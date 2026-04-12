"Петля Анаконды": политолог раскрыл, как США пытаются устроить России транспортную блокаду

Запад хочет перекрыть России все морские коммуникации. Также США пытаются выкупить у Казахстана железные дороги и взять под контроль Транскаспийский коридор. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-04-12T05:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По словам Перенджиева, США и Запад хотят перекрыть все морские коммуникации (Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево море, а также вход в Севморпуть со стороны Тихого океана) и взять под контроль все сухопутные коммуникации. Главный урон они наносят международному коридору "Север — Юг" — пытаются влезть в Казахстан. "Казахстан американцы рассматривают буквально как сердце Хартленда. И они фактически пытаются выкупить у Казахстана все железнодорожные пути", — заявил эксперт. И Транскаспийский коридор (Казахстан — Каспийское море — Азербайджан — Грузия — Турция — Европа) они тоже пытаются взять под контроль", — добавил политолог.Перенджиев объяснил тактику Вашингтона. "США действуют так. Либо они какой-то маршрут берут под контроль, либо они его уничтожают. За счет этого они пытаются устроить нам транспортную блокаду", — пояснил он.По словам эксперта, блокада направлена не только против России. "Они хотят остановить продвижение глобального китайского проекта "Один пояс – один путь", — отметил Перенджиев. "Повторюсь, взятие под контроль транспортных коридоров, чтобы получить доступ к ресурсам – это основной способ США сохранить свою геоэкономическую гегемонию", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в авторской статье Татьяны Стоянович "Двойная игра в Вашингтоне. Почему Рютте уехал ни с чем, а Трамп не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.

