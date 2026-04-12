Переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились без соглашения

Переговоры между Ираном и США, прошедшие в Исламабаде, завершились без достижения видимых договорённостей. Обе делегации покинули столицу Пакистана.

2026-04-12T09:22

Делегации Ирана и США покинули столицу Пакистана после переговоров, которые, по данным источников, не привели к видимому результату. Как пишут иранские государственные СМИ, диалог зашёл в тупик. По их информации, причиной стали "чрезмерные требования" американской стороны. В числе спорных вопросов — возобновление работы Ормузского пролива, права Ирана на обогащение урана и ряд других тем, уточняют журналисты.Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что делегация возвращается без сделки. Как отмечает Елена Мурзина, автор издания "Украина.ру", за переговорами Ирана и США в Пакистане следит весь мир. По её данным, в Исламабаде аккредитовано около ста журналистов, и внимание приковано не только к итогам встречи. Подробнее в материале "Стратегическое поражение США" и Иран как "четвертый центр мировой власти". Переговоры и их участникиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

