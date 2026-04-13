Иран "воюет за Россию": почему Тегеран объявил Украину своим врагом — мнение Перенджиева
Иран в каком-то смысле воюет за Россию — он перекрыл Ормуз в ответ на попытки США заблокировать транспортные коридоры, проходящие через иранскую территорию. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-04-13T04:30
Отвечая на вопрос о том, стоит ли России обольщаться тем, что Иран выстоял в прямом столкновении с США, эксперт заявил, что в данном случае "обольщаться" — неподходящий термин."Иран в каком-то смысле воюет за Россию. То, что он перекрыл Ормузский пролив — это его ответка на попытки США взять под контроль транспортные коридоры, которые проходят через иранскую территорию", — заявил эксперт. По его мнению, в ответ на провал с Ираном США и Запад пытаются создать нам новые угрозы в Балтийском и Баренцевом морях.Перенджиев подчеркнул, что всё взаимосвязано. "Недаром украинцы на Ближний Восток полезли со своими дронами-перехватчиками. Они хорошо поняли, что это общая война Запада. Война против Ирана — война против России. И Иран это понимает. Поэтому прямо объявил Украину своим врагом", — пояснил он.По словам эксперта, со временем Россия придёт не просто к стратегическому партнёрству с Тегераном, а к полноценному военному союзу. "Иран — это наш форпост на Ближнем Востоке. Защищая себя, он защищает нас", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфлика — в материале "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.
