240 объектов. Это крупнейший инфраструктурный проект в современной истории Египта, и он находится под личным контролем руководства страны.— Как в Египте в целом относятся к санкционному режиму против РФ?— Египет на протяжении своей богатейшей истории многократно подвергался давлению извне, испытал все "прелести" колониальной протекции, пережил последствия "арабской весны" уже в нынешнем веке. Египтяне в силу своего опыта склонны к взвешенности подходов в геополитике, не приветствуют агрессивные санкции одних стран против других и с благодарностью помнят вклад Советского Союза в промышленное, экономическое, социальное развитие собственной страны.Кроме того, у президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сложились тёплые отношения с Владимиром Путиным. По этой причине можно смело утверждать, что сегодня в отношениях наших стран наметился настоящий ренессанс.— Как сегодня в целом обстоят дела со строительством российских АЭС в других странах?— Россия сегодня — признанный лидер в строительстве атомных станций на зарубежных рынках. Никто из наших потенциальных соперников – конкурентов в ядерной отрасли не обладает таким масштабным портфелем заказов. Сегодня мы видим, как меняется отношение к данной индустрии в мире. Даже Европейский союз проснулся после летаргического сна, его лидеры признают ошибочность отказа от атомной генерации. Уверен, что роль этого вида энергии в мире год от года будет только возрастать.Напомню, что помимо Египта наши проекты реализуются в Турции (АЭС "Аккую"), Бангладеш ("Руппур"), Китае, Индии и в ряде других стран. Недавно подписано межправительственное соглашение с Вьетнамом. Будем строить и в Казахстане, и Узбекистане.Настойчивость России в приумножении собственных компетенций — это серьёзный доход казны от зарубежных контрактов, как через строительство АЭС, так и через реализацию наших технологий обращения с отработавшим ядерным топливом. Завершение в ближайшие 5-7 лет работ по созданию замкнутого ядерного цикла обеспечит России настоящий прорыв в данном направлении.— Строительство российских АЭС в Европе в основном остановлено или заморожено из-за геополитической напряженности и санкций. Ключевые проекты, такие как АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, были расторгнуты. Однако Венгрия продолжает сотрудничество с "Росатомом" по расширению АЭС "Пакш". В частности, в феврале 2026 года проект перешел в активную фазу: началась заливка "первого бетона" в фундамент энергоблока № 5, а США сняли санкции с проекта, подтверждают Росатом и Эксперт. В Венгрии 12 апреля поменялся президент. Что будет с этим проектом? И если Венгрия все-таки расторгнет контракт, сильный ли урон нашей экономике и энергетическому сектору это нанесет?— Да, в Европе часть проектов остановлена — пример Финляндии это подтверждает. Однако Венгрия продолжает сотрудничество по проекту расширения АЭС "Пакш". Начало заливки первого бетона — важный этап, означающий переход к активной фазе строительства. Даже с учетом возможных политических изменений в Венгрии, проект опирается на межправительственные соглашения и экономическую целесообразность: для Будапешта это вопрос энергетической независимости и стабильных цен на электроэнергию.Гипотетическое расторжение контракта маловероятно, но даже если предположить такой сценарий, это не нанесет критического удара по российской экономике. Портфель зарубежных заказов "Росатома" диверсифицирован, а внутрироссийская программа строительства АЭС остается масштабной. Однако для Венгрии отказ означал бы рост издержек и зависимость от внешних поставщиков энергии.— Ранее, в марте, "Росатом" официально приостановил работы на зарубежном проекте — новых энергоблоках АЭС "Бушер" в Иране из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Однако 5 апреля глава корпорации Алексей Лихачев сообщил о возобновлении контактов ОАЭИ с "Росатомом". Есть дли у вас данные, что дальше будет с этим проектом, в каком он состоянии?— Приостановка работ была связана прежде всего с вопросами безопасности персонала на фоне обострения ситуации в регионе. Возобновление контактов свидетельствует о намерении сторон продолжать проект. Иран заинтересован в развитии атомной генерации, и при стабилизации обстановки внутри страны работы будут продолжены по согласованному графику. Это долгосрочный проект, и временные паузы в таких условиях — управляемый фактор.— Ближе к Украине. Что сейчас питает Запорожская АЭС и в каком статусе она находится?— Запорожская АЭС в настоящее время не вырабатывает электроэнергию. Все энергоблоки переведены в так называемое "состояние останова". Станция получает электроэнергию для собственных нужд по внешним линиям электропередачи. Главная задача — обеспечение ядерной и физической безопасности объекта. Ситуация остается чувствительной, но поддерживается в контролируемом состоянии при участии наших специалистов и под наблюдением международных структур.— Вокруг Ормуза опять поднялась буча. США блокируют иранские порты после провала переговоров. Цены на нефть опять растут. Какие прогнозы на этом направлении для нас и в целом для рынка?— Обострение вокруг Ормузского пролива — это всегда мгновенный триггер для нефтяного рынка. Через пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти и значительные объемы СПГ, поэтому даже информационный шум вокруг возможной блокады или санкционного давления автоматически добавляет к цене так называемую геополитическую премию.Если США действительно усилят давление на Иран после провала переговоров — через санкции, ограничения портовой инфраструктуры или вторичные меры против покупателей, — рынок будет закладывать в цену риск выпадения части иранского экспорта. Сегодня это порядка 1,5–2 млн баррелей в сутки. Даже частичное сокращение этих объемов способно подтолкнуть Brent на 5-10 долларов вверх в краткосрочном горизонте.Что будет с рынком? Рост волатильности и сохранение повышенной премии за риск. Цены будут реагировать прежде всего на заявления и военную активность в регионе. Если дело ограничится риторикой и точечным санкционным давлением, скачок будет ограниченным.В среднесрочной перспективе рынок будет смотреть на три фактора: есть ли реальные перебои физического экспорта через Ормуз, готовность стран ОПЕК+ компенсировать возможное выпадение объемов, состояние мирового спроса, который сейчас не демонстрирует перегрева.Для России ситуация в краткосрочном плане скорее позитивна. Рост мировых цен напрямую поддерживает экспортную выручку и доходы бюджета. Увеличивается дисконтная гибкость — при высоком бенчмарке даже с учетом скидки российская нефть приносит больше дохода. Также усиливаются переговорные позиции в рамках ОПЕК+.Однако есть и риски. Так, сильный рост цен усиливает инфляционное давление в мире, что может замедлить глобальную экономику и снизить спрос на нефть. Резкое обострение может привести к турбулентности на валютных и финансовых рынках, что косвенно отражается и на России. В случае масштабного конфликта возможны вторичные санкционные риски и изменение логистики потоков.На данный момент рынок торгует вероятность эскалации, а не саму блокаду. Базовый сценарий — сохранение нервозности и ценовой поддержки нефти без перехода к длительному шоку предложения. Для России это означает краткосрочный ценовой плюс, но в долгосрочной перспективе всё будет зависеть не от заявлений, а от того, перерастет ли напряженность в реальные перебои поставок.Не задалась православная Пасха для президента США Дональда Трампа. Заигрался он с харизматическим христианством, пресвитерианством и прочими отклонениями от веры, и Господь наказал его дважды – Ормузом и Орбаном. Об этом — в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа.

https://ukraina.ru/20260310/yuriy-stankevich-voyna-ssha-i-izrailya-s-iranom-usilit-borbu-za-atlanticheskie-barreli-1076583928.html

Анна Черкасова

