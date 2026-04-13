https://ukraina.ru/20260413/iran-voyuet-za-rossiyu-pochemu-tegeran-obyavil-ukrainu-svoim-vragom--mnenie-perendzhieva-1077817061.html

Иран "воюет за Россию": почему Тегеран объявил Украину своим врагом — мнение Перенджиева

Иран "воюет за Россию": почему Тегеран объявил Украину своим врагом — мнение Перенджиева - 13.04.2026 Украина.ру

Иран "воюет за Россию": почему Тегеран объявил Украину своим врагом — мнение Перенджиева

Иран в каком-то смысле воюет за Россию — он перекрыл Ормуз в ответ на попытки США заблокировать транспортные коридоры, проходящие через иранскую территорию. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-04-13T04:30

2026-04-13T04:30

2026-04-13T04:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о том, стоит ли России обольщаться тем, что Иран выстоял в прямом столкновении с США, эксперт заявил, что в данном случае "обольщаться" — неподходящий термин."Иран в каком-то смысле воюет за Россию. То, что он перекрыл Ормузский пролив — это его ответка на попытки США взять под контроль транспортные коридоры, которые проходят через иранскую территорию", — заявил эксперт. По его мнению, в ответ на провал с Ираном США и Запад пытаются создать нам новые угрозы в Балтийском и Баренцевом морях.Перенджиев подчеркнул, что всё взаимосвязано. "Недаром украинцы на Ближний Восток полезли со своими дронами-перехватчиками. Они хорошо поняли, что это общая война Запада. Война против Ирана — война против России. И Иран это понимает. Поэтому прямо объявил Украину своим врагом", — пояснил он.По словам эксперта, со временем Россия придёт не просто к стратегическому партнёрству с Тегераном, а к полноценному военному союзу. "Иран — это наш форпост на Ближнем Востоке. Защищая себя, он защищает нас", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфлика — в материале "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.

россия

сша

иран

ближний восток

балтийское море

балтика

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, россия, сша, иран, александр перенджиев, украина.ру, главные новости, главное, ближний восток, война в иране, война, балтийское море, балтика, союзники, международные отношения, международная политика