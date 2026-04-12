Переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились без соглашения
2026-04-12T09:22
09:22 12.04.2026
 
Переговоры между Ираном и США, прошедшие в Исламабаде, завершились без достижения видимых договорённостей. Обе делегации покинули столицу Пакистана. Об этом 12 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Делегации Ирана и США покинули столицу Пакистана после переговоров, которые, по данным источников, не привели к видимому результату.
Как пишут иранские государственные СМИ, диалог зашёл в тупик. По их информации, причиной стали "чрезмерные требования" американской стороны. В числе спорных вопросов — возобновление работы Ормузского пролива, права Ирана на обогащение урана и ряд других тем, уточняют журналисты.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что делегация возвращается без сделки.
Как отмечает Елена Мурзина, автор издания "Украина.ру", за переговорами Ирана и США в Пакистане следит весь мир. По её данным, в Исламабаде аккредитовано около ста журналистов, и внимание приковано не только к итогам встречи. Подробнее в материале "Стратегическое поражение США" и Иран как "четвертый центр мировой власти". Переговоры и их участники
